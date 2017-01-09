В случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - Картер

2914 45Теги: КНДР (155) США (11592) ядерное оружие (435) ядерная безопасность (221) Картер (12) Тему создал: Цензор.НЕТ09.01.17 00:06 В случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - КартерЯдерный потенциал КНДР представляет "серьезную угрозу" для США и их союзников. читать источник x Мне нравится 13
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всяки слючай...
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А те с свою очередь пусть нехай сначала у Украины тем же способом возьмут системы наведения и системы запуска та и сами ракеты способны доставить чумодан с точки а в точку б ленуты *** по дибилу *** ...
Я хз сколько там мозга у Трампа , но генералы с Пентагона точно спят спокойно зная что Украинцы стоят стеной на границе человечества с недочеловечеством.
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ах, дааа - Корейская НеДоразвитая Республика !!!
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Н аправленная на
Д еградацию
Р езервация...
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Ето называется коммунизьм. Ето когда высокие чины ездят на иномарках, ездят по заграницам, одеваются импортные шмотки ....
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Где-то в раше, звонок:
- Ваня, а мы вчерась пиво пили?
- Пили.
- А вино пили?
- Пили.
- А водку?
- Пили!
- А ту бутылку с ракетным топливом?
- Тоже выпили!
- Вань, а ты срать еще не ходил?
- Неа!
- Ваня, не ходи! Ни в коем случае не ходи! А то я уже из Токио звоню!
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