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Теги: непогода (182) снегопад (572) ГСЧС (609)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 5 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесской – 4 н.п. (2 частично), Херсонской – 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Під Москвою -35, і, як на зло, ні французів, ні німців, ні НАТО... Мерзнуть даремно кацапики.
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а тут еще и хунта напрочь отказывается замерзать))) вообще кацапам тошно)
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В Красногорске в 25-градусный мороз без тепла остались 12 тысяч жителей

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https://www.novayagazeta.ru/news/2017/01/08/127943-v-krasnogorske-v-25-gradusnyy-moroz-bez-tepla-ostalis-12-tysyach-zhiteley
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 53 мин.53 минуты назад
положение на Юге Молдовы..большая часть Юга включая выезды в сторону Измаила, Болграда, Одессы блокированы


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Не ходите, люди, на улицу гулять, там живет ужасный:

"Холоднотутблять"!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС
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