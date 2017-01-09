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Теги: Пентагон (78) Росія (4038) США (1408) ІДІЛ (138)
Тему создал: редактор новостей

"Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ", - Эштон Картер обвинил Россию в бездействии в борьбе с террористами

По словам Картера, сейчас основное противостояние ИГИЛ идет в иракском Мосуле и сирийской Ракке – без всякого участия РФ.

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Как? А 100500 штабов ИГ которые разбомбили кацапы?
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Пользуйтесь услугами российской авиакомпании "Летучий рукожоп"! Посадка на полосу из замороженного навоза сделает ваш полет незабываемым!


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Да вы что? Я вот летела из Днепра в Вену самолетом украинской авиакомпанией Dniproavia. Прекрасный полет. Самолет был полный. Взлетная была без снега, а тем более без навоза.
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Кому вы обьясняете -это же козлосвин,в спам его !
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В принципе, можно было и не объяснять, но там поставили три "класса". Вот и ответила в пыку всем.
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На это сайте никому не интересны высеры нищего азиата, ПНХ.
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Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ. Фактически ноль

Источник: http://censor.net.ua/n422566


Вряд ли хуйло всё это создавал для того,чтобы потом с этим бороться.
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Дураші головне помахатись - причину вона придумає, а результат її не цікавить.
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http://censoru.net/15805-putin-polety-vo-sne-i-nayavu-abo-pora-sanitarov-vyzyvat.html

Первые подозрения о том, что пациент не адекватен, возникли после истории с амфорами: только ненормальный человек может поверить в то, что он случайно нашёл амфоры III века до н.э.

И когда он их выложил со словами «вот, нашёл…», он был смешон. Но с кем не бывает? Потом эти полёты с аистами. И он такой весь в белом, типа главный аист прокладывает путь.

Если бы, не дай бог, президента США поймали за этим делом, его бы тотчас признали недееспособным и объявил и импичмент.

А тут ничего - даже больничный не дали. И зря!

Подозрения подтвердила доктор Меркель, заявившая после собеседования, что «товарищ живёт в другой реальности».

Эта реальность прекрасна: он князь Владимир, а все олланды и меркели приезжают к нему на поклон.

Собственно, поэтому перед въездом в Кремль он поставил памятник Владимиру - приятно, знаете ли, перед работой поздороваться с самим собой!

Ну и что, что это попахивает шизофренией.

Но всё оказалось ещё хуже: он живёт, под собою не чуя страны. Ему не только устраивают особый народ в виде переодетых санитаров, но, видимо, и выпускают в единственном экземпляре газеты - как Ленину в Горках.

Неизвестно, сколько протянет пациент физически, но ментально он разложился.

Этот запах же успели почувствовать граждане Грузии, Украины и далёкой Сирии.

Вопрос к Россиянам: а вы не чувствуете, как воняет? Пора бы закопать.

