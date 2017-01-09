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 Форум Украины

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Теги: Нацполиция (5382) травма (576) морозы (150) снегопад (575)
Тему создал: редактор новостей

Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА

Критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

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Цуко... Киро Кропивницкий третий день засыпает снегом...
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Дорога не прощает ошибок, глупости и форса. Особенно когда зима - заносы, переметы, оледенение. К сожалению в автошколах вождению в таких условиях не учат
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Для этого есть платные школы экстремального вождения.
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есть-то оно есть, только сколько там слушателей, особенно на шпильках

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Рецидивист Паровоз зарубил четырех человек топором на Урале
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА
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