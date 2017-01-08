В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧС

418 11Теги: непогода (182) снегопад (572) ГСЧС (609) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 23:10 В связи с погодными условиями обесточенными остаются 5 населенных пунктов, - ГСЧСИз-за сложных погодных условий остаются обесточенными 5 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесской – 4 н.п. (2 частично), Херсонской – 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго. читать источник x Мне нравится
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https://www.novayagazeta.ru/news/2017/01/08/127943-v-krasnogorske-v-25-gradusnyy-moroz-bez-tepla-ostalis-12-tysyach-zhiteley
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https://www.youtube.com/watch?v=rzBxgwqxmFo
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положение на Юге Молдовы..большая часть Юга включая выезды в сторону Измаила, Болграда, Одессы блокированы
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"Холоднотутблять"!
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