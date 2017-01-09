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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: армия РФ (5906) Россия (64568) Сирия (2008) США (11595) терроризм (19629) Картер (13) ИГИЛ (435)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала заявление министра обороны США Эштона Картера о "нулевом" вкладе России в борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" непрофессиональным и истеричным.

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Та мне как-то вся эта кровавая политика пох. Будут американцы бомбить мирные города, я и по ним пройдусь, за мной не заржавеет. Тут хоть бы на нашем пятачке разрулить. Вы ж поймите, если что в Украине, что в России к власти прийдут реальные патриоты... вся биография барыг - это уголовный кодекс как минимум.
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Нафига спамчик тычешь? Паириоты это кто? Музычко, Онищенко.....?
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Оно мне надо, спам тыкать? Я спам тыкаю только когда мне хамят, так что не ко мне вопрос. Сашко Белый - нормальная кандидатура? А Немцов?
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Немцов умная профура, натырил 34 миллиарда, только завещанными, квартирка в одном из самых дорогих мест мира (двухэтажная вид на Кремль). Муэычко быдло обыкновенное.
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А если вспоминать Белого... Так давайте вспомним. Что произошло? Изнасиловали девушку. Менты, прокуратура это покрывала. Белый пришел, дал по морде тому, кто под руку попался. Не убил. Не застрелил. Не повесил. Дал по морде. И по крестьянски, по своему был прав. Потому, что нельзя плевать на закон. Верховенство права? Я только за. Но когда сидят в тюрьмах бедные, а богатые безнаказанно насилуют - где тут верховенство права? Когда простые украинцы защищают страну, а золотая молодежь резвится в клубах - это нормально? Но вернемся к Белому. Дал по морде - застрелили. Вот и все.
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Саша сам судим три раза. А сколько заявлений не написали. Когда это быдло в Ровно приперлось, то ужас был.
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Дань кадырке, который резал вас, руснявых с 16 лет, а сейчас герой рабсии " разрулено нормально"? Жги есчо, запоребриковый.
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Разрулено нормально.терактов нет, игил в Чечне нет, Преданные псы. По дотациям Чечня на последнем месте в Рассее, 16 000 в год на чеченца. Проверь
Я в Грозном был, там русскому большое уважение. Это Грозный.


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Не, а реально, что сделали американцы в Сирии, кроме как заваруху? В Сирии нормальная жизнь была, до американской "умеренной" оппозиции. Сейчас в Сирии зашибись.
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А шо там, шо там американцы? Кого уже бомбили?
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Херачат с 2011 года. Ты проснулся?
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Югославмя, Ливия, Ирак, Афган, Сирия.
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Тут не нужно верещать о злых и кровожадных пендосах. Свою секелевскую блевотину хлебай на СРУнетах
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Про 11 год, это я про активеую фазу.
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А разве по ватно-примитивному мышлению не понятно?
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а поговорить...?\да знаю что то казламордое - сейчас оно в ступоре от вопроса...\
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вклад не нулевой, а отрицательный, вспомним хотя бы открытую передачу большого количества оружия и боеприпасов в якобы покинутом лагере свинорусов.
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Истерика будет у путиноидов, когда ожидавшийся ими "добрый американский барин" их... поимеет, мягко выражаясь.)))
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Я думаю "барин" поимеет другую страну, ничего для него не значащую.
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глубокий аналіз діяльності військової структури іншої держави оснований на особивостях жінчого організму у період старіння
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в Пальмире рашисты очень большой вклад в игил сделали
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такая реакция вице-спикера госдумы ирины яровой - свидетельство истерики расеи по поводу отсутствия восторга на ее счет)))
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Ув. Птах. Вот я вижу, что Сирию делят Турция, Россия, Сирия и Иран. Мне кажется остальные (США) посланы.
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ммм, коровье бешенство, птичий грипп, игил...
Это всё перевод стрелок с экономической темы.
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Не думаю что игил создала Москва,но отсутствиетерактов на РФ наталкивает на мысль что есть сговор между кремлем и верхушкой игил-мы(Россия) не бомбим вас,а вы не трогаете нас.А как ещё можно объяснить недавний теракт в Турции который совершил гражданин бывшей советской республики?Ему куда проще было бы направиться в туже Москву в качестве гастера и совершить там свои гнусные дела,но он выбрал далекую Турцию.Если кто смотрел фильм про теракт в Мюнхене в 72 году и последующие за ним месть израильтян,то там есть такой эпизод:информатор даёт наводку на одного из главарей "чёрного сентября" и объясняет,что их охраняет ЦРУ в обмен на не наподение террористов на амереконские дип миссии.Думаю аналогия здесь умесна.
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Не согласен с мнением министра обороны США...
Опосредованно вклад Раши в борьбу с Игил не нулевой, а отрицательный...
Т.е. своими действия Россия косвенно привела к еще большему усилению позиций Игила.
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Истерики, провал, нервы... Это ж надо как самокритично! А еще эта идиотка, в промежутках между лизаньем пукинской задницы, забыла упомянуть про подлость, наглость, хамство, агрессию, трусость, глупость и вечное пьянство. Вот неполный перечень свойств отвратной выгребной ямы-педерации. Какой там может быть ИГИЛ, когда засРашка - сама страна-террорист №1. Спонсирует тиранов и деспотов, навязывает кошмарное явление руцкий мир, гадит куда только дотянется. Страна-сволочь с населением в виде тупой зомбированной массы одноклеточной протоплазмы. Пора на свалку истории, убогие...
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государство террорист, создавшее ИГИЛ, называет себя эффективным борцом с терроризмом. ну-ну. жги исчо, яровая
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ОБЕРЕЖНО ШАХРАЇ!!! UKRAINIAN FASHION WEEK - БОРЖНИК!!! (Оновлено) http://partiyslovyan.blogspot.com/2016/12/ukrainian-fashion-week.html


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"Киев может добиться того, что Донбасс если не де-юре, то де-факто станет "частью России" во многих экономических, финансовых и социальных вопросах. По сути, именно Киев будет инициатором этих процессов" - замдиректора Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова
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РИСИ - институт, основанный Президентом России.
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Такого быть не может что Россия будет бороться с террористами. Страна террорист может
только воевать на стороне террористов. А заявление этой женщины - это заявление человека
который до смерти боится Путина. А думает она точно так как я написал.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Истерика на закате, полный провал, нервы сдали", - РФ отреагировала на заявление главы Пентагона о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГИЛ
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