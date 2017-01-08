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Теги: Конгресс США (215) Россия (64565) США (11592) Трамп (408)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Американские конгрессмены Нуньес и Шифф сомневаются в возможности наладить отношения с Россией

Конгрессмены США Девин Нуньес и Адам Шифф сомневаются в том, что администрации новоизбранного президента Дональда Трампа удастся наладить хорошие отношения с Россией.

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Ну хай Трамп спробує,потім таке рашці зробить--розлетитьс повністю рашка!
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Хуйло буде лягати під трампа,але надовго не вистачить,грабувати захочеться.А коли Трамп помітить,що його обкрадають--тут же вивалить на Хуйла все,що можна
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но "это нереалистично, и мы должны быть ясными и трезвыми насчет намерений россиян". Источник: http://censor.net.ua/n422554
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https://m.vk.com/dashagogol - посмотрите какое в сохраненных фото у этой малолетней тупой писты дерьмо про наш флаг....
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Глянь сегодня сколько провидцев появилось, пускай сначала Трампу инагурацию сделают, а там посмотрим.
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Главная / Мир / На отпевание ансамбля Александрова пришло всего 50 человек
На отпевание ансамбля Александрова пришло всего 50 человек
в Мир, Украина 07.01.2017 370 Просмотров


Помните, как российские политики, журналисты и рядовые «ватники» возмущались, что украинцы не скорбят по погибшим 25 декабря из-за крушения самолета российским артистам ансамбля Александрова? Факт лицемерия этих людишек был ярко продемонстрирован тем, что на отпевание ансамбля явилось лишь около 50 человек - то есть, даже меньше, чем число погибших…
«Меня, конечно, потрясла вот эта история, что на отпевание в Елоховке ансамбля Александрова пришло порядка 50-ти человек. Вот крики, шум, гам, там, травля Бабченко, там, Божены - недостаточно скорби, а прийти проститься, а цветы положить? Честно говоря, меня удивило то, что об этом как-то не очень было известно. Но вот это показывает огромное лицемерие значительного количества людей», - заявил по данному поводу вчера главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире своей вечерней программы.
Также он сказал, что официальная версия российских властей относительно причины крушения самолета ему представляется сомнительной.

Напомню, если кто уже успел забыть, что 25 декабря в России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) на#бнулся очередной самолет - Ту-154, вылетевший из Адлера в сирийскую Латакию с ансамблем Александрова и девятью российскими журналюгами на борту.

