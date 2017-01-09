На Закарпатье на дорогу сошла лавина: жертв и травмированных нет, - ГСЧС

1605 19Теги: Закарпатье (1221) снегопад (572) лавина (29) ГСЧС (609) Тему создал: Цензор.НЕТ09.01.17 00:29 На Закарпатье на дорогу сошла лавина: жертв и травмированных нет, - ГСЧСВ воскресенье, 8 января, на Закарпатье на автодорогу местного значения сошла лавина, парализовав движение на одной полосе. читать источник x Мне нравится
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напередодні Різдва упав біля привокзального кіоску і вивихнув ногу.
Аби не підвести добре товариство дядя Коля видзвонив
швагра Мітю. Мітя заробляв на прожиття рубаючи м'ясо на місцевому ринку, але в
душі вважав себе митцем. Ходив до театру, відвідував літературні вечори, читав
Коельйо і Муракамі. Пропозицію дяді Колі він радо прийняв і взявся вживатися в
роль по всіх відомих театральних системах від Меєрхольда до Таїрова. Найбільшу
увагу Мітя приділив костюму.
Заношений, пропахлий багаттями камуфляж новоявлений
москаль прикрасив георгіївськіми бантіками, саморобними шевронами ЛНР та
батальйона Восток, медаллю за порятунок на водах і десятком значків з
батьківської колекції. Стару тещину перуку пустив на бороду. Поношену жінчину
каракулеву шапку облагородив значком з Володею Ульяновим та закріпленим на
триколірну лєнту фазанячим пером. Відкопав на горищі китайського дитячого
автомата та взув для брутальності камелотівські берци. Оскільки на вулиці було
слизько берци обтягнув старими шкарпетками. Тривалі приготування зробили свою
чорну справу - Мітя спізнивсь і доєднався до колективу, коли той вже виводив у
першій квартирі Нову радість.
Появу Мітя обставив імітацією автоматної черги,
підірвавши за дверима кілька петард та фразою "русскіє ідут, христос ся
рождає, гражданє хахли". Вертеп та господарі якусь хвилину витріщались на
охамілого кацапа, а далі з криками "бий падло" рванули в атаку. Мітя,
моментально понявший, шо перформанс не вдався і щаз буде каральна операція і
розп'яті снєгірі в сметані, ламанувся до виходу і полетів засніженою вулицею як
птах.
Добрим українцям, що саме вийшли на прогулянку відкрилося
воістину чарівливе видовисько.
Тихими, залитими яскравим вітринним світлом вулицями
розсікав здоровило в камуфляжі, з автоматом та бородою набакир. Услід за ним
мчали чорт з качалкою, жид з мітлою, ірод з парою ножів, коза з пляшкою
шампанського та вгодований пожежник Вітя в вухатих домашніх тапочках. Віті
зірвали гостину і коляду, тому він люто розмахував совочком для вугілля, лаяв
кацапа на всі заставки і грозив тому концтабором, купанням в ополонці та
люстрацією без наркозу. Мітя раз-по-раз оглядався, кричав шо він від дяді Колі,
шо то інсталяція і модернізм, а художника обіжать не треба, але це не
спрацьовувало. На сусідній вулиці в процесію влився старий пудель Артемон,
лишивши напризволяще бабку Юхимівну і скликавши на охоту всіх навколишніх
дворняг. Переслідування рускоязичних сягало апогею і грозило вилитись в сюжет
для НТВ, але тут Мітя добіг до супермаркету і загубився в натовпі.
Приблизно за годину, коли Мітя парив в тазіку розморені
гонитвою ноги задзвонив телефон.
- Ти пасивний гомосексуаліст, Мітя - заплакав в трубку
дядя Коля. - Шо ж ти наробив, іроде. Хто мене після цього в Вертеп візьме?
- Я візьму - безжурно відповів Мітя. - Свій Вертеп
організуєм, дядь Коль. Творчий, по всій театральній науці. І, зауваж, як я тебе
ціную - ти там москалем не будеш.
Якусь хвилю Мітя помовчав, а далі грайливо прошепотів: - Москалем буду я...
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Скину знайомим.
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Спробую проаналізувати останні вибори президента. Можливо зрозумієте. Ви задавали собі запитання, а чому було 19 кандидатів? Ви не розумієте, що всі 17 крім Порошенка і Тимошенко не мали шансів виграти. Чи не так?
Ви думаєте вони свої кошти викидали на передвиборчу компанію? Звичайно їх всіх проплачували олігархи. Ви задавали запитання собі, чому ПР виставила гавнюка добкина?
А тому що ставка ПР була зроблена на Порошенка. Вони розуміли, що Порошенко набере певну кількість голосів, але не тоді ще не знали, що Лохторат поведеться на розводняк і так багато проголосують за Пороха.
Решта кандидатів були технічними для того, щоб електорат не зміг обєднатися і проголосувати за Тимошенко. Чи не так?
Здачею Криму і війною на сході вони відсікли 7млн. виборців, які не голосували б за Пороха. Оце вам весь ЛОХОТРОН українців.
Тепер головні партії просралися, ставку немає на кого робити, тому вам і підсувають такі нові обличчя як Савченко та Сракашвілі. Все що відбувається в Україні контролюється Путіним і Масонами. Знаючи що Тимошенко може виграти вибори вас знову РОЗВОДЯТЬ як Лохів. Чому всіх "собак" спустили на Тимошенко і всі уроди, які будуть брати участь у виборах саме її і "цькують". Ви задумувалися над цим? А тоді ображаєтесь, коли вас називаю Баранами та Лохами.Не хочете включати мізки, знову попадаєтесь на розводняк.
Невже не розумієте, що такі люди як Сракашвілі не змінюються і якщо це людина Порошенка, то він ним залишиться назавжди. Якщо Савченко хотіли втюхати українцям Порошенко разом з Путіним, то нарешті більшість людей почали це розуміти. Не задумувалися чому Путін дозволив піарити її в своїх "казематах"? Не хочете чути правди і розібратися в політичній ситуації. Не хочете включати розум а ведетесь на розводняк олігархічного ЗМІ.
Петро ПИЛИПЕНКО
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