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Теги: Варфоломей (36) религия (657) УПЦ КП (367) Филарет (286)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату было незаконным, - Филарет

Отделения Киевской митрополии от Константинопольского патриархата и присоединения к Московскому патриархату было незаконным, неканоническим.

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Да! ,,Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий........,,
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А далі треба гнати під три чорти прокацаплених попів з українських святинь які ті окупували.Предати їх анафемі або просто дати копняка під товстий зад.
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А далі те, що кацапська церква в Україні перестане існувати взагалі ))
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Возникновение и распад государств, появление и исчезновение церквей и религий - все "незаконно"...
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Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стояли на площади.https://www.youtube.com/watch?v=v4eQ0g991UU
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Скажу больше - решение москвы прекратить платить дань Золотой Орде незаконно. Пора заплатить.
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так они и платят дань рамзанке дырову.ибо сами есть наследниками Орды. Как только перестанут дань платить будет третья чеченская война.
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чем быстрее будет Вам свой патриархат, тем лучше и сможете сектантов гундяевских прогнать.
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Какой "прогнать"? Их нашими флагами руками "киборгов" награждают! "Херои" новоявленные, оказываецца!
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первый раз слышу, что в одной стране будет церкви разных патриархатов.
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И создание московского патриархата было тоже незаконным.
Они пригласили Патриарха Константинопольского Иеремию II в Москву, вроде, на религиозный диспут. По приезду - бросили в подвал. Выпустили только тогда, когда святейший подписал все бумаги о создании московского патриархата.
Это просто позор какой-то.
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Кстати, еще лет 10 назад эту историю можно было прочесть в российской версии Википедии. Сейчас - молчок.
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Я тебе больше скажу, этой истории много сотен лет...
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Гид двадцатилетнего идиота по Голодомору
Помнишь, недавно несколько соседей выставили в окнах свечи? Знаешь зачем? Мы за три минуты объясним, почему ты идиот, если не знаешь. Хорошая новость: уже через три минуты ты перестанешь им быть.
Мы подготовили этот гид для молодёжи, которой по барабану то, что происходит в стране. Хотим, чтобы ты понял: в жизни всё зависит только от тебя. Если сейчас будешь игнорировать то, что происходит в обществе, и будешь заниматься только тем, что тебе нравится, будь готов к большим неприятностям или даже беде.

Рассказываем на примере трагедии, которая случилось в Украине в 30-хх годах прошлого века.
Зачем мне вообще об этом знать? У меня своих проблем хватает ...

Зачем ты носил деньги и тёплые вещи на Майдан? Зачем потом скидывался для добровольческих батальонов? Вероятно из-за эмоций, чувства долга, да и все так делали. И это очень помогло армии в первые полгода и помогает до сих пор.

Но ещё это помогает предотвратить трагедию, которая случилась в Украине 82 года назад - тогда миллионы человек умерли голодной смертью. Как это связано? Сейчас армия сдерживает российские войска, но война ещё не закончилась. Россия всё ещё угрожает Украине и тебе не светит ничего хорошего, если россияне или их ставленники захватят власть во всей стране, как это случилось в Крыму и на Донбассе. О Голодоморе стоит знать затем, чтобы лет через десять не сидеть в тюрьме за то, что на работе рассказал анекдот про президента, и не умирать с голоду из-за того, что зарплаты не хватает даже на буханку хлеба.
Ок. Тогда что это вообще такое - Голодомор?

Это геноцид - уничтожение целого народа. Искусственно устроенный голод должен был усмирить украинцев, настроенных против советской власти.

В 1917 году партия большевиков при вооружённой поддержке России установила свою власть сначала на части территорий Украины, а потом распространила её на всю территорию Украинской Народной Республики, после чего уже оккупированная большевиками Украина стала "основательницей" СССР в 1922 году.

Большевики обещали мир, равенство и землю селянам, но вместо этого принесли смерть, отобрали землю и заморили украинцев голодом.
Если люди голодали, то почему они не уехали во Львов? Ведь там голода не было

Да, часть Украины тогда была в составе Польши, часть - Румынии, часть - Чехословакии. Голодомора там не было. Но выехать из СССР всегда было сложно, а в те времена на границах УССР стояли войска, которые мешали сбежать даже в другие республики Союза.

Формирование территории УССР. Український Тиждень

Но как можно оставить без еды целую страну?

В советские времена была плановая экономика. То есть государство решало, сколько зерна вырастить, сколько тракторов собрать и так далее. И оно "спускало" сверху план в каждый колхоз, на каждый завод. Эти планы вообще редко бывали адекватными (недостатки плановой системы), но в те годы государство ещё и намеренно завышало план - фантастические цифры не имели под собой реального основания. Зато позволяли власти "законно" отбирать все продукты у селян - им не оставляли ничего, еду приходилось добывать с риском для жизни. И хорошо, если удавалось что-то найти, пусть даже и малосъедобное. Смерть от голода - это, наверное, самая страшная смерть, которую можно придумать.

