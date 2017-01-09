"Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ", - Эштон Картер обвинил Россию в бездействии в борьбе с террористами

Oleksandr Ievtushenko, Сергій Кузьмук, Олександр Багряний, Sergo Ordgonikidze, soren, Гыг с Вами, variable general, Alex Lem, Павло Фантич, Egor Elk, Frol Fedoroff, Алекс Борис, литвин, молодой рабочий, borodas, Крымваш и лугандония впридачу, Alex Palyvoda af600aa5, RustIck, не олигарх, Den4ik1771, Саша Локоть, Свят Надеждин, Senator S 01a656ec, To Response, Игорь Иванов 0876ff42, Antony, Дмитро Черних, Matr Ua
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Источник: http://censor.net.ua/n422566
Вряд ли хуйло всё это создавал для того,чтобы потом с этим бороться.
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Первые подозрения о том, что пациент не адекватен, возникли после истории с амфорами: только ненормальный человек может поверить в то, что он случайно нашёл амфоры III века до н.э.
И когда он их выложил со словами «вот, нашёл…», он был смешон. Но с кем не бывает? Потом эти полёты с аистами. И он такой весь в белом, типа главный аист прокладывает путь.
Если бы, не дай бог, президента США поймали за этим делом, его бы тотчас признали недееспособным и объявил и импичмент.
А тут ничего - даже больничный не дали. И зря!
Подозрения подтвердила доктор Меркель, заявившая после собеседования, что «товарищ живёт в другой реальности».
Эта реальность прекрасна: он князь Владимир, а все олланды и меркели приезжают к нему на поклон.
Собственно, поэтому перед въездом в Кремль он поставил памятник Владимиру - приятно, знаете ли, перед работой поздороваться с самим собой!
Ну и что, что это попахивает шизофренией.
Но всё оказалось ещё хуже: он живёт, под собою не чуя страны. Ему не только устраивают особый народ в виде переодетых санитаров, но, видимо, и выпускают в единственном экземпляре газеты - как Ленину в Горках.
Неизвестно, сколько протянет пациент физически, но ментально он разложился.
Этот запах же успели почувствовать граждане Грузии, Украины и далёкой Сирии.
Вопрос к Россиянам: а вы не чувствуете, как воняет? Пора бы закопать.
Сергей Талк ,
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Не будет спонсора - не будет ИГИЛ...
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а скажи мне мил человек а почему так получается что судя по Киселеву Расей наносит удары по ИГил а ответка приходит европейцам и еврейцам . только не надо ля ля про то что ФСБ пресекает все попытки
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Из Директивы Лаврентия Берии наркома НКВД СССР №66/б от 13.02.1945 г:
"Окончится война, все как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, всю нефть, газ, уголь, золото, алмазы, всю материальную мощь СССР на оболванивание и одурачивание людей в Европе и Америке. Посеяв в Европе и Америке хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. … Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самых непокорных на земле народов, окончательного, необратимого угасания их самосознания. … Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будет всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой безнравственности. … Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к жителям Западной Украины, - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. … Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из молодых - циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем".
Судя по этому плану, путинская Россия никогда не встанет на путь мира.
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ywKVlBzrc
http://www.youtube.com/watch?v=clrYJM_l800&feature=youtu.be
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....
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:D
Георгий Бовт 10:26
Уходит тот, кто повинен в развале российской экономики, ее здравоохранения и образования. Который подзуживал «пятую колонну». Он опустил цены на нефть, сговорившись с шейхами, сделав нам бюджетно больно. Он заставил нас пойти ополченцами против...
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Кузя, харе кисельТВ из себя изображать - за умного всё равно не получается себя выдать...
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Был выпущен только в 2009 году, и не исключено, что умышленно, так как был завербован ЦРУ. Некоторые аналитики именно с этим связывают его дальнейший «головокружительный карьерный рост»: после того, как в 2010 году тогдашний лидер «Исламского государства Ирак» Абу Айюба аль-Масри был убит, бывший полковник разведслужбы иракской армии и родственник тестя Саддама Хусейна Хаджи Бакр (убит в 2014 в районе Алеппо), входивший в руководящий орган ИГ - шуру, продавил назначение на пост руководителя группировки аль-Бадри. В 2014-ом последний объявил себя «халифом», окончательно превратившись в Абу Бакра аль-Багдади…
http://nk.org.ua/geopolitika/gollivudskoe-porajenie-igil-59538
Ой. НЕУЖТО РУССКИЕ ВЫПУСТИЛИ?
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Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/voennym-ministrom-igil-stal-eks-komandir-tadzhikskogo-omona-223323_.html
Халимов - профессиональный снайпер, окончил Высшую академию МВД Таджикистана и прошел военные тренировочные программы в Соединенных Штатах. Представитель Госдепартамента США подтвердил, что новый "военный министр" ИГ с 2003 по 2014 год принял участие в пяти этапах обучения антитеррору.
И тут Россия руку приложила.
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