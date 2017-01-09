Олександр Багряний, variable general, Alex Lem, Павло Фантич, Egor Elk, Frol Fedoroff, Алекс Борис, Сергій Кузьмук, литвин, молодой рабочий, borodas, Крымваш и лугандония впридачу, soren, Alex Palyvoda af600aa5, RustIck, не олигарх, Den4ik1771, Саша Локоть, Свят Надеждин, Senator S 01a656ec, To Response, Игорь Иванов 0876ff42, Sergo Ordgonikidze, Antony, Дмитро Черних, Matr Ua, Беняша Курильский Бобтейл, Jamaika
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Особенно если учитывать что зима, дороги в снегу.
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Оцинкованный. Состояние - как из салона.
Нет ржавчины, ходовая - зверь, мотор 500 тыс. прошел.
Серьёзных поломок не было, менял он только резинки, патрубки и т.д., которые от времени в негодность приходят.
Так он говорит, иногда девки молодые просятся присесть и селфи в такой машине сделать.
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