Солдат охраняет склад с зерном, село Вильшаны Харьковской области. Электронный архив украинского освободительного движения.
Не гони, как это в Украине нечего жрать? У нас еда есть всегда! Мы - продуктовая корзина Европы ...

Продуктов было достаточно, но их отбирали силой. При том не только зерно, а и всё, что росло в поле, на огородах, забирали даже приготовленную еду. Обыскивали весь дом и находили самые тайные схроны. А тех, кто сопротивлялся - убивали.

Изъятие зерна у селян во время Голодомора. Село Ново-Красное Одесской области. (Обрати внимание на довольное лицо красноармейца) Электронный архив украинского освободительного движения.
И куда девали продукты?

Советской власти нужны были деньги, поэтому СССР продавал украинское зерно на Запад, а на вырученные средства закупал станки, строил заводы. В письме Молотову Сталин писал: "Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут". Руководство СССР, грозящее планете коммунистической революцией, могло строить экономику, только убивая голодом.

Как тебе такое правительство?

К тому же новые правители хотели показать, кто в доме хозяин - власть часто делает людей жадными до денег, подталкивает их показать собственное величие. Не важно, идёт речь о новом заводе или о Межигорье.

Сдача на экспорт по УССР в 1933 году увеличилась на 24% в сравнении с 1932 годом.

Справка о выполнении плана сдачи на экспорт за 1933 год по УССР. Документ из Российского государственного архива экономики.
А почему украинцы проголосовали за большевиков, которые устроили Голодомор?

Большевики захватили Украину силой. И изменить ситуацию было уже нельзя - выборы тогда были простой формальностью с одним кандидатом, за которого голосовали (или "голосовали") под 100% избирателей.

Точно так же, как происходило всего несколько лет назад в Украине (да и сейчас кое-где происходит). Хотя нет, даже хуже, чем было при самых жутких фальсификациях в современной Украине.
А как же так получилось, что большевики захватили Украину? Где была армия?

Поначалу Центральная Рада (тогдашний парламент) считала, что Украине не нужна своя регулярная армия. Тогда власти ограничились созданием добровольческих отрядов. И когда в 1917 году началась война между РСФСР и УНР, боеспособной армии у нас практически не было. Да и многие солдаты поддались на большевистскую агитацию - социалистические взгляды тогда были популярны.

В течении нескольких последующих лет украинцы воевали с переменным успехом, даже отбрасывали большевиков далеко назад, освобождая земли Украины. Но в итоге Украина проиграла.

Участники первого Зимнего похода армии УНР. Фото Історична правда

И люди смирились?

Конечно нет. Голодомору 1932-33 годов предшествовали 5 тысяч крестьянских восстаний. Можно вспомнить Холодноярскую республику, Куренёвское восстание, Ямпольское восстание … Именно для того, чтобы окончательно усмирить украинцев, их решили морить голодом.
А виновных кто-то наказал? Какой-то Хрущёв, он осудил Сталина, нет?

Ни следующий генсек Хрущёв, ни кто-то ещё не осудил Голодомор. В советские времена это преступление скрывали. А то, что это был целенаправленный геноцид, многие "историки" отрицают до сих пор.

Только в 2009 году СБУ возбудило дело против Сталина, Молотова, Косиора, Чубаря, Постышева, Кагановича и Хатаевича, обвинив их в геноциде. В 2010 году Апелляционный суд Киева подтвердил выводы СБУ по этому делу и закрыл его без вынесения обвинительного приговора - судить мёртвых и назначать им наказание невозможно, даже если очень хочется. Но в материалах СБУ чётко указаны имена организаторов этого преступления.
Подожди, но об этом еще много спорят …

Да, есть "историки", которые объясняют Голодомор неурожаем или указывают, что тогда пострадали не только украинцы, что голод был и в других регионах СССР. Но Рафаель Лемкин - первый в истории юрист, который системно исследовал геноциды в истории человечества и разработал для ООН соответствующую конвенцию, утверждал, что это был геноцид. Точнее, один из этапов геноцида. Их было 4 :

- уничтожение интеллигенции;

- уничтожение Церкви;

- Голодомор;

- ассимиляция.

Цель - уничтожить украинцев, сломать их дух, слепить единый "советский народ".

Ну а если другие народы не помнят геноцид против себя - это их дело. И это не значит, что мы должны забывать.
Стоп, а когда была ассимиляция?

