В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб

12873 89Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операцияТеги: исчезновение (191) Донбасс (11761) военнослужащие (3068) Антитеррористическая операция (15503) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 23:49 В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штабТрое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть. читать источник x Мне нравится
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Шота Руставели..
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КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
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а 80-ті то охрана зеків , або блат на скад , або Афган і будуть добі рублі та медалі.. але як правило був цинк чи деревянний протез.
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Та дай Боже , чтобы ничего страшного.
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Сподіваємося на краще і чекаємо новин.
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То прес-центр штабу АТО таке написав.
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Дутая российская «доблесть» на море: крейсер «Жемчуг» http://interes-news.ru/dutaya-rossijskaya-doblest-na-more-krejser-zhemchug/
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21:59
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Війна
Около двух часов назад в район Светлодарской дуги к позициям 1-го
батальон 54-й бригады приехали представители военной службы правопорядка
(ВСП) для изъятия транспорта, предоставленного волонтерами. Сообщает http://de-facto.cc/
Волонтеры говорят, что почти все машины - без документов, они попали на
фронт в 2014 и 2015 годах, с тех пор передаются из рук в руки, попадают
под обстрелы и взрываются.
Волонтер Юрий Мысягин сообщает, что ВСП на Светлодарской дуге готовит транспорт военных к изъятию.
По его словам, 1-й батальон находится в 15 км от передовой, перед военными сплошные поля.
"Вы хотите, чтобы они на лыжах объезжали свой участок передовой?? За 10
месяцев в АТО Министерством обороны в 54-ю бригаду не передано НИ ОДНОГО
автомобиля", - заявил активист.
По его данным, вся изъятая в колхозах автотехника стоит "мертвым грузом" из-за нехватки финансирования государством.
"Военные передвигаются на волонтерских машинах, которые обслуживают либо за свои деньги, либо за счет волонтеров.
Если их отожмут, военным на передовой не на чем будет ездить", - бьет тревогу Мысягин.
Волонтер Юрий Касьянов назвал поведение людей из ВСП изменой.
"Это уже не обыкновенное головотяпство. Армия без автотранспорта на
передовой воевать не может. Это измена. В какие бы "законные" одежды эта
измена не рядилась. Абсурдное распоряжение Криштуна надо срочно
отменить. И немедленно принять закон, легализующий все автомобили,
необходимые для отражения российской агрессии", - призвал Касьянов.
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во насмешил, какие нах-й колхозы?? если ни их, ни техники с 90-х уже давно нету??
я бы посмотрел на то ВСП, которое рискнет поехать на передовую технику забирать=))
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Ми переживаємо, а вони ходять собі.
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Утреннее сообщение 9 января
В течение ночи на 9 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах.
Вечернее сообщение 9 января
В течение 9 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника и нанося ему удары, продолжали продвигаться вперёд и заняли несколько населённых пунктов, в числе их г. Мосальск, Детчино, Серпейск. Немецкие войска несут тяжёлые потери.
За 8 января уничтожено 19 немецких самолётов. Наши потери - 5 самолётов.
Нашими кораблями в Баренцовом море потоплен транспорт противника.
8 января части нашей авиации уничтожили 7 немецких танков, бронемашину, свыше 750 автомашин с пехотой и грузами, 38 орудий с прислугой, 475 повозок с боеприпасами, 3 трактора, 9 зенитно-пулемётных точек, 7 автоцистерн с горючим, сожгли 47 железнодорожных вагонов, взорвали 2 склада боеприпасов, рассеяли и частью истребили 7 батальонов пехоты противника.
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а в правительство все не могут понять что же делать когда на страну напали.
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