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Теги: КНДР (155) США (11592) ядерное оружие (435) ядерная безопасность (221) Картер (12)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - Картер

Ядерный потенциал КНДР представляет "серьезную угрозу" для США и их союзников.

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Не там угрозу видите! Мацква хренова угроза всего мира!
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Офигительное достижение! Они готовы сбивать! Я думаю, когда вежливые дегенераты будут уже под Питсбургом - они готовы будут выразить протест!
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Нехай сначала их"напросят у хуйлят триколорных мутантно-двухглавых орялт.

А те с свою очередь пусть нехай сначала у Украины тем же способом возьмут системы наведения и системы запуска та и сами ракеты способны доставить чумодан с точки а в точку б ленуты *** по дибилу *** ...
Я хз сколько там мозга у Трампа , но генералы с Пентагона точно спят спокойно зная что Украинцы стоят стеной на границе человечества с недочеловечеством.
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срака там тільки у одного- младовождя...остальніе єто мощи...едящие траву...и не только едящие...
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В Приморье и Хабаровском начали еже прощальные письма родственникам писать.
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Чтож на примере Украины, сейчас только ленивый не думает о ядерном щите, Будапештский меморандум ясно показал, надеяться надо только на самих себя. Дотолерастничали.
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По сути дела, Картер очень тонко намекнул расеи, что США могут расхерачить любую Сатану или Булаву, ежели они будут запущены и ежели взлетят!
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лучше не допускать запуск, чем пытаться сбить после запуска. Она должна взлететь на орбиту, а что если нет? Движки там 100 проц из хуйлостана, взлетит на пару км и завалится на соседнюю страну. Эт хуйлостану повезло - там тундра и Кахахстан рядом (без обид), есть куда падать. У сев.корейцев такой роскоши нет. Сбивать ракету на 2 км высоты не будут, дадут упасть.
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КНДР... КНДР... что это?
ах, дааа - Корейская НеДоразвитая Республика !!!
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К орейская
Н аправленная на
Д еградацию
Р езервация...
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21й век...а подкорректировать программу, и отправлять их обратно ни как?
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Имеется в виду не компьютерная программа, а военная.
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только обратно не все пару штук завернуть на масквабад
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Этот северо-корейский обормот как двуликий янус, днем Америке грозит, а по ночам Сникерсы жрет и Колой запивает.
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Ето называется коммунизьм. Ето когда высокие чины ездят на иномарках, ездят по заграницам, одеваются импортные шмотки, закупатся за валюту в магазинах березка, а народу зась. Вы учите все съезды кпсс и труды маркса, кто выучит будет комсомольцем, значит он уже имеет право получить выписку из сельсовета на право приобретения паспорта, который дает право выехать в город.
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ну значит - рассеяни осуществили свою мечту - они живут в комунизме.

Ето называется коммунизьм. Ето когда высокие чины ездят на иномарках, ездят по заграницам, одеваются импортные шмотки ....
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Успешные испытания водородной бомбы КНДР.




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Не будет рашки - не будет и ядерной программы в кндр. сама по себе кндр без раши ничего из себя не представляет.
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тихо, ша! этот спец прибор стоит на русланах и мрие...
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Да вы шо. Издиваетесь над северными корейцами? Они 20 лет ничего не жрали, ничего не одевались, все собирали деньги на ету ракету а вы рраз и сбили ихнюю мечту еще на старте?
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Издеваетесь над красножепыми корейцами? угу,угу....у московии безвиз с ними и с Украиной. Как оно,смешнее стало?
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а что теперь, ведь на дипязыке это означает - гуманитарки больше не будет, можете не пугать.
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я в принципе пацифист... но! дешевле сбить сев корею
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зшел в оружейный, покупать 1911, ну нравится он мне. ну прошу патронов, внимание! тебе пострелять или поубивать, так вот поубивать, да .45аср но! обычной разделки под скс, сайгу, экспансивный. надрезаный патрон дошел до США

,
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Извините за флуд. Пока читал, анекдот вспомнился.
Где-то в раше, звонок:

- Ваня, а мы вчерась пиво пили?
- Пили.
- А вино пили?
- Пили.
- А водку?
- Пили!
- А ту бутылку с ракетным топливом?
- Тоже выпили!
- Вань, а ты срать еще не ходил?
- Неа!
- Ваня, не ходи! Ни в коем случае не ходи! А то я уже из Токио звоню!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ случае угрозы США готовы сбивать запущенные КНДР ракеты, - Картер
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