После Голодомора власти намеренно заселяли опустевшие земли не украинцами, а русскими и белорусами. В 1933 году в Украину завезли 117,1 тыс. человек из соседних республик: в Одесскую область - 96 эшелонов с переселенцами, в Днепропетровскую область - 109 эшелонов, в Харьковскую - 80 эшелонов, в Донецкую - 44 эшелона.

Хорошо, что ещё? Мне уже пора...

Конечно, мы уже закончили, спасибо что послушал.
Осталось только посчитать: сколько это - 3,9 миллиона?
Гривен или долларов?

3,9 миллиона человек. Столько украинцев, по данным Института демографии и социальных исследований, погибло во время Голодомора. А по данным СБУ, 6,1 миллиона человек - это косвенные потери, то есть дети, которые могли родиться у погибших.

Как думаешь, 3,9 миллиона украинцев - это много или мало? Это в три раза больше населения современной Эстонии. Или как население Киева и Одессы вместе взятых. Или в 278 раз больше, чем погибло за время нынешней российско-украинской войны с обеих сторон.

Карта Sergento

Что-то дофига ...

Да, и трупы неделями лежали на улицах.

Жертва Голодомора. Харьков, 1933 год. Электронный архив освободительного движения
В смысле?!

Умирало столько людей, что прохожие уже не обращали внимания на тела.

Жертва Голодомора. Харьков, 1933 год. Фото з Колекції Кардинала Теодора Інніцира
А как же люди по улицам ходили?

Тогда были другие заботы - как выжить. Сегодняшний "обед" из воды и каштанов мог стать последним в их жизни.
А при чём тут каштаны?

Когда у людей отбирали всю еду, они пытались кушать хоть что-то, даже если оно и малопригодно в пищу. Вот несколько тогдашних
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Когда у людей отбирали всю еду, они пытались кушать хоть что-то, даже если оно и малопригодно в пищу. Вот несколько тогдашних блюд.

Кора дуба со льном: измельчённая запаренная кора дуба, семя льна, измельчённая и запаренная ромашка и жменька кукурузной муки. Были ещё коржики из крапивы и одуванчиков, хлеб из каштанов и семян укропа … Кушали даже гнилые продукты.

Воссозданные блюда времён Голодомора. Фото Історична Правда

Ели собак, котов, лошадей, птиц, дождевых червей, кротов, крыс .. всё, что движется. Даже каннибализм стал обычным явлением. Вот воспоминания выживших.

"...На полу лежал невероятно вздувшийся труп мужчины, а около него двое детей. Одному было годика три, другому лет шесть. Лицо у человека, а также руки его были обгрызены, нос и губы были совершенно съедены. Несчастные голодные дети, оставшись с мертвым отцом, грызли его, пока и сами околели". (Воспоминания Дмитрия Даниловича Гойченко - советского партработника).

"У колонії Гринталь Старокаранського району 9.07.1933 р. виявлено людоїдство. Гр. Нежикова Олександра, 40 років, забила своїх двох дітей: хлопця Лук"яна, 9 років, і дівчину Варьку, 2 років, яких з"їла разом зі своєю матір"ю Нежиковою Феодосією, 64 років. Нежикова Олександра в ніч проти 9.07. ц.р. померла. Є підозра, що її вбила мати Нежикова Ф." (Из государственного архива Донецкой области).

Жуть! А сколько времени надо не есть, чтобы умереть от голода?

"Сухая" голодовка приводит к смерти от обезвоживания через 8-10 дней. Если голодающий пьет воду, то способен прожить до двух месяцев.

Во время голодания человек испытывает сильные муки: организм слабеет и начинает буквально переваривать сам себя - ищет любые доступные источники энергии. Обостряются болезни, начинаются проблемы со зрением, слухом, сознанием. Многие буквально сходят с ума.
Но ведь не все же умерли - мой прадедушка, например, выжил, умер только 10 лет назад.

Конечно, 3,9 миллиона - это примерно каждый седьмой. Для сравнения: в ДТП сегодня в Украине гибнет почти каждый десятитысячный. При этом у тебя вполне возможно есть хотя бы один знакомый, который погиб в аварии.

То, что твой дедушка жив - это просто случайность. Понимаешь, не так просто уничтожить миллионы человек. Даже таким кровожадным убийцам, как большевики. (В твоём городе, кстати, есть пару улиц, названных в их честь).
Как можно творить такие зверства?

