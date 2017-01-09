Конгрессмены Трампу: "Мы должны быть трезвыми насчет намерений русских"

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Почему так поступил Обама? Не потому ли, что он лично зная Трампа «боится» что Трамп может в самом начале своей президентской каденции получив доступ к «ядерному чемоданчику» попросту разбомбить Московию превратив ее в ядерный пепел а путина в прах.? Я сгустил краски в своем выражении но мысль попробую аргументировать используя информацию с нета.
Кто такой Трамп по психологическому портрету, по личностной характеристике? Прочитав разные высказывания Трампа каждый из вас может убедится как и ряд психологов и психиатров, которые находят у Трампа выраженные признаки нарциссизма. К примеру здесь....Правила жизни Дональда Трампа | polittech
Трамп вырос в семье, где детей не любили, не хвалили, не ласкали и единственным критерием для их признания был успех. Не удивительно, что Трамп сформировался гибким и быстрым в своих действиях, во всем ищущим новые возможности, склонным к риску, прагматиком, тревожным и амбициозным, властным, стремящимся к успеху.
Трамп сильно нуждается в признании и обожании. Он хвалит себя постоянно, не в состоянии дождаться слов восхищения от других. Он называет себя «прекрасным человеком», будущим «величайшим президентом, которого когда-либо создал Бог», «единственным, кто может одолеть Хиллари Клинтон». Он говорит о себе в третьем лице: «Я думаю, что Трамп проведет переговоры (с ИГИЛ) лучше других». И т.д.
То, что происходит сейчас между Трампом и Хутиным, их взаимные словесные похвальные "реверансы" мне напоминает басню Крылова «Кукушка хвалит Петуха за то что хвалит он Кукушку» И.А. Крылов. Кукушка и Петух но так не будет постоянно...
В поведении Трампа отчетливо видно его преувеличенное чувство своей важности и величия. Он видит себя главным фактором всех достижений, «победителем», «чемпионом», по его собственным словам. Основная конструкция в его речах в этой связи «Никто не может сделать что-либо лучше, чем я!».
Величие Трампа в признании его личных заслуг, успехов, достижений, незаурядности, особенности. Ему нужно подкрепление его личности, усиление самооценки через внешнее признание. Однако для понимания его потенциального взаимодействия с Хутиным важно, что Хутин никогда не будет его воспринимать «победителем», кроме того, на такую психотерапию он и не способен, и не готов к ней. Хутин станет оттеснять его, «захватывать политическую территорию».
И даже если бы вдруг Трамп Хутину искренне понравился, он, как интроверт, не сумел бы выразить словесно свои чувства. У Трампа есть запрос на восхищение, которого от российского лидера он никогда не получит. А это значит, что, не дождавшись ожидаемого одобрения, он возненавидит Путина как самого лютого предателя. Предателя его надежд.
Стоит ли говорить, что униженный и оскорбленный Трамп быстро оставит свой романтический настрой на диалог? А вслед за разочарованием приступит к отмщению, стараясь побольнее наказать своего обидчика. И тогда конфликт между США и Московией может иметь острый личный оттенок.
Трамп искренне верит, что он особенный, и готов взаимодействовать только с равными, такими же особыми. Проблема только в том, что для Хутина он - не равный. Как же будет разочарован Трамп, заявляющий о своей способности наладить хорошие отношения с русским президентом.
Грезы Трампа о неограниченной власти будут довольно скоро утрачены. Властные рефлексы Хутина просто не позволят ему идти ни в чем на уступки Трампу, он будет вести себя жестко, показывая, кто босс, блокируя все, что ему невыгодно. Трампа ждет большое разочарование от этого, и его личностные проблемы могут серьезно обостриться. Президент с серьезным кризисом самооценки является очень опасным главнокомандующим с ядерной кнопкой. Последствия его действий в таком состоянии могут оказаться фатальными.
Коммуникативный стиль Трампа - часть его личного бренда. Его высокомерие не знает границ. Он гордится своим патологическим хамством. Хутин, известный своими полными ядовитого сарказма высказываниями, может успешно с Трампом посоперничать в жестком риторическом спарринге. Стоит Трампу неосторожно высказаться в адрес Хутина или России, схватка на поле колкостей обеспечена. И не факт, что Трамп выйдет из нее победителем. Что еще больше обострит ненависть Трампа к Хутину.
