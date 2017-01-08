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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: исчезновение (191) Донбасс (11761) военнослужащие (3068) Антитеррористическая операция (15503)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

Трое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть.

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Пока кто-то отдыхает защитники Украины продолжают гибнуть в АТО.
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Це ще одна причина провести тотальну евакуацію місцевих мешканців з прифронтової смуги. Війну не можна проводити коли в тилу повно зрадників та пособників терористів. Ближче 20км від фронту не має бути жодних місцевих мешканців, тільки військові.
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Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...

Шота Руставели..
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ужас в том , что наш гарант платит налоги в росийскую копилку...
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
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Карасев (политолог который) говорит что в ДНР ЛНР олигархи украинские до сих пор не закрыли свои предприятия. Если бы закрыли говорит - то народ там бы остался без работы и тогда содержание народа там пришлось бы взять на себя Путину. Он считает что олигархи правильно делают - они заботятся о народе там и местные днрлнровцы через их заботу не забывают об Украине.
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Ну ви тоді то точно маєте розуміти про що я пишу .дідівщини немає , автомати стріляють, зі стрільб 100% особистого скаду повертається , і самоход то якесь незрозуміле слово
а 80-ті то охрана зеків , або блат на скад , або Афган і будуть добі рублі та медалі.. але як правило був цинк чи деревянний протез.
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С СА мало кого осталось, фюрер тогда позверствовал
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Вот и я репу чешу - какие,к кацапомаме,увольнения в зоне БД? кто и куда и на каких основаниях их отпускал?
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Не надо паниковать,какой плен,самоход,где то коляднули,лишнего приняв,решили не спешить
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На линии разграничения?
Та дай Боже , чтобы ничего страшного.
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Колядуны в основном на второй и третьей линии, знаю нескольких трижды кодированных после нахождения на передке теперь даже пива не пьют, там это смерти подобно. По связи, мабилы на выходы не берут не дай бог тем уродам с контактами и аккаунтом на Цензоре попадёт + глушилки но не везде
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Ну вот видишь,ведь написано возле линии разграничения,а это понятия растяжимое,без паники,какая там линия первая,третья ,не важно.загулялись пацаны,это не страшно
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Может за чаркой засиделись, абы живые были.
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да скорее всего в самоход ушли и забухали. Праздники ведь.
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Щось не добре сталось... ((можливо місцеві...чи таж дрг кацаповиродків...
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какое дрг.Сейчас праздники, кацапье само ели живое от синьки двигается. им ватные палкаводцы даже оружие запретили выдавать чтобы не покончали друг дружку.
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В 14 году в праздники сепарские посты выносились ножами, как раз в такие дни идёт обострение спортивного интереса небольших групп, адреналиновые против алкоголиков, с той стороны такие адреналиновые тоже к сожалению имеются, в праздники нужно бдеть в двойне.
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Давайте все ж таки не будемо зараз про недобре думати.
Сподіваємося на краще і чекаємо новин.
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"одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения Источник: http://censor.net.ua/n422555" Фраза шикарная!
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Если это официальный документ, то не совсем корректно обозначать такими наречиями место действия . ( Логичнее "в зоне проведения АТО" или "на линии разграничения" ) Не говоря уже о том, сколько можно задать "весёлых вопросов" типа - На сколько возле?
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Дякую, зрозуміла.
То прес-центр штабу АТО таке написав.
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Так и я о том же ! Дядьки героически освещающие ход АТО в чине, не ниже подполковника, могут "правильнее" писать свои релизы или внимательнее читать,что подчиненные "накрапали" .
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Ну давайте так.Я уже собрал все документы на контракт.Часть в Бахмуте,я с Днепра.70% -местные будут,надумают они идти к "сепарам" нажравшись.Шо мне делать? Стрелять их на х....?

