Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии.

894 14Теги: учения (1534) Эстония (441) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 23:39 Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в ЭстонииКрупнейшими в этом году учениями Сил обороны Эстонии станут проводящиеся в мае маневры "Весенний шторм" (Kevadtorm), в которых примут участие более 6000 военнослужащих. читать источник x Мне нравится 4
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Бо херачіть москалів по їх містах поки вони не попустяться якось не гарно , хоча я цього бажаю , лише це зупинить всю цю херню що наростає , трамп бізнесмен а хуйло мудак що все життя займаеться лише одним торгівлею людьскими життями...
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И тут ХУЙЛО напряглось.
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