Сергей Талк ,
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Покойный Немцов давно поставил хуйлу такой диагноз.
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Всё гораздо запущенней, он уже давно (не без помощи попов из РПЦ) возомнил себя "православнутым царём-мессией" (забыли, что ли историю про "ново-афонского ослика"). Так, что конечной целью его является постройка "православнутого храма" на храмовой горе в "святой земле" на развалинах бывшего Иаhве&Шалома, который сегодня называют национальным архитектурным заповедником "Скифополис". Сирия - это лишь плацдарм для "освобождения русскоязычных" от "фашиствующих жидов-сионистов"!
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кстати, он далеко не первый в ряду обманутых "православнутых царей-освободителей", все русско-турецкие войны начались по наущению попов московских самодержцаев, что именно они и есть "цари-мессии" ("второе пришествие Христа"), от такой лести и амбиций у многих голова пошла кругом и "крышу сносило"!
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Господин Картер, уничтожьте Кремль, и, не поверите - ИГИЛ изчезнет сам по себе: по крайней мере до того времени, пока остаток денег не потратят...
Не будет спонсора - не будет ИГИЛ...
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Не для того на Лубянке ИГИЛ создавали, чтобы с ним самим бороться.
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если бы куйло, что то сделал с исламистами.то мавзолей главного расейского террориста, "вовы бланка" уже давно был бы взорван...
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Сумасошел. Игил это организация полностью спонсируемая парашей, как только ее обстреляли американские самолеты, хуйло начал вопеть " не стреляйте, то правительственные воиска ассада"
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А шо тебя на рейтинге заклинило? Он xyйлу в некоторых т.н. регионах рассии рисовали более 100% на выборх. Как такое объяснишь?
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когда здохнет плакать будешь? когда умер сталин он то же плакали)))
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Я вас расстрою, летают и много. А что так нервничался, ватник казахский? За Россию обидно стало или укры лично тебя обидели?
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так это ж свою" рiдну" кровушку то буде куячити??не буде рабсiя це робити !!!!
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слышь москаль а у тебя флаг отклеился
а скажи мне мил человек а почему так получается что судя по Киселеву Расей наносит удары по ИГил а ответка приходит европейцам и еврейцам . только не надо ля ля про то что ФСБ пресекает все попытки
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Так кацапня же только войнами и питается. Мордор без войн не мордор. Перечислять страны куда они сунули свое немытое рыло не буду. Это знают все. Начиная с царей и по сегодняшнего хуйла.
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Да когда же наконец американский истеблишмент примет ОЧЕВИДНОЕ:ИГИЛ,ХАМАС,ХЕЗБАЛЛА... все они являются филиалами ФСБ!.. А до этого разного рода т.н. "левацкие" террористические группы,наводившие ужас на послевоенную Европу:всякие "Красные бригады","Фракции Красной Армии" и прочее... прочее...прочее... А еще "Сендеро луминосо" в Перу,марксистские терронаркобандитские круппировки в Колумбии... Африканские т.н. "национально-освободительные движения"... Все они создавались,финансировались,их боевики подготавливались (на тайных базах в СССР) именно Кремлем.Он же осуществлял и стратегическое планирование их террористических операций.Вывод прост,как формула воды:если мир будет бороться только с ПОРОЖДЕНИЯМИ ИМПЕРИИ ЗЛА-ОН БУДЕТ ТОЛЬКО ЗРЯ РАСТРАЧИВАТЬ СВОИ СИЛЫ НА БЕСПОЛЕЗНУЮ БОРЬБУ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ.Победить мировой терроризм можно только уничтожив его ИСТОЧНИК-террористическую до мозга своих костей россию!
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значит ты фома не помнящий родства..дебил значит..
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цапа ,а цапа - капусту по утру будешь - небось голодный))))
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Неоспоримый факт:Практически ВЕСЬ руководящий состав ИГИЛ-это бывшие иракские офицеры,учившиеся в СССР.И,соответственно,там же завербованные.А кроме того только из открытых источников (в т.ч. и российских) известно,что по крайней мере 25-30 процентов боевиков ИГИЛ составляют выходцы с россии и стран СНГ.Нужно быть последним простаком,чтобы верить,что их вербовка в ИГИЛ ведется без ведома путина.В такой то абсолютно тоталитарной системе,созданной им на россии!И попробуй Андрей все это опровергни !
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Анруша, не позорься. Примаков не стал опровергать своего причастия к созданию ИГИЛ, но ты занят, походу, тебе книжки читать некогда.
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пускай Киселева посмотрит . он ему быстро и убедительно докажет что москали почти победили ИГил . разбомбили им 100 000 штабов а террорюги как известно без штабой воевать не могут
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ботокс преследует свои цели в Сирии.Это не допущение катарского газа в Эвропу.Поэтому нужны Асад и ИГ.Первый есть гарантом,что газ не пойдёт,а вторые связывают руки коалиции,в борьбе сАсадом.
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Так прнятно,что ничего, они делать и не собирались,ИГИЛ это детище кремлядей,они же не будут своих убивать,пока они им нужны. Оружие им на глазах всего мира оставляют и ничего,мир схавал,пока Израиль бомбить не начал ро этому оружию! Выводы пора уже делать,ну кому то это нужно!
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Кацапсины не могут оюъяснить откуда в ИГИЛ столько российских граждан... Целыми пачками ИГИЛовцы на кацапстане террористов вербуют.
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Картеру - Эштон! Йобта, да пора проснутся. ИГИЛ - это кадровое подразделение России. Это уже неоспоримый факт. Передача оружия в Пальмире, кровавый теракт в Стамбуле (помидорами за посла они не отделались), а змейка терактов в Европе в аккурат после демаршей России,как на заказ. Бля, да не бывает таких совпадений, НЕ БЫВАЕТ!!!!
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План СССР по уничтожению стран Европы и США.
Из Директивы Лаврентия Берии наркома НКВД СССР №66/б от 13.02.1945 г:
"Окончится война, все как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, всю нефть, газ, уголь, золото, алмазы, всю материальную мощь СССР на оболванивание и одурачивание людей в Европе и Америке. Посеяв в Европе и Америке хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. … Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самых непокорных на земле народов, окончательного, необратимого угасания их самосознания. … Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будет всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой безнравственности. … Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к жителям Западной Украины, - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. … Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из молодых - циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем".
Судя по этому плану, путинская Россия никогда не встанет на путь мира.
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ywKVlBzrc
http://www.youtube.com/watch?v=clrYJM_l800&feature=youtu.be
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Ничего не сделали в борьбе против..., зато вполне успешно поработали в борьбе за интересы ИГИЛ! ... отвлекая внимание от него войной против противников Асада, сотрудничая с Эрдоганом в его войне против Курдов. И не без успеха, об ИГИЛ стали куда реже вспоминать...
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Как ничего не сделали? А передача вооружения ИГИЛовцам в Пальмире
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это официальная версия. Не удивлюсь, если за этот "побег" в кремле неофициально наградили тех, кого там нет
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(( та то вы не чего не понимаете - то была - операция прикрытие ,ну для передачи оружия))
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цапы ,а цапы - как были вы краснопузыми так и остались - весь мир до основания мы разрушим,а затем....))) не но и вы так же закончите,как и ссерия)))
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Со своим детищем они будут бороться? Ой, не смешите мои голые пятки!
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(( носки одевать надо - зима как никак - а лекарства дорогие ,ужас как)))
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Холод не пугает - заколена, как сталь! В аптеки не хожу, слава Всевышнему.
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(((ну тогда закономерный вопрос - тяжелое детство ,деревянные игрушки и так далее.. - бедненькая,родители изверги - (тролю по доброму,ну по утру ,для настроения))
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Если б деревянные - чугунные! Такие мышцы накачала!
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Зачем США столько оружия...африканские племена по пустыне гонять, а как, что по серьёзней, так сразу в кусты.
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Странно.... А по версии расийских СМИ ее касмические войска уже почти добили ИГИЛ в пригороде Дамаска. Что не менее странно....Т.к. ИГИЛА там никогда не было.
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чего странного-то?!? Асад сказал - вот ИГИЛ, этих бейте - они и бьют. Друг Башар же не обманет, да?
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Да но только Трампу это всё как то по ....,ему Ассандж сказал,что не кацапсинские хакеры,аСАД наверное сказал,что хуйло боролся таки с ИГ,я уже начинаю верить,что кгбшники вели Трампа с 1987 г.,иначе как у хуйла всё так получилось и если это так,то получается США никакая не великая держава.
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Трамп ещё ни одной бумажки не подписал в качестве президента, а толпа зрадофилов ужо зачислила его в агенты КГБ, сами США в третьеразрядные банановые республики.