О, это ещё не все зверства. Кроме уничтожения "широких масс", советская власть уничтожала и тех, кто мог бы вдохновить украинцев на борьбу, повести их вперёд - интеллигенцию. Слышал о "расстрелянном возрождении"? Так называют поколение деятелей искусства 30-хх годов. Почему возрождение? Потому что в те годы украинская культура действительно возродилась. Почему расстрелянное? Потому что эти культурные деятели подверглись массовыми репрессиям, которые началась в 1933 году и достигли кульминации в 1937, когда за один день, 3 ноября 1937 года, на Соловках в урочище Сандармох расстреляли больше сотни представителей украинской элиты. Ты точно хотя бы слышал эти имена, учил их в школе: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Григорий Эпик, Гео Шкурупий, Степан Рудницкий .. Писатели, поэты, учёные, актёры, скульпторы ... Элита Украины. А за период с 1 по 4 ноября в Сандармохе расстреляли 1111 человек.

Есть мнение, что в те годы убили около 3000 украинских интеллигентов.

Народ лишили тела и голоса - никто не мог написать о терроре этом в газетах, рассказать о масштабах катастрофы на радио, выступить в других странах.
А как же люди допустили такое? Почему мужики не вышли на улицу? Не выгнали большевиков?

Как мы уже писали, Голодомору предшествовали 5 тысяч восстаний по всей Украине. Но советская власть - это чума, которую выгнать было не так просто - за ней карательные органы, контролирующие 1/6 суши. Кстати, в Украине до сих пор существуют идейные потомки большевиков. Как и тогда, они с удовольствием прислуживают врагу с востока

Кроме того, тогдашние политики даже во время войны не сумели объединиться ради Украины. Помнишь, как генерал Скоропадский сверг Центральную Раду и объявил себя гетьманом? А потом Директория свергла Скоропадского. И это во время войны за независимость! Лучшего времени для большевиков найти было нельзя - их пропаганда достигала подготовленных слушателей. Многие сопротивлялись, но борьба была неравной.
Разве не было никаких намёков на то, что будет?

Самая большая катастрофа произошла только через 11 лет после того, как Украина окончательно потеряла независимость. До этого хуже и хуже становилось постепенно. Тогдашние украинцы могли и не замечать, в каком направлении развивается ситуация. Когда плохо становится по чуть-чуть, ты привыкаешь. Это как в спорте - постоянные нагрузки понемногу, и ты становишься выносливее. Но потом наступил настоящий ад, к которому никто не был готов и которому никто не смог противостоять. Страна лагерей ввела тотальную цензуру, отгородила себя от мира "железным занавесом" и расправлялась с неугодными так, как считали нужным её больные на голову руководители.
Но это было давно, такого точно не повторится!

Голодомора наверняка больше не будет. Но как похожи те события и современные! Один и тот же враг, одни и те же методы - откусить от Украину кусок за куском, установить там свою власть, несогласных - в подвалы или сразу на тот свет (помнишь депутата горловского горсовета Владимира Рыбака, которого звери из "ДНР" пытали, распороли живот и утопили за то, что он пытался снять их флаг со здания горсовета и повесить украинский?)
Не укладывается в голове. Как люди могли такое допустить?

Такие вещи не объявляют по телеку и не рекламируют на бордах. Ты хоть раз видел, чтобы власть сообщала: "сейчас мы ограбим вас при помощи новых, справедливых налогов а наши дети будут жить за границей за эти деньги"? Что бы власть ни делала, она всегда, чувак, всегда!, будет рассказывать, как тебя любит. Кое-кто из власти может на самом деле будет заботится о будущем страны (да, такое бывает, и часто), но всё равно никто никогда не будет признаваться, что задумал уничтожить страну. Тем, кто хочет подмять страну под себя, нужно одно: чтобы ты не интересовался происходящим и не совал свой длинный нос в их грязные дела. Ты должен интересоваться только новыми гаджетами и большегрудыми девушками, а что происходит вокруг, какие законы принимают, какие у них последствия - тебя это интересовать не должно.
А как же мировое сообщество? Европа, Америка?

Во-первых, Запада достигало мало информации. Тогда у Западных стран были не такие уж плохие отношения с СССР. Американский журналист Уильям Чемберлен писал: "Не было в истории человечества катастрофы таких огромных масштабов, которая привлекла бы настолько мало внимания мира"

Во-вторых, у других стран достаточно и своих забот. Украине сейчас помогают потому, что она стала жертвой агрессии, а украинцы кровью заплатили за своё желание жить в нормальной стране. Да, в перспективе Украина способна стать мощным региональным игроком, который будет на равных общаться с лидерами Европы, с которым будет выгодно сотрудничать. Но то в перспективе, а нервы и деньги мир тратит на нас уже сейчас.

Но нельзя помочь тому, кто не хочет помощи. Нельзя реформировать страну, которая не хочет реформ. А ты их хочешь?
Значит, эти ужасы могу повториться?

