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Теги: Госпогранслужба (2322) задержание (4765) наркотики (1212) пограничники (1006) Харьковщина (964)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники. ВИДЕО

Пограничники Харьковского отряда обнаружили пакет с наркотиками, который пытались перевезти через границу.

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а я бы не задерживал - пускай цапы травятся))))
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Ага, а обнаружат российские погранцы, то сразу поднимется шумиха, что Украина спонсирует наркотрафик.
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идиоты канабис заливают расплавленым парафином можшо мёдом или в гипс . протираеш контейнер растворителем и брызгаеш стойким парфюмом весь багаж ...
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Хорошо. Вы приняты на должность консультанта
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Собака-анашистка??? Я почему-то считал, что их на героине и кокаине держат, а не анашу скармливают!
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Непонятно, то ли героин сами погранцы употребляют, а бедную собачку травой кормят, то ли сами учуяли (любители травки)!
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То ли был боле сильный наркотик, договорились и подменили на травку, а порошок для собственного употребления или перепродажи!
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Угу, угу. Есть ещё такие, которых кормят только порохом и тротилом
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РАБссия имеет оборот наркодури 25% от мировой.Путлер и Кабздон Чемпион.
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Собака покуда косячок не выкурит к работе не приступает.Вот кого надо в первую очередь привлекать.Где гринпис.
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из Афгана шли гробы в дохлый сцуюз не с солдатамии убитыми,а с наркодурью....хороший бизнес охвицеров СЦУветскай армии был...
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Приезжайте к нам в Харьков, я покажу вам, какие дворцы понастроили наркобароны в районе Холодной горы, недалеко от Южного вокзала и никто их не посмеет тронуть. А это перевозчик, который за пару сотен баксов подставил свою жопу под амбразуру.
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через город Саратов идут с востока тонны наркоты,и никого это не волнует..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники. ВИДЕО
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