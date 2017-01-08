НАТО должно принять меры для сдерживания России в Арктике, - экс-главком Альянса Ставридис

2652 68Теги: Арктика (42) конфликт (591) НАТО (5106) Россия (64565) противодействие (28) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 22:22 НАТО должно принять меры для сдерживания России в Арктике, - экс-главком Альянса СтавридисГосударствам, имеющим выход к Арктике, следует усиливать свои позиции в этом регионе, чтобы сдерживать притязания России. читать источник x Мне нравится 6
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-"Вах,баюс,баюс...денга на ВПК давай,да?"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ему Крым там всё на свете на выходе порвёт...)))
Ответить
А что ж так?
-Так во льдах нефть нашли!!!! Там!!! На глубине... Дохрена метров!
-А у вас есть возможность ее оттуда достать?!.
-Ну, ваши же, продажные сучки, помаши только перед их лощеными мордами пачкой баксов, всегда со всем своим приедут! Включая кредиты!!! Выкуси, буржуй! Мы ваших канцлеров с премьерами оптвыми партиями скупаем!!! )))))))
- Рад за вас.
- Да удавись буржуй! Скора вы в своих манаках с денверами будете строго по рОсски говорить! И попробуйте мне только не по-православному перекреститься, твари! Тут же всех фашиздов объявим нациками и заберем все, от жизни до ковролина и подвала до бензиновой газонокосилки! Выкусил, урод?!!! )))))))
- Хм... Не очень-то дружелюбно, но...
- Че но, урод!?! А че на карманах есть? А если найду че?!!
Адекват, ломая ватнику кисть правой руки:
- Но вы несколько торопитесь... Вернее отстаете. Ну это все как всегда у вас - в комплексе идет.
- Ты че?!?! Ты О..ел ваще?!?!?!?! Я ж по братски!!!
- Мне пох... Как это у вас называют?.. "Отстойник"?
- Отстой!!! - гордо отвечал ватник.
- Вот-вот, отстой, всем глубоко все равно. Ты видел, чтоб люди за месяц по 20+ нефтяных скважен в строй вводили?
- Такого не бывает, - потирая кисть, обиженно продолдонил ватник.
- Такое канадцы делают уже который месяц подряд. В Штатах динамика примерно та же. Ватник, дурачек ты убогий. Ты думаешь куда это они так торопятся?
Внимание вопрос:
А вы думаете куда сейчас, при цене "Брента" в 56,83 торопятся нефтедобытчики. Причем торопятся настолько, что ни за саудитами, ни за кувейтцами, наращивающими добычу ни на какие договоренности не глядя, амеры с канадцами просто не поспевают? )))))
Ответить
Скорее всего ждут, что с рынка исчезнет кто-то из "крупных поставщиков"...
Ответить
А стратегически - нефть скоро вообще станет просто сырьем для химпрома и только.
Потому ее и тытаются продать как можно больше хоть по 56 баксов за бочку, пока не придется продавать по 10 баксов за тонну.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Маленькие ракеты,посланные в кочегарки кацапских алкогарнизонов - и всё,вяличие вымерзает в течение часа в ноль...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что касается пиндосов, они от того воняют, что их доля в соответствии с международными правилами разделения шельфа, является наименьшей
Ответить
Ответить
или вы думаете что санкции это всерьез? наложил санкции - платформа перестала работать? впрочем чего только не покажут на тв, и главное люди верят
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Маю прохання: поділися з даунецькими та крисськими сородичами таємницею - де тобі зробили операцію на щелепі, після якої ти зміг вимовити кілька українських слів?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Opel опроверг слухи о возвращении на рынок России в 2019 годуOpel опроверг информацию о возобновлении продажи своих автомобилей в России. …Напомню, ранее российские СМИ сообщили, что Opel вернётся на рынок Российской Федерации не позднее 2019 года., сообщает http://jjew.ruДумаю, что и GM что-то подобное где-то опровергала...
Ответить
Ответить
Ответить
Как в прочем и без ещё целой кучи всяких не нужных вам вещей: - бюджета там, инвестиций, международных торговых договоров, технологий...
Ответить
«GM пока не собирается возвращаться в Россию»...
Ой, да?
Ответить
Ответить