Кузя, харе кисельТВ из себя изображать - за умного всё равно не получается себя выдать...
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Ты что ли полоумный являешься критерием оценки ума,так я вынужден тебя огорчить,с таким ником как у тебя,так твое дело"х.. сосать и песни петь"!
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Цілий ансамбель про пабеди х@йла пайот аж бульки йдуть, що мало?
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как это ничего...а отдача оружия игиловцам в Пальмире.....абижаетиии
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А что раша должна была сделать в борьбе против ИГИЛа -ведь все прекрасно знают что ИГИЛ это было детище совка специально созданное чтобы иметь влияние совка в Ближней Африке и соответсвенно они их снабжали всем необходимым в части вооружения а сейчас эту эстафету переняла раша по наследству и поэтому она и не может воевать против идила бо этот ИГИЛ это уже ее детище-так что про это надо было раньше думать а сейчас уже поздно-погибли десятки тысяч невинных людей от рашистов.
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Алеппонутая РАБссия прбедила ИГиль? надо же.. сами себя мочаат в сортире
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А ИГИЛ это Террористы или все таки борцы за свободу - тут на цензоре есть единое мнение?
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А какое отношение к моему вопросу имеет Лубянка? По моему ИГИЛ это террористы, а с вашей точки зрения КТО?
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Ну чтобы понять, почему террористы ИГИЛ (граждане рф) не борятся за свободу в россии, а едут в Сирию, далекую страну...
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Из вашего поста становиться понятным, что вы также считаете ИГИЛ террористической организацией, но мысль выражаете сложным заковыристым способом через призму восприятия РФ.
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Руководитель ИГИЛ Абу Бакр аль Багдади - был пойман США.
Был выпущен только в 2009 году, и не исключено, что умышленно, так как был завербован ЦРУ. Некоторые аналитики именно с этим связывают его дальнейший «головокружительный карьерный рост»: после того, как в 2010 году тогдашний лидер «Исламского государства Ирак» Абу Айюба аль-Масри был убит, бывший полковник разведслужбы иракской армии и родственник тестя Саддама Хусейна Хаджи Бакр (убит в 2014 в районе Алеппо), входивший в руководящий орган ИГ - шуру, продавил назначение на пост руководителя группировки аль-Бадри. В 2014-ом последний объявил себя «халифом», окончательно превратившись в Абу Бакра аль-Багдади…

http://nk.org.ua/geopolitika/gollivudskoe-porajenie-igil-59538

Ой. НЕУЖТО РУССКИЕ ВЫПУСТИЛИ?
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А кацапи по іншому не вміють, гляньте на фото "асвабаждённой от грузинских фашистов Абхазии" і на сьогоднішній Донецький аеропорт, який"от проклятой укроповской хунты" асвабаждали доблестные русские воины...коментарі, як кажуть зайві.
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Военным министром "Исламского государства" стал экс-командир ОМОНа Таджикистана Гулмурод Халимов (Аль-Таджики).
Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/voennym-ministrom-igil-stal-eks-komandir-tadzhikskogo-omona-223323_.html

Халимов - профессиональный снайпер, окончил Высшую академию МВД Таджикистана и прошел военные тренировочные программы в Соединенных Штатах. Представитель Госдепартамента США подтвердил, что новый "военный министр" ИГ с 2003 по 2014 год принял участие в пяти этапах обучения антитеррору.

И тут Россия руку приложила.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ", - Эштон Картер обвинил Россию в бездействии в борьбе с террористами
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