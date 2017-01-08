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Теги: учения (1534) Эстония (441)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии

Крупнейшими в этом году учениями Сил обороны Эстонии станут проводящиеся в мае маневры "Весенний шторм" (Kevadtorm), в которых примут участие более 6000 военнослужащих.

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Як бы хуйло подождал еще 3-4 года с трампом по ручку шоб не было крыма , донбаса сирии , террактов и все такое .., притензии руськаго языка мог бы предявить по самый берлин , а так и рыбки ни поел и на l с трудом идет , оттето завгар федрыч детей разогнал....
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Трамп зупинить путіна, Трамп це не слабкий Обама - вічний борець за права кольорових емігрантів при церковній школі, який став сенатором на хвилі боротьби за права негрів. Трамп це жорсткий адміністратор, який звик швидко та ефективно вирішувати нагальні питання. Дружити з Росією Трамп буде на своїх умовах і путіну ці умови не сподобаються, Росія стане резервацією білих дикунів, від якої Китай буде постійно відкусувати величезні шматки, ісконно китайських територій.
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Коли Україна буде проводити навчання на 6000 солдат? Чи в нас немає війни? Чи нам не треба готуватись до раптових танкових проривів терористів путіна? Україна має провести масштабні військові навчання на території Харківської, Сумської, Чернігівської, Полтавської та Київської областей на яких мають відпрацювати зупинку та знищення танкових колон ворога, за умов ракетного та авіаційного ударів по війскових частинах та об'єктах інфраструктури. Має бути змодельована ситуація параліча залізничних та автомобільних шляхів ворожим десантом та диверсійними групами з можливим захопленням мостів через Дніпро. Військові мають відпрацювати блокування та знищення передових танкових колон ворога, організацію оборони на трьох-чотирьох небезпечних напрямках виходу ворога на мости через Дніпро, відпрацювати розгортання понтонних переправ в зимових умовах, відпрацювати тактику застосування річкових катерів Гюрза та водолазів в охороні мостів через Дніпро.
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Так отож , яле я ж не про це , от дивися москалі до мозга кісток дибіли які називають себе русскіє , хоча користууются культурой мокшан і викоріняють її там , а от хуйло не зря хуйло , воно чікіст працює в режимі зараз решаєм а запитання завтра "черный воронок в ночи , це кремль. А коли почав получать по рогам в донбасі вліз в сирію і тепер оно люди ходять і дивлятся чи немає грузовика ... вони продають смерть , і трамп як бізнесмен я хвилююсь щоб не почав оплачувати кривавий рахунок москальской труби .

Бо херачіть москалів по їх містах поки вони не попустяться якось не гарно , хоча я цього бажаю , лише це зупинить всю цю херню що наростає , трамп бізнесмен а хуйло мудак що все життя займаеться лише одним торгівлею людьскими життями...
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Более 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии.

И тут ХУЙЛО напряглось.
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А на кацапських форумах на цій темі ґвалт стоїть неймовірний.
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Кенісберг німці збираються забирати? Там уже просрочка конкретна.
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Эстонскую армию надо хорошо обучить, что б не тормозили и не надеялись на "того парня".
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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ !!! ЕЩЁ НЕПЛОХО ОТРАБОТАТЬ МАРШ БРОСОК НА МОСКВУ И БОМБАРДИРОВКУ ПИТЕРА !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБолее 6000 военных примут участие в международных учениях "Весенний шторм" в Эстонии
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