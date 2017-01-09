"Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу"

8205 181Материалы по теме: Президент ТрампТеги: Обама (1588) США (11592) Трамп (408) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 22:48 Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - ТрампуПрезидент США Барак Обама сообщил, что он посоветовал своему преемнику Дональду Трампу не пытаться управлять Белым домом так же, как он бы управляет семейным бизнесом. читать источник x Мне нравится 12
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18 лет не платил федеральных налогов - супер патриот!
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с его самочкой с сумочкой в полмиллиона долларов...
єто должен стать ее главній СТІД...
когда все украинці сбрасывались на армию по 5 гривен...
ента самочка с сумочкой в полмиллиона гривен выпендривалась!
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Шумбрат шумбрат мордовия, гойняк гойняк мордовия,
Шнарань тьмутаракань ерзямокшань.
Ху*к х*як мордовия, норак норак мордовия,
Отвянь в Тьмутаракань, мокшаерзянь!
На балалайці граєш, мокша?
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Американские сенаторы и конгрессмены начинают задаваться вопросом, почему будущий президент США Дональд Трамп столь лоялен к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский публицист, глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.
"Американские журналисты, эксперты, сенаторы и конгрессмены говорят: "Нам понятно, что делает Трамп, но не понятно почему. Почему он так защищает Путина? Почему так симпатизирует Кремлю, вопреки докладу спецслужб США? Не кроется ли за этим тайная причина, зависимость или обязательства, которые могут быть у Трампа и его семьи перед Путиным?" Поскольку Трамп до сих пор не опубликовал свои налоговые декларации, никто не может отследить его возможные личные и деловые связи с Россией, которые не связаны с государственными интересами США", - отметил Гольдфарб.
По его словам, верхушка Республиканской партии готова выступить против Трампа.
"Вчерашний доклад спецслужб США в Сенате о российских кибератаках продемонстрировал, что верхушка Республиканской партии готова выступить против Трампа. Спецслужбы сказали, что у них нет никаких сомнений, что за кибератаками на США стоит высшее руководство России, прямо назвали Путина. Причем в ближайшее время опубликуют открытую часть доклада, где будут показаны все кибератаки Кремля", - подчеркнул Гольдфарб.
Он считает, что будущий президент США обидел американские спецслужбы.
"Трамп отказывается признавать, что за кибератаками на США стоит Россия, он публично высказал сомнение в качестве американских разведданных и политической беспристрастности спецслужб. Причем он заявляет это в обидной для спецслужб форме: мол, вы ничего не понимаете. И при этом все время делает комплименты Путину. Спецслужбы США очень обиделись на Трампа и вчера сделали серьезный и обоснованный наезд на него", - заявил Гольдфарб.
По его мнению, если Трамп не отреагирует на доклад американских спецслужб должным образом, Сенат заблокирует предложенную им кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.
"Что будет, если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США? В ближайшее время в Сенате должны рассматривать кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря США и других кандидатов будущей администрации Трампа. Им будут задавать вопрос: "А какую политику вы собираетесь вести в отношении России?" Если тот же Тиллерсон скажет, что будет следовать указаниям Трампа (снятие санкций с РФ, признание аннексии Крыма и оккупации Донбасса), Сенат заблокирует его назначение на должность. Конгресс сейчас контролируют республиканцы, их взгляд на Россию диаметрально противоположный взглядам Трампа", - отметил Гольдфарб.
Он подчеркнул, что против Трампа выступили ряд влиятельных представителей Республиканской партии.
"Комитет Сената США по вооруженным силам, которым руководят республиканцы, после доклада спецслужб заявил, что будет разрабатывать новые санкции против России. Комитет считает санкции Обамы против РФ мелкими и жалкими: мол, мы кидали в Кремль мелкие камушки, а надо бросать булыжники. Между Конгрессом США и Трампом начинается нешуточная борьба по российскому вопросу. И против Трампа выступила влиятельная и мощная группа сенаторов-республиканцев", - резюмировал Гольдфарб. ,
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Рискну сказать больше: по-нормальному - это вообще не бизнес. Ещё бы нашему Педро это втолковать..
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ЭТО "КОНКРЕТНАЯ БИЗНЕССЯКА"...ИНАЧЕ,,,,"РОСТОВ"....
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Есть. Парадные в домах.
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Обама сказав що п"з"езидентство це не сімейний бізнес
Шо так прямо і сказав?
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