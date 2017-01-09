Матюхин: За ночь в зоне АТО зафиксировали 7 обстрелов со стороны боевиков

Олександр Багряний, variable general, Alex Lem, Павло Фантич, Egor Elk, Frol Fedoroff, Алекс Борис, Сергій Кузьмук, литвин, молодой рабочий, borodas, Крымваш и лугандония впридачу, soren, Alex Palyvoda af600aa5, RustIck, не олигарх, Den4ik1771, Саша Локоть, Свят Надеждин, Senator S 01a656ec, To Response, Игорь Иванов 0876ff42, Sergo Ordgonikidze, Antony, Дмитро Черних, Matr Ua, Беняша Курильский Бобтейл, Jamaika
Ответить
Ответить
Результаты ответной кибер-атаки США на российский почтовый сервер. ФОТОФАКТ:
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На Полтавщині вулицю Небесної Сотні перейменували на честь Леніна
интересно шо влада скаже?
Ответить
9К51 «Град» - советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
Мне кажется с БМ-21 спичрайтеры пресс-центра штаба АТО погорячились. Там "Градов" давно нет. Да и в новости про обстрелы за сутки тоже тишина про БМ-21.
Ответить
Ответить
Ответить