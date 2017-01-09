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Это какая же скорость была?
Особенно если учитывать что зима, дороги в снегу.
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На каком гнилье еще ездят. Даже в Китае автомобили старше 9 лет подлежат утилизации.
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И что? Долго ещё будете кивать на РФ, мол у них ещё хуже чем у нас? Хотите в ЕС? Так принимайте законы как в ЕС. Там такое на дорогу не выпустят.
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и шо..долго вы будете под флагом американским на украинских форумах пургу нести?
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молодой рабочий а ты с хренов под украинской проксей тут срешь ? Хиляй от сюда работать, работун клавиатурный.
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а ты чего прилезло на украинцев кивать?дома дел нет?глаз простудишь,подглядывая в замочную скважину
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А я езжу на а4б5 96года !!!,и рад как слон ,не гнили ни корозии , комфорт и т.п. ,и фиг когда я сяду на гомнотаз ваз или дэу даже новую !!!
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У знакомого Мерс 124 кузов 1987 года.
Оцинкованный. Состояние - как из салона.
Нет ржавчины, ходовая - зверь, мотор 500 тыс. прошел.
Серьёзных поломок не было, менял он только резинки, патрубки и т.д., которые от времени в негодность приходят.
Так он говорит, иногда девки молодые просятся присесть и селфи в такой машине сделать.
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Автодорожна Терористична Операція триває і пожинає своє ))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве водитель легковушки вылетел в отбойник, авто разорвало надвое
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