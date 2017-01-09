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Теги: Обама (1588) США (11592) Трамп (408)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу

Президент США Барак Обама сообщил, что он посоветовал своему преемнику Дональду Трампу не пытаться управлять Белым домом так же, как он бы управляет семейным бизнесом.

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Дураки патаму что. Им у Украинцев ещё учиться и учиться!
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А мы лучшего выбрали? По моему слова Обамы больше подходят для нашего мармеладного гаранта пэтра, Трамп кстати еще до вступления на пост президента бизнес продал.
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нет, но похоже на то, что американцы избрали себе в президенты своего олигарха
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не пойму чего вы завелись насчет Трампа, его выбрали американцы - это их выбор, но помните что в отличии от Украины в США строго чтят законы и самое главное Конституцию, после того что натворил пэтро в Украине , в США ему через пол года обьявили бы импичмент и провели новые выборы, а у нас в цвк сидит до сих пор шавка овоща охундовский с орденом от пэтра, рыгы бровадят в Раде, прокуроры и судьи шапкокрада трудятся в поте лица на благо своих карманов..., дальше продолжать?
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тема про Обаму и Трампа, но можете продолжать, я не против.
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Ща ФБР и ЦРУ накопают ,как он воскрес после банкротства и на чьи деньги.
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6 raz,6!!!
18 лет не платил федеральных налогов - супер патриот!
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Часть вины за этого дилетанта на посту президента США лежит и на Обаме, он тоже долго не признавал всех последствий своей толерантности к кацапии.
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так точно, потомок раба заигрался в миротворца и провтыкал многие очевидные вещи.
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Наверное за всю историю США у власти подобного дурака не было. Феерический олигофрен! Наполовину просрал папино состояние, делает идиотские заявления, пытается эпатировать публику внешностью клоуна и нестандартными поступками. Зато в Штатах действует процедура импичмента, надеюсь этого дебилоида уберут пока он не натворил делов
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Україні забув порадити.
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вот это точно подмечено,а то весь клан выстроился уже у кассы)))))
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Путлер первым будет звонить Рыжему клоуну и зад лизать. Порошенко тоже на низком старте. Саакашвили всех обскачет и СМСку пришлет. Цирк.
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Міняйте долари і євро на гривні, через місяць цим валютам буде "П@П@".
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Хорошо бі он єто сказал нашему Порошенко...
с его самочкой с сумочкой в полмиллиона долларов...
єто должен стать ее главній СТІД...
когда все украинці сбрасывались на армию по 5 гривен...
ента самочка с сумочкой в полмиллиона гривен выпендривалась!
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Подозреваю, что сами республиканцы надают хороших тумаков "хитрозачесанному", если будут заносы не "ту" сторону........
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ты гаранта к забору приравнял?а ну порохоботы, фас
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Обама виновен перед Америкой в первую очередь. Он ввел социалистические порядки для свободной страны. Он виновен в том что долг вырос в пять раз. И смеяться надо не с Трампа, а с Обамы. Хоть смеются с Америки из-за Обамы..
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Та ти шо, мордва? Шо ти куриш - "правду" чи "путінську іскру"?
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Па-мардофскі? Я навіть слова вашого гімна (наголос поставиш сам) знаю:
Шумбрат шумбрат мордовия, гойняк гойняк мордовия,
Шнарань тьмутаракань ерзямокшань.
Ху*к х*як мордовия, норак норак мордовия,
Отвянь в Тьмутаракань, мокшаерзянь!

На балалайці граєш, мокша?
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Между Конгрессом США и Трампом начинается нешуточная борьба по российскому вопросу



Американские сенаторы и конгрессмены начинают задаваться вопросом, почему будущий президент США Дональд Трамп столь лоялен к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский публицист, глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"Американские журналисты, эксперты, сенаторы и конгрессмены говорят: "Нам понятно, что делает Трамп, но не понятно почему. Почему он так защищает Путина? Почему так симпатизирует Кремлю, вопреки докладу спецслужб США? Не кроется ли за этим тайная причина, зависимость или обязательства, которые могут быть у Трампа и его семьи перед Путиным?" Поскольку Трамп до сих пор не опубликовал свои налоговые декларации, никто не может отследить его возможные личные и деловые связи с Россией, которые не связаны с государственными интересами США", - отметил Гольдфарб.

По его словам, верхушка Республиканской партии готова выступить против Трампа.

"Вчерашний доклад спецслужб США в Сенате о российских кибератаках продемонстрировал, что верхушка Республиканской партии готова выступить против Трампа. Спецслужбы сказали, что у них нет никаких сомнений, что за кибератаками на США стоит высшее руководство России, прямо назвали Путина. Причем в ближайшее время опубликуют открытую часть доклада, где будут показаны все кибератаки Кремля", - подчеркнул Гольдфарб.

Он считает, что будущий президент США обидел американские спецслужбы.

"Трамп отказывается признавать, что за кибератаками на США стоит Россия, он публично высказал сомнение в качестве американских разведданных и политической беспристрастности спецслужб. Причем он заявляет это в обидной для спецслужб форме: мол, вы ничего не понимаете. И при этом все время делает комплименты Путину. Спецслужбы США очень обиделись на Трампа и вчера сделали серьезный и обоснованный наезд на него", - заявил Гольдфарб.

