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https://www.youtube.com/watch?v=wIqJtN6_mX4

Преступная халатность Кличко

Опубликовано: 6 янв. 2017 г.Вдова героя Украины Александра Решетняка три года не может добиться поддержки от государства. Хотя еще в марте 2016 мэр Киева Виталий Кличко брал на себя личные обязательства помочь. По материалу Всеволода Филимоненко: https://goo.gl/gwB0Sy

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А "ВАЗ" - это разве автомобиль? Я считал, что это телега с моторчиком!
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для нас нажаль да.у нас ще москвичі 412 в пошані......
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RustIck. Цитата; "А "ВАЗ" - это разве автомобиль?"

Ага... Оно дитё вот этих двух...

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кто-то по морозу перебрал реально...))) ну как же мы и без дураков?!))))
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пусть в гаражи ставят машины или на стоянки. это бабка с пятого подъезда сожгла, не пройти не проехать понаставят машин где попало и рады.
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А зачем сетка на столбах?
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Времена Януковича возвращаются. При нём распространено было такое.
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патриоты...зуб даю. ТАЗам не место на наших улицах! Ожидаются проблемы у волговодов и камазозависимых.
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Киян обурив донецький автохам

Вчора 8 січня о 19:03•Znaj.ua
Кияни виявили чергового "генія парковки", який залишив свій автомобіль у дуже невдалому місці. Відповідний знімок з'явився на сторінці спільноти "ДТП и ЧП | Киев" у соціальній мережі "Вконтакте". Читайте також: Киян розлютила бездіяльність дорожників Як виявилося, винахідливий водій авто на донецьких номерах не тільки припаркував свою "крихітку" так, що перегородив вихід з під'їзду місцевим мешканцям, але ще і нагрубив у відповідь на зауваження. "Герой парковки" зі славного Донецька залишив свою машину, повністю по ширині перегородивши вихід з під'їзду. На моє зауваження переставити машину хоча б на 30 метрів вперед або назад водій сказав: "Потерпіть годинку. Не обурюйтесь, вам тут ще жити", - підписав фото автор публікації. Користувачі соцмережі не змогли залишитися осторонь і відразу ж прокоментували фотографію. "Донецькі...", "Штраф - цегла в скло", "Донецькі і донеччани - це як київські та кияни. Не варто плутати. Тут саме донецький", "Бидло донецьке", - написали вони. Як раніше повідомляв портал "Знай.ua", 3 січня гість столиці перекрив рух транспорту на вулиці Володимирській біля головної ялинки. Через "героя парковки" зупинилися понад десяток тролейбусів
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Кирпичем сцыкотно, а вот золотники выкрутить можно. Ведь то всего воздух.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве на проспекте Лобановского сгорело три автомобиля. ФОТОрепортаж
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