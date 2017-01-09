EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571516)
  15076  164
Теги: Москва (2755) терроризм (19628) убийство (4538) Донбасс (11762)
Тему создал: редактор новостей

Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских

После содеянного он совершил самоубийство.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Аплодую.
Каву вип*ю вранці.
Щоб ви виздихали, москалі. (Будь-яким способом).

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти рожи годятся для иллюстрации слова - дебил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совесть сепара одолела. Понял что зря ездил воевать в Донбасс. Вот и взбрыкнулся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня 9 января праздник на РАБссии...
Царь Николашка 9 января 1905 года разрешил расстрелять Майдан РАБссиянский попа Гапона
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а счастья то сколько...
простого человеческого счастья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите а сейчас мы должны соболезнования перенести
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Можливо, але кацапи того бійця повинні простити і зрозуміти. Він насправді є жертвою. Дати йому компенсацію, нагородити і поселити в санаторії з посиленим харчуванням.
 показать весь комментарий
Ответить
 
также 9 января 1996 года патриоты Чечни захватили в Кизляре заложников в количестве 3 700 человек..
 показать весь комментарий
Ответить
 
9 января родились :
в 1944 году - Джимми Пэйдж,создатель легендарной группы Led Zeppellin
в 1970 году - Униальная певица с прекрасным голосом Лара Фабиан
в 1913 году Ричард Никсон скандально известный президент Омерики,братан Трампа..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро Никсон станет "не самым скандальным" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они же за "русский мир " воевали , а значит достоины жить в Москве Питере и брать там что захотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все не вернутся. Рашисты не выпустят их из Лугандона, на границе Мордора уже стоят заградотряды. У них билет только в один конец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно, им еще и доплачивать парашка должна, за то, что срусских братьев спасали!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой же это боевик? Это настоящий ополченец!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все вернувшиеся в Северное Зимбабве вояки,что 200,что 300,и даже не такие,-все пойдут ей на пользу,и тогда - " Жить станет веселей " !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ополченец-шахтер,который вернусля создавать масковскую народную ряспублику! Герой наваросии! Дурак что застрелился..Надо было пеед тем как застрелиться еще десяток кацапов уложить.а тогда стреляться..Жаль что полицаев не зажмурил..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Передайте кто-нибудь журналистам, что НЕЛЬЗЯ использовать абривеатуру "ДНР" в СМИ.
Используйте "марионеточный режим", "прокремлёвские головорезы", "бандформирования" и что угодно, кроме "народная республика".
П.С.
Ну хоть тут можно сработать четко? Это что тяжело?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsЭто знамение!
---
И кажется, Франц, недоброе...
---
"И немедленно выпил..." ©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могу даже представить этот диалог " мужик даи денег, я за тебя на Донбассе воевал" -" иди ты накуй долбанутый, кто тебя просил туда ехать?" - " ах ты сволоч бендеровская, я приехал в Москву из Донбасса а вы оказывается тут живете!!!!" . БАХ БАХ. Ну а потом " герой" лугандона , понял что бендеровцы его обложили( менты понаехали) и решил стоять до последнего и не сдаваться в руки живым. Вот только жаль ,не было у " героя" того автомата и танка который великий Путин предоставлял ему в Донецке для воины с бендеровцами. Ну ничего , скоро прибудут друзья из Донецка и отомстят за "героя"!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И собираться в группировки, а то вот так по одному и погибнут в московии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там уже есть, оршанизация стрелкова. Монархисты они, готовят восстание, на трон императрицу Поклонскую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пожалуйста, такие приятные новости, предоставлять каждый день!
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта контора правды не напишет, они своих расхитителей не могут найти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
узнай, кто стрелял. Самостоятельно, а не цеплять здесь участников вопросами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот тебе сайт
igpr.ru
там есть форум, люди все знают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну...лиха беда начало.
дыровцы столько хапнули на отжиме на дамбаце,будут мешками скупать недвижимость в москве,а т.к. москва фактически оккупирована кавказцами,конфликтов не избежать.....все интересненькое только начинается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На похоронах этого еблобана Кобздон ртом споет. Он любит таких героев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один боевик уже отлично себя проявил в рассеи. Может кто-то будет удивлен моей мысли, но возможен парадокс, кода наши ВСУ будут вместе с Московией громить террористов "ДНР/ЛНР" Рассея уже приготовила общую могилу для своих же боевиков и иже сними донбасских сепаров. Ведь не зря рассея выкопала 100 км. ров вдоль границы между "ДНР\ЛНР"
Когда наши ВСУ будут гнать всех этих боевиков, которые будут драпать в сторону рассеи их там встретят и в той траншее сами рассеяне их расстреляют и закопают. "Срусский мир" - он таков. Россия отгородилась от псевдореспублик ДНР и ЛНР огромным рвом и заграждениями | InfoResist
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обиделся что ему в крымле медальку не вручили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватаааа Ауууууу -это только цветочки !!!А большой кастрик впереди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кремлеботы - цэ зрада у вас чи перемога?! Нимагу панять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ополченцы-терористы возвращаються в родную гавань😉
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тот что сепаров и боевиков не пустят в парашу, это понятно. Но что то нет уверенности что в Украину их не пустят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну молодца- і сам подох і одного ватаноіда з собою забрав. кароч двома істотами стало меньше і на землі трішки чистійше
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Олександр Багряний, variable general, Alex Lem, Павло Фантич, Egor Elk, Frol Fedoroff, Алекс Борис, Сергій Кузьмук, литвин, молодой рабочий, borodas, Крымваш и лугандония впридачу, soren, Alex Palyvoda af600aa5, RustIck, не олигарх, Den4ik1771, Саша Локоть, Свят Надеждин, Senator S 01a656ec, To Response, Игорь Иванов 0876ff42, Sergo Ordgonikidze, Antony, Дмитро Черних, Matr Ua, Беняша Курильский Бобтейл, Jamaika
 Всего на сайте: 111 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти