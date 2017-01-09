Евросоюз осудил теракт в Израиле

685 28Теги: Израиль (794) теракт (1945) Евросоюз (11429) Тему создал: Цензор.НЕТ09.01.17 01:18 Евросоюз осудил теракт в ИзраилеЕС осуждает убийство четырех израильтян в ходе теракта с наездом грузовика на людей в Иерусалиме и любые подстрекательства к подобным атакам, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). читать источник x Мне нравится
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- Вы путаете повод с причиной. Поводом может быть всё что угодно, а вот адекватной причины наезда грузовиком на людей - НЕТ.
У Израля после ухода из Газы и получения интифады в знак благодарности, был хороший повод сравнять с землёй Газу вместе с её подземными переходами. Однако Израиль этим поводом не воспользовался. Также и у палестинцев не должен быть подобный повод только из-за того, что они оспаривают какие-то там территории; а тем более такого повода не должно быть у араба- израильтянина.
"В сообщении подчеркивается, что преступлению не может быть никакого оправдания. Представитель ЕВС отметил, что "Евросоюз будет продолжать работать с теми, кто стремится к миру, и осуждает тех, кто рассчитывает на насилие и террор".
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З.І.: а ізраїльтяни, якщо ти в курсі такого не пробачають
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надо любить муслимов, да ))))
они приносят любовь....
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