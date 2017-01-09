Олександр Багряний, variable general, Alex Lem, Павло Фантич, Egor Elk, Frol Fedoroff, Алекс Борис, Сергій Кузьмук, литвин, молодой рабочий, borodas, Крымваш и лугандония впридачу, soren, Alex Palyvoda af600aa5, RustIck, не олигарх, Den4ik1771, Саша Локоть, Свят Надеждин, Senator S 01a656ec, To Response, Игорь Иванов 0876ff42, Sergo Ordgonikidze, Antony, Дмитро Черних, Matr Ua, Беняша Курильский Бобтейл, Jamaika
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Соболезнования семье.
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Точно процитировать не могу, но по смыслу близко к оригиналу.
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Комбинаторика генов не гарантирует удачный приплод от двух безусловно достойных людей.
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От частного к общему, абсолютное и относительное, законы природы - физические, общественные, нравственные....
)))
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http://foto.infan.ru/img/f/12/0/0019-012-Germanija-eto.jpg
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)))
Не обижайтесь, попытался пошутить.
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