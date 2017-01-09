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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (5063) Антитеррористическая операция (15506)
Тему создал: редактор новостей

Матюхин: За ночь в зоне АТО зафиксировали 7 обстрелов со стороны боевиков

На мариупольском из стрелкового оружия обстреливали Широкино и Павлополь.

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И о Крыме... В Крыму на улицах слышно Слава Украине"! Министр обороны оккупационных войск издал указ чтобы все российские военные перебазировались вместе со своим вооружением на Севастопольскую базу.
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Симметричный ответ:
Результаты ответной кибер-атаки США на российский почтовый сервер. ФОТОФАКТ:


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Гарна батарея в під"їзді. Мабуть бомжі ночують.
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Б.Асад може взяти участь в переговорах по Сирії в Астані,если наш Президент Порошенко поедет в Астану вести переговоры по Украине, то я перестану его уважать как украинца -Президента
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его никто не уважает уже давно!!! ты потерялся во времени
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Дело в другом,просто в окружении Президента крутятся предатели и потому если начать наступление украинских войск на Донбассе,то задень раньше об этом уже будут знать в Кремле и к тому же в прифронтовых городах настроение населения 50 на 50 процентов одни любят Украину другие Россию прикрываясь любовью к ссср. Смотри глубже.
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ты казах, да? Как там Назарбаев, нравится? (Про ум вопрос снят).
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Для чого цей вброс, щоб створити срач на гілці?
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На Полтавщині вулицю Небесної Сотні перейменували на честь Леніна

интересно шо влада скаже?
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"...боевики применяли БМ-21..."
9К51 «Град» - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Мне кажется с БМ-21 спичрайтеры пресс-центра штаба АТО погорячились. Там "Градов" давно нет. Да и в новости про обстрелы за сутки тоже тишина про БМ-21.
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кацапи падли повилiзли...Шо вам дати 11,80на похмел?..подохайте на расii,т а вже дайте людям жити !! модератор,ви де?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМатюхин: За ночь в зоне АТО зафиксировали 7 обстрелов со стороны боевиков
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