Такого, как в 30-е годы, не будет. Но если позволить политикам наглеть, плевать на свои обещания и жить в своё удовольствие, то неприятности точно будут. И прежде всего у тебя. Они в любой момент могут улететь в Швейцарию, на Багамы или хотя бы в Ростов и жить там остаток жизни А ты останешься. И будешь жить в одной большой "ДНР" или России.

Представь, что через десяток лет из-за действий власти погибнет хотя бы треть твоих друзей? Ты захочешь поиграть в эту лотерею?
Так что же делать?

Спасибо за хороший вопрос. Читать, думать, анализировать, разбираться, поменьше смотреть телевизор и черпать информацию из разных источников, не быть безразличным. Тупое стадо не будет сопротивляться, когда власти начинают наглеть. Это мечта таких, как Янукович и Азаров. А образованный народ, который выбирает умом и несёт ответственность за свой выбор - их самый страшный ночной кошмар.

Думать надо уже сейчас, иначе потом настанет момент, когда будет поздно. Именно сейчас происходят ключевые события в истории страны: новые (или относительно новые) президент, парламент, правительство, которые принимают и претворяют в жизнь важные законы. Недавно прошли местные выборы. На днях у страны появился первый антикорупционный прокурор - это уникальный шанс на изменения. От того, как ты будешь реагировать на чудачества власть имущих, напрямую зависит твоя жизнь и жизнь твоих детей.
Но что я могу сделать? Я же ещё учусь ...

Послушай, первыми под разгон на Майдане попали студенты. В рядах Небесной сотни тоже были студенты. Самому молодому Герою, Назару Войтовичу, было всего 17 лет. Думаешь, у них в те февральские дни не было пар?

Думаешь, у героев Крут не было пар? Если забыл, напомним: 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, в 130 км от Киева, состоялся бой между большевиками под командованием Муравьёва, которые наступали на УНР, и украинскими курсантами и казаками "Вольного казачества".

Тебе не надо идти под пули. Ты не умираешь с голоду. Тебе нужно лишь помнить, что бывает, если смириться с несправедливостью. У тебя, конечно, одна жизнь, и прожить её ты хочешь интересно. Но если власть отберёт у тебя право высказывать своё мнение, запретит собираться больше трёх и переезжать в другой город без разрешения, ты будешь жалеть, что не противостоял фальсификациям на выборах. ....
Хорошо, я понял. Теперь буду интересоваться

Ок, надеемся, что понял. Иди и не пропускай выборы. Будут звать на митинг - разберись, кто зовёт и зачем. Не голосуй за деньги. Голосуй за молодых, за программы, а не за кра
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Хорошо, я понял. Теперь буду интересоваться
Ок, надеемся, что понял. Иди и не пропускай выборы. Будут звать на митинг - разберись, кто зовёт и зачем. Не голосуй за деньги. Голосуй за молодых, за программы, а не за красивые слова. Следи, как чиновники выполняют обещания, читай их декларации, смотри журналистские расследования, сравнивай их зарплату и образ жизни.
Вот подборка заслуживающих доверия сайтов, которые в этом помогут:

http://www.chesno.org

http://www.oporaua.org

http://www.slovoidilo.ua

http://nashigroshi.org

http://data.gov.ua

http://spending.gov.ua

http://www.yanukovychleaks.org

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZtZF1bxmy32VUrA_-KBHtoH198Hur820

https://nazk.gov.ua/yedynyy-derzhavnyy-reyestr-osib-yaki-vchynyly-korupciyni-abo-povyazani-z-korupciyeyu

https://nazk.gov.ua

https://public.nazk.gov.ua

http://declarations.com.ua

А здесь ты и сам можешь помочь расшифровать декларацию чиновника и сделать её общедоступной - http://sotnya.org.ua

А главное - помни. Первый шаг, чтобы не забыть - поставить свечу в окне в последнюю субботу ноября. Сделай это не для кого-то, а потому, что ты помнишь, сколько людей погибло из-за чьего-то желания править вечно, править так, как ему угодно.
Ок, спасибо, я пошел

