Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службы

4668 39Теги: дороги (1511) Одесская область (1301) погода (2340) смерть (4323) снегопад (572) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 22:36 Во время расчистки трассы в Одесской области умер сотрудник дорожной службыВо время расчистки от снега автотрассы Одесса - Рени (Одесская область) умер сотрудник дорожной службы - житель Измаила Александр Г. читать источник x Мне нравится
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заголовок хоть прочитали б
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сама статья на цензоре,может быть.
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да здравсвует нынешний гройсман ...
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Выбирайте и дальше популистов ,мудаков с вылами и совкорыгов опоблокошников которые целовали сраку зеку но лицо его в жизни не видели .., вот они дадут вам мир труд май...
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