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Теги: Израиль (794) теракт (1945)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме

Личность направившего грузовик в людей в Иерусалиме установлена, это 28-летний араб из района Джебель Мукабер Фади Кунбар.

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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. - ну а что сказал нетаняху? разве это ни о чём не говорит.
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Биби - такой же отморозок,как и хамасовцы,только в другую сторону.К тому же нечист на руку
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Биби (Нитаньягу) прмьер Израиля. По сравнению с ним ты чмо. Есть Шерхан, и есть шакал. Догадайся кто ты.
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Действительно, зачем украинцу думать? Кастрюльку поплотнее натянул и вперёд. А за него пархатые подумают.
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Молодчаги израильтяне,что полиция,что "Цахал".Девчёнки сами лезут в армию,а пацан в любом случае в такую армию за девкой пойдёт.... Ясное дело,Ху#ло нам не будет давать экономического развития и всё такое,но бля\ь армию нормальную можно и нужно делать НОРМАЛЬНУЮ.
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Среди наших американских иудеев(еврей и иудей - вовсе не одно и то же) считается круто,если он/она поехал в Израэль,получил гражданство,отслужил в Цахал.Большинство возвращается в Штаты,многие идут в ВС США.
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Це нормально, серед моїх друзів є й такий, що відслужиив в ЗС США та повернувся в Україну. Доречи дуже обдарована людина, син відомого письменника, зараз допомагає тут.
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Водителя сразу застрелили прохожие солдаты,в Украине бы стояла вонь месяц,воны же диты и т.п.потом еще неделю разбирали в телешоу целессообразность приминения оружия.
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Почему? Застреленных под Киевом ДСО-шников уже забыли и никто в телешоу не ноет и не разбирается.
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нужна толерантность.
все будьте толерантнее. это не террористы. простые арабы и добрые...добрые мусульмане))
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1.6 миллиарда мусульман , всего в мире 7 миллиардов 295 миллионов , получается каждый четвертый на планете мусульманин . По теракту , сначала говорили что он игиловец , а сейчас что личность установили , то есть всё перевернули с ног на голову . Аналогичный случай произошел в Ницце когда давили людей без разбора подряд грузовиком , в результате 84 человека погибло, то есть среди погибших находились 20 мусульман ,типа в отмеску за это ВВС Франции разбомбили деревню в Сирии погибли 164 человека и ни одного боевика , то есть мини теракт у себя для оправдания большого теракта .
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Каждый мусульманин знает что убийство мусульманина является тягчайшим грехом , дорога в Ад . Никогда на такое мусульманин не пойдет , не трудно заметить что у этих сатанистов не только станинские спецслужбы , но и средства массовой информации , цель которых дискредитировать Ислам как веру и свести её на нет , что полностью совпадет с задачей сатаны сбить человечество с истинного пути . Когда завершат с мусульманами , о чем они открыто говорят , перейдут к следующей задачи . Но есть маленькое "но" , победа останется за мусульманами , как бы они не старались .
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Каким образом мусульмане собираются достичь эту победу? Терактами в которых гибнут и мусульмане? Не смеши людей.
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"Каждый мусульманин знает что убийство мусульманина является тягчайшим грехом , дорога в Ад" - не пиши бред! Известно, как сунниты мочат шиитов и наоборот. ИГИЛовцы ж вообще всех подряд мочат, так что не надо трындеть
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Нет , не мусульмане воюют , а их убивают на их же территории , семьями в их же домах , а в этом случае мусульмане имеют право на самозащиту .
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А расскажи-ка, любезный, за это:

"5 июля 2009 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая вспыхнули беспорядки. По последним данным, погибли по меньшей мере 140, ранены более 820 человек. Это второй за последнюю неделю конфликт между представителями ханьской и уйгурской национальностей в КНР, ранее столкновения прошли в провинции Гуандун."
https://ria.ru/world/20090706/176439057.html
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Всех это кого? Запомни - любой крупный теракт убивает и мусульман, что уже не раз происходило. Это дорога в АД - правда?
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Теракт не совместим с Исламом , неужели не понятно ? Нельзя убивать ни в чем не повинных людей и мусульман в том числе . Теракты делают неверующие , а точнее спецслужбы .
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Особенно в конфликте суннитов и шиитов. А как быть с Ирано-Иракской войной? А с вторжением Ирака в Кувейт? А с политикой Османской империи на мусульманских территориях? И почему до сих пор все мусульманские страны не стали единым государством, при общности языка и культуры?
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Не путайте палестинских повстанцев,борющихся против оккупации своей родины Израилем и "исламских" террористов.
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В Сеуле заявили о формировании отряда спецназа для убийства Ким Чен Ына
Украинцы создавайте отряд для ликвидации хуйла и лукашеныч за одно
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Родина тебя бросит: В России разгорается позорный скандал с панихидой по разбившимся в ТУ-154

​Известный российский военный журналист Аркадий Бабченко сделал очень точный комментарий на собственной странице в социальной сети по поводу резонансного сообщения музыкального редактора Дмитрия Молина, который сообщил печальные для россиян новости о том, что церковную панихиду по хору ансамбля имени Александрова посетили только 50 человек.
При этом Бабченко подчеркнул, что российское общество требовало лишить гражданства известную журналистку Божену Рынску, которая отказалась проявлять чувство милосердия из-за гибели журналистов НТВ, находящихся на борту самолета - тогда петицию подписали целых 170 000 человек. При этом на указанную панихиду пришло всего 50 людей…
Журналисты отметили, что пост музыкального редактора Молина стал ярким символом отношения российских военных к погибшим - в церковь не пришел ни один человек в "высоких" погонах.


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ну что сказать...
вам так и надо....
а на что надеялись?
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Почему Европа и Америка не советуют сесть с ним за стол переговоров, понять простить как то его ,и отпустить к остальным жителям израиля в придачю дать власть в правительстве страны. Надеясь он полюбит очень израиль.
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У обизиян новый тренд убийства людей..В резервации сук загнать..Мух тоже миллиарды ,но их люди не бояться..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме
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