Спасибо, что задавал вопросы. Ты больше не идиот. Хотя нам и пришлось заманить тебя обещанием "рассказать всё за 3 минуты".
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Значит теперь надо им счёт аренды "Печерской Лавры" выставить...
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и почаевской ,мацкофского пидроархата в Тернопольской области.....
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Та там по всей Украине на три "Грязьпрома" набертся...
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Воно так, але поки ми будемо розмовляти їхньою мовою, ми будемо рабами. Може вже досить? Не так воно і складно.
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А вот Иисуса судили тоже по римскому закону и что?При чем закон к вере?Украинская церковь ничего не должна другим странам вообще,тем более России,которая в 1917 г. Вообще отказалась от любой веры,кроме веры в мумию .
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ставить вопрос нужно вообще о маасковском "патриархате". и служебное расследование внутри конфессии, 400 лет вроде назад.
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.Когда татаро - монголы 1237 году завоевали туземное угро - финское Залесье -Моксель буквально все немногочисленные кацапские православные церкви сразу же перекинулись на сторону Орды. Вот почему хан Батый строго запретил уничтожать своих верных холуёв православных священников лапотной. Совсем другая ситуация была на соседней славянской Руси где церковь в 1240 годах после вторжения монгольской Орды и их рабов москалей не перешла на сторону захватчиков а стала на защиту своей Родины Киевской Руси вместе рядом со своим славянским украинским народом. И последним рубежом обороны всегда были церковные храмы где славянские ( украинские ) священнослужители не сдавались а мужественно умирали с оружием в руках в бою вместе со своим народом хорошо видно на примере отчаянной защиты стариной десятинной церкви в Киеве. А омонголенная кацапская церковь она тогда только помогала татаро - монгольскому игу держать в повиновение свой преданный ней народ рабов москалей лапотников. Да и ещё подло причисляла к лику святых разных монголоидных ордынцев или их верных продажных прихвостней таких как монгольский холуй Иуда неврюй якобы невский.....и другие. Церковь Московского Улуса Золотой Орды цементировала устои Ордынского государства. А князей, пытавшихся бунтовать против оккупантов -татар, она отлучала от церкви и проклинала. А всякие измышления придуманных только в 18 - 19 веках москалей не славян "великороссов" о так называемой независимости Московской церкви от Ханов - это очередная ложь татаро - угро - финской придуманной с потолка в 18 веке ужасной Российской лапотной империи» где кровавя кацапская церковь призывала к убийствам ради ордынских царей и лапотного ордынского отечества. А по сути такая она же и осталась эта уже современная кацапская церковь КГБешного матёрого бандита -беспредельщика и вора Кырыла - Гундоса ужасной РПЦ, только сейчас РПЦ верно и предано служит уже не монголам а кровавому фашистскому Кремлю.
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Сжечь пару десятков церквей МП и вопрос быстро уладится
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Владислав Василенко. Ваше подстрекательство к межрелигиозной вражде в угоду кремлевскому Ху-лу противоправно и криминально. Только враги могут такое предлагать. Народ Украины, сам по своей вере, эволюционным путем придет к единой поместной православной церкви. Год от года наблюдается переход прихожан от МП в КП. Множество церквей которые еще вчера были в МП сегодня в них происходят богослужения КП. Вы предлагаете сжечь церкви МП которые в завтра сами перейдут в КП? Вам не нужен мир среди наших граждан а вражда, взаимная ненависть, убийство, То, к чему и подстрекаете...
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слишком много прихожан в УПЦ МП, летом со всех сёл и городов шли в Киев, так было и так есть при всех президентах Украины
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да с церковью. вообще самое простое дело. отделились -и забыли. ЦЕРКОВЬ ЭТО СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ А НЕ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ БЮРОКРАТИЯ. . ДВА . ТРИ ЧЕЛОВЕКА ЭТО ТУЖЕ ЦЕРКОВЬ. их задача любить БОГА. А ОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. армян -совсем трохи . даже по всему миру. а они на не смотрят на других. имеют своего католикоза. каждый из нас прийдет на суд. и там не спросят в каком здании ты ставил свечку .- ТАМ СПРОСЯТ КАК ТЫ ЖИЛ. А НЕ ЧТО НАЖИЛ. НУ И удивляют конечно прихожане мп. как и покупатели канфет
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ХРИСТИАНЕ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ СВОИХ ВРАГОВ.-ВЫ НЕ ЗНАЛИ?. А если вы хотите вешать. то это и патриархата не надо. а веревка и столб.
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Это называется протестантизм и так живет ... северная европа и самые богатые страны как правило где большинство или протестанты или атеисты.
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То Европа а то мы. У нас так не будет никогда. У нас политики любят жить намного лучше народа. Сейчас народ потратился на продукты на НГ и Рождество а теперь придётся одалживать чтобы дотянуть до февраля. Депутаты же разъехались кто в Италию кто в Австрию шиковать как и до Майдана, они после Майдана жить хуже не стали .
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только запылали шины. я об этом написал. и налоги. и любовь . должны формироваться на уровне общин. громад. повитов. чи районов. и на верх делегировать только общие полномочия для всех- оборону и МИД.
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можно подумать,что кацаПсинские выродки что то делали Законно..
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Слова Иисуса о книжниках и фарисеях популярны в Украине и сейчас.Хоть один поп скажет депутатам или власти,что те издают тягостные законы для народа?Хоть одна поповская морда возмутилась,когда нарисовали икону Януковича?Покажите на своем теле Божью метку,что вы чем то отличаетесь от кацапских попов.Вы сволота поповская,независимо украинская,кацапская или другая, создавая законы писанные вами под себя с одной целью наживы.Ну раз вы порядочней других попов,может примете закон о налогообложении?Как написано в писании-Богу божье,а Кесарю кесарево.Вот и отдайте кесарево - Кесарю.Видать за таких пишется,что верблюду легче пройти через игольчатое ушко,чем богатому отказаться от наживы.
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Тернопольском областном совете создали комиссию по проверке законности преступной передачи храмового комплекса Почаевской лавры представителям вражеской УПЦ МП.
Также отмечается, что Тернопольский облсовет неоднократно обращался к президенту и Верховной Рады Украины с просьбой вернуть Почаевскую лавру в собственность украинского государства.
В обращениях говорится, что распоряжением марионеточного прокремлёвского правительства продажного кацапского холуя сейчас матёрого ЗЭКА в бегах В.Януковича от 17 июля 2003 года, несмотря на позицию украинского народа, общественности, сооружения Почаевской лавры исключили из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
