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Теги: Израиль (794) теракт (1945) Евросоюз (11429)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Евросоюз осудил теракт в Израиле

ЕС осуждает убийство четырех израильтян в ходе теракта с наездом грузовика на людей в Иерусалиме и любые подстрекательства к подобным атакам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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Я також жахливо стурбований, до сих пір заснути не можу.
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Да, осудили - это уже серьезно. Хотя, надо было еще красную линию провести для верности. Тогда точно поможет.
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Осудили й забули, а стурбованість залишається, десь там у підкорці головного мозку залишається... Так що осуд менш серйозно
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Ніхура, тіки соболєзнованіє, озабочєності небуло.
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Не усвідомлять, для цього потрібні люди, а їх там немає.
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Вот в чём в чём, а в умении озоботиться Европа впереди планеты всей...
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да тому бидляку вже давно треба гучномовець підрихтуваи.Бо базікає дофіга.Гнида прокацаплена.
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Червоненко получил на заправке WOG справку, что "он не быдло".
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Лохи, треба було звіздюлєй надавати. Інтелігенти, мля.
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Все отлично понимают почему происходят теракты, но вместо действий лишь слова. Так и осталось, что спасение утопающих - дело самих утопающих.
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хм, всё таки не все понимает почему терористические нападки сегодня произходит.
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- Все отлично понимают почему происходят теракты
- Вы путаете повод с причиной. Поводом может быть всё что угодно, а вот адекватной причины наезда грузовиком на людей - НЕТ.

У Израля после ухода из Газы и получения интифады в знак благодарности, был хороший повод сравнять с землёй Газу вместе с её подземными переходами. Однако Израиль этим поводом не воспользовался. Также и у палестинцев не должен быть подобный повод только из-за того, что они оспаривают какие-то там территории; а тем более такого повода не должно быть у араба- израильтянина.

"В сообщении подчеркивается, что преступлению не может быть никакого оправдания. Представитель ЕВС отметил, что "Евросоюз будет продолжать работать с теми, кто стремится к миру, и осуждает тех, кто рассчитывает на насилие и террор".
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Надеюсь что Массад ОЗАБОТИТЬСЯ как нужно и устроет аллею славі монолита
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Крови террористов? Мало! Жалко мы живём в очень уж либеральное время и не можем себе позволить, как англичани ранее, заворачивать исламских террористов в свиные шкуры.
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а других окупантов и терористов? или особое отношение с начало к арабам, потом к ещё кому то, потом мусульманам и наконец к кристянам?
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Поки хуйло і госдура живі, мало
З.І.: а ізраїльтяни, якщо ти в курсі такого не пробачають
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Они вместе на 9 мая маршируют на парадах и в Сирии тоже участвуют в войне, так что який їхав такого здибав .
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Наверное уже просто звонят и говорят - Ну вы в курсе, да?
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Осуждать, возбуждаться и т.д. , фетиш Европейцев последние 80 год , вы гитлера проспали , всем миром до сих пор выкупаете от разрух до репараций , шо там уже говорить о ушлом маленьком педофиле который залез на вершину горы с кнопкой , генсеки переворачиваются в молигах ..
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Мы осуждаем астероид ,который убил динозавров. И всем стало легче...
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потолерантнее, ребята
надо любить муслимов, да ))))
они приносят любовь....
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Нужно не осуждать, а разбомбить логово тероризма на кровавой площади!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕвросоюз осудил теракт в Израиле
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