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Смотря с какой целью идти, а вообще в любом случае наливай им ещё по 300 в глаз, пусть спят до приезда ВП, будешь буровить такие могут и шмальнуть.
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Или они меня завалят,или-я их.Если я завалю-меня посадят,а их "героями" сделают.
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Нюансов может быть миллион как и людей с их характерами, это и отношение между побратимами, не настраивай себя сразу негативно, проблем другого плана без этого будет хватать. Конкретно запущенных единицы и на такого можешь и не попасть. Ещё при волнах такие попадались сейчас думаю с этим получше, один такой был у ребят как котёнок не поддающийся воспитанию, постоянно лакал с миски и спал в блине прикиданный мотлохом от греха подальше
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Это опубликовал пресс-центр штаба АТО! а для местных это очень даже полезная информация! и чем раньше всем начать поиск, тем вероятность их найти живыми возрастает...
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Рано шуметь. В эпоху тотального феконоса стоит дождаться более вменяемой инфы.
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Картечью надо по этой омерзительной и гнусной харе Мертвеччука!!!
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Срочная информация из АТО: Происходит предательство национального масштаба!



21:59


Війна



Около двух часов назад в район Светлодарской дуги к позициям 1-го
батальон 54-й бригады приехали представители военной службы правопорядка
(ВСП) для изъятия транспорта, предоставленного волонтерами. Сообщает http://de-facto.cc/

Волонтеры говорят, что почти все машины - без документов, они попали на
фронт в 2014 и 2015 годах, с тех пор передаются из рук в руки, попадают
под обстрелы и взрываются.

Волонтер Юрий Мысягин сообщает, что ВСП на Светлодарской дуге готовит транспорт военных к изъятию.

По его словам, 1-й батальон находится в 15 км от передовой, перед военными сплошные поля.

"Вы хотите, чтобы они на лыжах объезжали свой участок передовой?? За 10
месяцев в АТО Министерством обороны в 54-ю бригаду не передано НИ ОДНОГО
автомобиля", - заявил активист.

По его данным, вся изъятая в колхозах автотехника стоит "мертвым грузом" из-за нехватки финансирования государством.

"Военные передвигаются на волонтерских машинах, которые обслуживают либо за свои деньги, либо за счет волонтеров.

Если их отожмут, военным на передовой не на чем будет ездить", - бьет тревогу Мысягин.





Волонтер Юрий Касьянов назвал поведение людей из ВСП изменой.

"Это уже не обыкновенное головотяпство. Армия без автотранспорта на
передовой воевать не может. Это измена. В какие бы "законные" одежды эта
измена не рядилась. Абсурдное распоряжение Криштуна надо срочно
отменить. И немедленно принять закон, легализующий все автомобили,
необходимые для отражения российской агрессии", - призвал Касьянов.
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Срочная информация прошлогодней свежести.
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вся изъятая в колхозах автотехника стоит "мертвым грузом" --==))))

во насмешил, какие нах-й колхозы?? если ни их, ни техники с 90-х уже давно нету??
я бы посмотрел на то ВСП, которое рискнет поехать на передовую технику забирать=))
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какой механизм эвакуации предлагаеш?под душами автоматов и в теплушки,а шахты и электростанции на себе потянеш?
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Точно ? Де вони вешталися ?
Ми переживаємо, а вони ходять собі.
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Решили не ждать, когда будут составленны графики переслуживших свое контрактников...
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Оперативная сводка за 9 января 1942 года

Утреннее сообщение 9 января
В течение ночи на 9 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.

Вечернее сообщение 9 января
В течение 9 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника и нанося ему удары, продолжали продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов, в числе их г. Мосальск, Детчино, Серпейск. Немецкие войска несут тяжёлые потери.
За 8 января уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери - 5 самолётов.
Нашими кораблями в Баренцовом море потоплен транспорт противника.
8 января части нашей авиации уничтожили 7 немецких танков, бронемашину, свыше 750 автомашин с пехотой и грузами, 38 орудий с прислугой, 475 повозок с боеприпасами, 3 трактора, 9 зенитно-пулемётных точек, 7 автоцистерн с горючим, сожгли 47 железнодорожных вагонов, взорвали 2 склада боеприпасов, рассеяли и частью истребили 7 батальонов пехоты противника.
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Что написал это война, а три дезертира за сутки - подъебк@, повоевали.
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На Украине людей террористы убийцы воруют и убивают за то что украинец,
а в правительство все не могут понять что же делать когда на страну напали.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб
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