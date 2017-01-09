Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в Иерусалиме

3169 37Теги: Израиль (794) теракт (1945) Тему создал: Цензор.НЕТ09.01.17 02:03 Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего наезд на людей в ИерусалимеЛичность направившего грузовик в людей в Иерусалиме установлена, это 28-летний араб из района Джебель Мукабер Фади Кунбар. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
все будьте толерантнее. это не террористы. простые арабы и добрые...добрые мусульмане))
Ответить
Ответить
------------------------
Каждый мусульманин знает что убийство мусульманина является тягчайшим грехом , дорога в Ад . Никогда на такое мусульманин не пойдет , не трудно заметить что у этих сатанистов не только станинские спецслужбы , но и средства массовой информации , цель которых дискредитировать Ислам как веру и свести её на нет , что полностью совпадет с задачей сатаны сбить человечество с истинного пути . Когда завершат с мусульманами , о чем они открыто говорят , перейдут к следующей задачи . Но есть маленькое "но" , победа останется за мусульманами , как бы они не старались .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"5 июля 2009 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая вспыхнули беспорядки. По последним данным, погибли по меньшей мере 140, ранены более 820 человек. Это второй за последнюю неделю конфликт между представителями ханьской и уйгурской национальностей в КНР, ранее столкновения прошли в провинции Гуандун."
https://ria.ru/world/20090706/176439057.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
жги глаголом
Ответить
Ответить
В Сеуле заявили о формировании отряда спецназа для убийства Ким Чен Ына
Украинцы создавайте отряд для ликвидации хуйла и лукашеныч за одно
Ответить
Известный российский военный журналист Аркадий Бабченко сделал очень точный комментарий на собственной странице в социальной сети по поводу резонансного сообщения музыкального редактора Дмитрия Молина, который сообщил печальные для россиян новости о том, что церковную панихиду по хору ансамбля имени Александрова посетили только 50 человек.
При этом Бабченко подчеркнул, что российское общество требовало лишить гражданства известную журналистку Божену Рынску, которая отказалась проявлять чувство милосердия из-за гибели журналистов НТВ, находящихся на борту самолета - тогда петицию подписали целых 170 000 человек. При этом на указанную панихиду пришло всего 50 людей…
Журналисты отметили, что пост музыкального редактора Молина стал ярким символом отношения российских военных к погибшим - в церковь не пришел ни один человек в "высоких" погонах.
Ответить
Ответить
вам так и надо....
а на что надеялись?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить