За минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека на Львовщине, еще семь - госпитализированы

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завидуют и подлизывают шокоботы.
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Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.
Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета.
Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную.
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https://youtu.be/T8uxLziqfJM
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