Затем выяснилось, что артисты этого ансамбля ранее воспевали оккупацию Крыма, ну а в этот раз летели в Сирию снова петь и плясать на костях сирийцев, убитых в Алеппо российскими бомбами с российских самолетов.
Соответственно, украинцы не продемонстрировали скорби по случаю смерти артистов ансамбля Александрова (и не только украинцы), чему принялись активно возмущаться некоторые россияне.
Кстати, наверняка крушение самолета произошло вследствие теракта, однако в Кремле не хотят этого признавать.
«Россиян держат за дураков, крушение Ту-154 - это теракт», - заявил 29 декабря на сей счет известный российский актер Станислав Садальский.
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Не знаю чому, але мені чомусь дуже тривожно за цей рік.
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Нормальные отношения не могут быть с убийцей, гебистом, кидалой, педофилом и совковым нафталиновым дерьмом.
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А я не переживаю ..,ибо "Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии". И вот это радует.
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Прка вы будете налаживать отношения с хуйлостаном,ввх развалит ЕС и сделает президентами своих шестерок,на которых у него компроматы!Нужно действовать на опережение и вводить санкции,да такие,что бы хуйло село на задницу!
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Ничего он не развалит и никого он никуда не посадит. Не надо преувеличивать его возможности. Ему Украина оказалась не по зубам, а то...
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Ну после организованного Брексита, провала голосования по ассоциации в Голландии и влияния на Выборы в США, Вы ещё сомневаетесь в возможностях "Наитемнейшего"? 😀
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а почему он эти возможности не применит, чтобы отучить россиян лакать "Боярышник"?
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Боярышник лакали и при Ельцине, травились суррогатом не меньше и при Брежневе. Система контроля оборота алкогольной продукции уже успешно работает. Сейчас под жесткий контроль поставят и лекарственные (косметические) спиртосодержащие препараты.
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Я могу себе позволить и более благородные напитки.
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Клей БФ? или скрэпный китайский спирт Роял от гундяйки-сатаниста?
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Это для тебя он "наитемнейший".Для Людей оно - еле-еле поц.
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У Вас есть технология определения и идентификации "людей" и "нелюдей"?
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О! Какая прелесть! Именно в таких сортирах надо мочкануть пукина и всё его политбюро.
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Судя по последним селфи - "хуйло" - вероятнее всего, это просто цирк - с балалайками, медведями и цыганами
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Они сомневаются !!! Да мы в этом уверены !!! С россией наладить нормальные отношения НЕВОЗМОЖНО !!!
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Ну не знаю. Пеця, Пашинский, Сравченко и еще много и много рыгов тоже уверены что можно наладить отношения с разейскими террористами...
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Уже сомневаются, а вчера были уверены и озабочены?
Быстро.
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Очередные Чип и Дейл спешат на помощь. Что-то путиным смедит от них сильно, как от Ля Пенши и прочих проституток. Контора на Лубянке не зря ягель жрет. Только уши подставляй. А Петя все никак не решится - быть или не быть!
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Контора действительно наконец хорошо работает, в отличие от других стран.
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ты сосун лишнехромосомный, ты же не возражаешь. Это не вопрос
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Ну попробуйте "подружиться".
хуйло втирается в доверие,а потом тупо кидает.
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Испортили а теперь налаживать. Конечно это будет очень сложно сделать.
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Самое фантастичное в этой фотке - это то, что кацап, каким-то чудом, оказался на Луне
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Ты о Путлере надеюсь? Иначе здесь не поймут, ты за белых или за красных. Гитлер уничтожал всех без разбора и своих, и чужих. Украинцев в том числе. Думай головой, а не пенисом, кыргыз. Кыргызов тоже скоро будут присоединять к Параше. Будете называться гордо - КыНыыР
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Чё куришь? Анашу? Брось это дело. Извилины выпрямляются сильно, но мысль она для того и существует, чтобы ее мыслить.
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Капец. Че б мы без рф делали? Половина новостей про рф, Путина и т д... Неужели это отвлекает от насущных проблем внутренних и так сподручнее и веселей лапу сосать? Чи шо?
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Я с таким исскуством не знакома, вам видней. Не воспринимайте все буквально. Мое выражение означает обнищание населения и старание правительства отвлечь от этих проблем внешним "врагом". Вот и все.
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Что за 11,80. Тайный шифр? Странные тут люди...
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Украине от этого ни холодно, ни жарко. ну да, 2 посона в сенате.
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Дружба государства с теми, кто хронически попирал и попирает права человека как внутри страны, так и вне ее чревата ухудшением мирового имиджа государства.
Я уже не говорю о риске для собственной безовасности этого государства.
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Даже Ху .. ло не понимает что дружить с Америкой не получится. Почему? Даже при реальном желании не выйдет . Рашка исчерпала возможности существования на этом уровне . Мусорское государство не эффективно . Народ требует сохранения прежних доходов . А их уже не будет . Поэтому срочно требуется враг . Кто враг ? Только Америка . Другие не тянут . Китай может раком поставить . Вот и главное препятствие для дружбы . Как можно дружить с Америкой и при этом брехать народу что она же не даёт развиваться Встающим с колен ? Поэтому дружбы не будет . Плохи дела у Х... ла .....
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А насчёт Трампа… Есть только два варианта. Или Трамп будет действовать согласно национальным интересам США, как они сейчас понимаются двумя другими ветвями американской государственной власти, или импичмент - это самое хорошее, что ждёт Трампа. Ибо хуже импичмента бывает только импичмент и суд за государственную измену сразу после импичмента.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАмериканские конгрессмены Нуньес и Шифф сомневаются в возможности наладить отношения с Россией
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