По его мнению, если Трамп не отреагирует на доклад американских спецслужб должным образом, Сенат заблокирует предложенную им кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

"Что будет, если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США? В ближайшее время в Сенате должны рассматривать кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря США и других кандидатов будущей администрации Трампа. Им будут задавать вопрос: "А какую политику вы собираетесь вести в отношении России?" Если тот же Тиллерсон скажет, что будет следовать указаниям Трампа (снятие санкций с РФ, признание аннексии Крыма и оккупации Донбасса), Сенат заблокирует его назначение на должность. Конгресс сейчас контролируют республиканцы, их взгляд на Россию диаметрально противоположный взглядам Трампа", - отметил Гольдфарб.

Он подчеркнул, что против Трампа выступили ряд влиятельных представителей Республиканской партии.

"Комитет Сената США по вооруженным силам, которым руководят республиканцы, после доклада спецслужб заявил, что будет разрабатывать новые санкции против России. Комитет считает санкции Обамы против РФ мелкими и жалкими: мол, мы кидали в Кремль мелкие камушки, а надо бросать булыжники. Между Конгрессом США и Трампом начинается нешуточная борьба по российскому вопросу. И против Трампа выступила влиятельная и мощная группа сенаторов-республиканцев", - резюмировал Гольдфарб. ,
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Хм,вроде не тот повод, шоб сильно щёки надувать и собой гордиться,но всё же...СограждАне,а вы обратили внимание,шо мурлыканци взяли с нас пример и выбрали себе президентом "барыгу и барана"?
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Вот только водинтур у них не вышло,слабаки))
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Как показали президентские выборы в Украине и Соединённых Штатах, существует прямая зависимость между глухим электоратом и слепым трастом.

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"Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу"

Рискну сказать больше: по-нормальному - это вообще не бизнес. Ещё бы нашему Педро это втолковать..
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вот блин, уроки воспитания для 70 летнего мужика/деда. Да срать он уже хотел на все советы, всю жизнь жил по-своему, уже поздно увещевать. Единственная надежда, что Конгресс его будет хоть как-то ограничивать, он явно пришел во власть повеселиться, потешить эго старика перед завершающей деменцией.
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А ведь это реальная тема, сколько раз брали на работу людей старше 45 они всегда делали не как нужно по технологии, а по своему, их не переубедишь сколько раз не тыкай носом и не объясняй, бесполезно, здесь походу психолог сможет только дать ответ.
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С Украиной тоже самое сейчас происходит - нет такой точки где нет магазина R.
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Ти теж можеш відкрити. Рошен є торговою маркою. Звертаєшся по адресу компанії з пропозицією вести бізнес. Там тобі дадуть і бабло і устаткування, якщо в тебе є місце для торгової точки належне.
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"Президентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу"
ЭТО "КОНКРЕТНАЯ БИЗНЕССЯКА"...ИНАЧЕ,,,,"РОСТОВ"....
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"С Украиной тоже самое сейчас происходит - нет такой точки где нет магазина R."

Есть. Парадные в домах.
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Интересно а на России кто будет следующим президентом КИТАЕЦ или КИТАЕЦ?
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Китаец будет попозже,нельзя так сразу,сначала овцееп или оленевод,ну а потом и китайца можно.
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шайбУ разве что только на сартирный переворот спроможен, оно же тряпчаное
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Почему не семейный , Буш старший - Буш младший , Клинтон Билл - Клинтон Хилари ( просто её похерили ) , а так чем не семейный ? Ещё и какой семейный , поэтому жизнь народа ухудшается медленно , но уверенно .
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Сравните экономику США в 1992, 2000, 2008 и 2016. Только без эмоций, одну статистику типа безработицы - для низов и бержевые индексы - для верхов. Тогда вам, возможно, станет немного понятней когда жизнь народа ухудшается, а когда улучшается, и что фамилии тут не при чём.
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Не путай семейную преемственность с семейным бизнесом. Это две разные весчи.

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Однако же Джеф Буш так и не рискнул выдвинуть свою кандидатуру, хотя в начале попытки были. Так шо вашей Америке еще очень даже далеко до Рошена.
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Однако Эдвард Кеннеди так и не рискунл выдвинуть свою кандидатуру после убийства сенатора Роберта Кеннеди и президента Джона Кеннеди .
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Мне вот интересно,почему удалили мой комент где я написал--После ботокса у Путлера лицо как у чукчи. Админ сторонник Путлера или чукча?
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Там ещё пост о кадырке и китайцах удалили. Может админ женщина и о ботоксе такого не потерпела)))
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на самом деле чукчи,вернее их предки,были свободолюбивым народом,на протяжении более 150 лет успешно(вооруженные копьями да стрелами) отражавшие атаки российской армии(вооруженной огнестрелами,включая пушки),пытавшейся захватить их земли
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Стронником путина он быть не может , но чукчей быть обязан ( после удаления )))
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Обама сказав що п"з"езидентство це не сімейний бізнес

Шо так прямо і сказав?
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Надо ему было это Пеце перед выборами сказать.
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Для президентов постсоветского пространства , в том числе и Украины , кроме прибалтов , такое заявление звучит , как кощунство , оскорбление , насмешка , издевательство ...
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Наш девиз всегда таков - больше дела, меньше слов! )
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Беситесь што ваз к корыту не допустили? лол
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрезидентство - это не семейный бизнес, - Обама - Трампу
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