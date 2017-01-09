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Теги: Львовщина (1252) смерть (4325) морозы (150) снегопад (575)
Тему создал: редактор новостей

За минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы

Один из погибших был жителем Злочевского района, другой - Бугского.

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Цензор а где статистика по другим областям?? А то как-то барыжным какао попахивает... Блядь не сми а рупор рошенлайна г
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Новости стали выкладывать на два три дня позже чем в других источниках... Они на цензоре проходят цензуру?? Или просто ждут оплаты от заинтересованых??
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Прочитав 2 твоїх повідомлення. Йди відпочинь трохи, чи шо)
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Мабуть безхатченки...або у стані алкогольного сп"яніння...
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А тем временем на островах три народных избранника получили солнечные ожоги, пятеро объелись дармовыми омарами ( потому что всё включено) и шестеро получили сильную алкогольную интоксикацию элитным алкоголем.
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Не только! Там рядом, на заправке Червоненко отличился. Шото он зачастил... Можэ его тоже стоило госпитализировать??? Я щас прочитал, на УКРНЕТе- обалдел.
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Зависть и ненависть- разные вещи.
завидуют и подлизывают шокоботы.
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Ні щоб бомжів в зимовий час на курорти в Мальдіви відправляти... Зрада, однозначно!
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Понятно , что в доме без отопления можно простудится , но не умереть от переохлаждения, скорее всего трагедия произошла на улице, или бездомные или пьяные.
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Times: Трамп поднесет Украину Путину на блюде

Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.
Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета.
Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы
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