В декабре того же года комплекс сооружений преступно передали в бесплатное пользование московского попам сепаратистам. Незаконный преступный договор действует 49 лет - до 1 января 2052.
Депутаты в который раз призвали высшее руководство государства отменить предательское распоряжение прокремлёвского Кабинета министров 2003 года и вернуть Почаевской лавре предыдущий правовой статус.
А теперь и где в самом центре Западной Украины находится пропутлинское антиукраинское логово с огромным множеством московских сепаратистов попов которые поддерживают аннексию суверенных украинских территорий . А в книжных магазинах Почаевской лавры реализуется целый ряд книг откровенно антиукраинского сепаратистского характера. И это надо прекращать...
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И,что дает эта незаконность присоединения простым прихожанам?Проще говоря идет война за сферы влияния и увеличения прибыли.Церковь отделена от государства.Ну вперед попы бейтесь хоть до смерти.Запаса жира хватает для этого.Только зачем простых людей втягивать?В стране мало крови пролилось?Надо еще использовать жизнь людей для своей наживы?А может проще.Плюнуть на всех попов и поклониться тому,кто нас создал.Жить по Божьим законам,что бы стать человеком,что бы очистить себя от этой грязи,называемой религией.
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Плевать на беспредел, так мы далеко зайдём. Юрий Бутусов обнародовал шокирующие факты: пономарь Киево-Печерской Лавры убивал украинских воинов на оккупированном Донбассе. «Из 52 боевиков отряда ФСБ РФ «Крым», который захватил Славянск 12 апреля 2014-го, пятеро были засланные российские агенты, которые легально проживали в Киеве и входили в охранные структуры Московского патриархата. Об этом откровенно и подробно рассказали сами боевики в своих интервью. Снайпер Сергей Журик, «пономарь Киево-Печерской Лавры», в этом отряде сыграл куда более важную роль, чем сам Гиркин. Именно Журик был руководителем нападения на сотрудников СБУ 13 апреля. Это был первый бой АТО на Донбассе, в результате которого трагически погиб капитан «Альфы» Геннадий Биличенко. Пономарь Лавры начал войну на Донбассе».
А когда в селе Катериновка на Тернопольщине, где жители села решили покинуть вражеский Московский патриархат (за переход от Московского до Киевского патриархата проголосовало 148 жителей деревни и только 21 - против). Там во время службы в храме, в котором впервые стала молится община УПЦ КП, к верующим ворвались привезенные охранники кацапские казачки и семинаристы из Почаевской лавры, после чего произошла кровавая драка.
Сколько и как можно всё это терпеть и куда смотрит наше руководство Украины, наверно оно видит только свои счета в офшорах и больше ничего
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700лет назад, как только у нас отобрали церковь Украинцы стали рабами(недаром же эти 100-ни лет украинцы всегда были под кем то, и серьезного сопротивления не оказывали. интересное совпадение Правда). И пока мы не вернем все церкви назад , рабами и останемся и никаких реформ серьезных не произойдет( сами видите). Украина до сих пор и держится лишь потому что упц кп и угкц обращаются к Богу а это всего 10% церквей, их то и хочет заглушить россия Представьте что будет происходить в стране?! если к Богу обратится 100% церквей . Надеяться на этот вселенский собор под руководством Вафлямея , когда они соизволят дать Украине разрешение на единую церковь глупо и бесполезно . Там давно заключен договор между масонами сша и европы с россией(типа добра со злом и поделены сферы влияния) Сколько и кому разрешить обращаться к Богу( контроль над развитием любой страны). Так что пока существует россия это бесполезная трепотня от филорета Даже если и россия исчезнет, массоны так же будут держать Украину в рамках дозволенного типа Румынии ( чего и добивается порошенко, любым путем в европу, хоть что то).. Он выполняет лишь распоряжения масонов . Не более, в их планах серьезное развитие украины не предусмотрено. Поэтому никаких перемен нет, после майдана.Может украинцам стоит самим взять церкви( без указок, массоны все таки Не Бог ) и обратиться о помощи к Всевышнему всей мощью церквей. Думаю услышит. Бог заставит сша и европу прийти на помощь очень быстро Украине , не сомневайтесь. . Сразу моментом сменится президент и его холуи, (появится достойный глава) в стране начнутся реальные реформы. Чудеса будут каждый день . Украина встанет с колен в течении 1-2года. Иначе этот бесконечный ужас будет продолжаться до бесконечности.В конце концов Бог просто разгонит украинцев окончательно и раздробит Украину за предательство и неверие в него. Такой финал Украине желаете.Тогда продолжайте в том же духе.
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В УПЦ КП НА 16% БОЛЬШЕ ПРИХОЖАН, ЧЕМ В УПЦ МП, - ОПРОС
Наибольшее количество православных христиан в Украине считают себя прихожанами Киевского патриархата
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенрного Центром Разумкова, передает "ДС". Так, опрос показал, что к православным себя относит большинство украинцев - 64,7%. В то же время, наибольшее количество православных - 39,5% идентифицируют себя с УПЦ Киевского Патриархата.
И только 23,3% относят себя к сепаратистской УПЦ Московского Патриархата.
Вторая по количеству группа (25,4%) считает себя "просто православными других течений конфесий", 4,8% - православных - верные УАПЦ, а 1,3% - непосредственно "приписывают" себя к вражеской бандитской московской ( якобы Русской ) православной церкви.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Во всех регионах Украины, за исключением временно окупированного российскими фашистами захватчиками Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ( бандитская резервация лугандония - длнр )
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Верим это и помогаем этому. Слава Руси-Украине!
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Поместная украинская церковь обязательно будет. А потому, что есть суверенное украинское государство, значит должна в этом государстве быть и одна православная родная украинская автокифальная церковь, а не несколько в том числе и вражеских заграничных православных церквей.
Уже множество верующих заграничного вражеского Московского патриархата переходит в Киевский патриархат. Потому что видят, что Киевский патриархат - это действительно родная украинская церковь, которая защищает суверенное украинское государство, свободный украинский народ и украинские интересы. А долгая борьба за свою автокифалию она была и в других поместных церквях. В болгарской церкви за неё 70 лет боролись. А московская ордынская якобы русская церковь вообще 141 год ждала признание.
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Стоит задуматься, а кому выгодно раскол в православной церкви и к чему это может привести? Кто за этим стоит и что может последовать?
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Политика Кремля создана, спланирована, разработана в расчете на то, что население страны - дураки.