Наиболее серьезная проблема Трампа состоит в том, что он чудовищно неопытен в сфере внешней и, тем более, военной политики. И если при этой неопытности отношения с Хутиным перерастут в личную вражду, во взаимные оскорбления двух политических лидеров, вышедшие за рамки принятого протокола, могут спровоцировать весьма рискованные действия со стороны Трампа. И рассея тогда очень пожалеет что президент не Обама или Клинтон.
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- Вова, ты меня уважаешь?..
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/////
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Президент США по совету и с согласия сената назначает Кабинет США, послов, других официальных представителей и консулов, судей Верховного суда и всех других должностных лиц США,
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"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо", - Трамп.
Порошенко это понял раньше Трампа, поэтому заводы работают, налоги платят, бизнес потихонечку, да помаленечку идёт. Где-то уголёк, где-то конфетки, где-то углеводородики.
Разница только в том, что Трамп собирается строить выгодные ДЛЯ народа США отношения с РФ и по этому говорит публично то, что собирается делать.
Но если бы он строил выгодные отношения для себя ЗА СЧЁТ народа США, то безусловно нарисовал бы РФ врагом номер один, вместо ИГИЛ например, увеличил бы налоги, тарифы, забирал бы максимум денег с народа и отправлял бы их на нужды армии и для войны, а там бы сидели сменившие фамилии его вчерашние партнёры по бизнесу и успешно бы эти бюджеты пилили.
Он бы даже создал переговорную группу по разрешению конфликта и назначил бы туда тоже Медведчука например (я просто не знаю есть ли у Путина кумовья в США.
И чем выгоднее шёл бы бизнес, тем страшнее был бы враг и тем патриотичнее речи.
И в итоге мы загоним в могилу всех пенсионеров, отберем будущее у молодёжи, уложим в гробы больных на сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие болезни.
Мы будем круче Саддама и наша армия будет насчитывать 10 миллионов человек, все в касках, с автоматами, в бронежилетах, миллион танков у нас будет и ещё пару миллионов пушек. Завалим БК все склады и спортзалы во всех школах. Все для войны! Нет, современного и тем более ядерного оружия у нас не будет, никто не даст нам его иметь.
А потом, когда уже все думающие уедут и обдирать будет некого, нашего президента, ну чисто теоретически, объявят диктатором уже друзья - Россия и США, и примерно за пару недель превратят авиацией и ракетными ударами Украину в Ирак, Сирию или Афганистан, со всеми нашими танками, пушками и патронами со снарядами, со всеми инвестициями денег, судеб и жизней в них. Нет, не смогут ?!
Как они посмеют ?! Это же не Ближний Восток ! Так и Югославия не Африка.
Я повторю то, что писал уже десятки раз - в современном мире, страна не имеющая ядерного оружия может обеспечить свою безопасность ТОЛЬКО за счёт экономики, а именно создание такой модели экономики, котороя делала бы разрушение ее НЕ ВЫГОДНЫМ, для сильных мира сего.
У Сингапура нет ядерного оружия, но воевать там никому не придёт в голову, слишком много денег там бизнесменов и политиков, которые могу пострадать в случае чего.
Украина - это ХАБ между западом и востоком, хаб который может быть транспортным, финансовым, айтишным и продовольственным.
Который может и должен стать местом зарабатывания денег, а не разборок за них.
Но наша власть выбирает роль не менеджера, а букмейкера. Они не создают условия для развития, а зарабатывают на ставках на бои, которые устраивают у себя дома.
У нас нет Силиконовой долины, но есть ЛНР и ДНР. И пока у нас такая алчная и мелкая власть, пока такая элита барыг, мы всегда будем рингом, а не банком.
Volodymyr Polochaninov
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А так всё время пьяные?
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столько "диванных" ыкспердов его предполагаемые поступки предсказывают просто тихий ужас. Ау, Ванги и Нострадамусы, вы лучше на землю опуститесь и поведение своего "гидранта" обсуждайте.
Вцепились, понимаешь, в американского дядьку
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В выводе авианесущего крейсера с этого театра боевых действий Times усматривает "сигнал Кремля Белому дому: Владимир Путин готов заключить сделку с Соединенными Штатами"Эта сделка может пойти гораздо дальше сохранения у власти в Сирии Башара Асада, отмечает издание"Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем", - указывает Times.
Внешнеполитическими приоритетами для Трампа будут разгром ИГИЛ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая.Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета."Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся", - предостерегает Times, уточняя, что и санкции снимут.
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Молчание золото.
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