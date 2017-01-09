США увеличат масштаб и сложность учений в Европе для сдерживания агрессии со стороны России

1643 39Теги: агрессия (1030) Европа (941) Россия (64565) США (11592) учения (1534) Тему создал: Цензор.НЕТ09.01.17 00:58 США увеличат масштаб и сложность учений в Европе для сдерживания агрессии со стороны РоссииЧтобы противостоять агрессии со стороны России США пообещали увеличить масштаб и сложность учений в Европе. читать источник x Мне нравится 8
Он верит всему, что ему говорят с экрана. Часто его убеждения меняются кардинально в течение нескольких минут. За вечер он успевает побывать монархистом, сталинистом, националистом и даже воинствующим христианином. Он люто ненавидит все западное, американское, а с недавних пор и украинское, не переносит практически все национальности в мире. Брызжет слюной от ярости, когда с экрана телевизора прямо указывают, кого и как сильно он должен ненавидеть сегодня. Ватник уже проклинал прибалтов, грузин и весь Кавказ вместе взятый. Его трясло от упоминания канадцев, которые посмели обыграть Россию в хоккей. Он плюет в телевизор, видя там украинцев, и открыто призывает воевать с ними. Сам на войну он, конечно, не пойдет, потому что это страшно и там могут покалечить или вовсе убить, а вот на смерти молодых ребят, которых пошлют воевать с братским народом, он будет смотреть с нескрываемым интересом, громко радуясь или искренне огорчаясь новостям с фронта. Стоит ли говорить, что пределом его желаний, как телезрителя, является война с Америкой. Ватник даже готов поучаствовать в сражении, но только как командир. Выйти перед ротой, громко прокричать: «ВПЕРЕД! ЗА РОССИЮ!», а затем удалиться в бункер, где на столе его ждет непочатая бутылка с именем главнокомандующего на этикетке.
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кстати, а ваш недоросток перед своим быдлом несёт какую то ответственность?
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