Объявили себя Третьим Римом - получили второй Зимбабве на Южном берегу Северного ледовитого океана,

Претендовали на высшую духовность - получился тотальный зомбаж.

Объявили себя народом-богоносцем, провозгласили «симфонию церкви и государства» - разрушили сотни тысяч церквей и убили миллион священнослужителей.

Крушили церкви и убивали попов - обрели свору гундяевых.

Взялись за «марксизьм», получился - государственный терроризм. Хотели построить коммунизм - кончилось олигархией. Назвали счастье народное большевизмом - в итоге массовые чистки и тожество чекизма.

Провозгласили торжество народного просвещения, оказалось: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить».

Заявили себя интернационалистами - оказались сплошь фашисты, расисты, антисемиты и ксенофобы, ходоки «русских маршей» и «черных сотен».

Боролись за мир - не пропустили ни одной мясорубки и задобрили все бандитские режимы на планете Земля.

Строили вертикаль власти - получилось: дебил на дебиле и дебилом погоняет.

История России - это история, изучив которую, можно сказать: «так жить нельзя».
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А что в рашситов законно? )(уйло в не закона, потомучто его изначально никто не изберал.
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Кстати выход Московского улуса из состава Орды
- тоже был незаконным... печорский суд запросто это подтвердит!

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Бояре держаться а у холопов лбы трещат. Деньги стало поступать от люда меньше, вот и весь сыр-бор. А против вселенского патриархата не попрешь, который, кстати, в прошлом году, отверг патриархат Филарета.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрисоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату было незаконным, - Филарет
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