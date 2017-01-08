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Теги: Великобритания (1433) Олимпиада (732) Россия (64565) допинг-контроль (162) Мутко (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о призыве UKAD отстранить РФ от Олимпиады-2018

Вице-премьер Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал слова главы Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвида Кенворти, который призвал отстранить российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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Я же говорю, за имперской маской скрываются барыги. Уникальные представления о порядочности.
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Ага,кацапы с допингом такие порядочные в спорте,а весь спортивный мир -непорядочные.Логика шизофреников- извращенцев.
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""Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о..................................."ПОРЯДОЧНОСТИ"...
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- "Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро".
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Крищенко треба гнати в шию, це очевидно - нардеп

Народний депутат Андрiй Лозовий у соцмережі написав про власне бачення проблеми з незаконним гральним бізнесом у столиці:

"Історія із затриманням Олеся Вахнія, який вже на волі, та інших активістів під час спроби закриття незаконного грального закладу в Києві дуже показова. І вчергове підтверджує загальновідомі речі.

Далі просто факти, а логічний зв'язок ви побачите самі:

1. В столиці постійно виникають сутички між активістами і охороною гральних закладів, які заборонені законом з 2009 року, а з 2010 - діє кримінальна відповідальність завдяки змінам до статті 2032 кримінального кодексу.

Але чомусь Київська поліція на чолі з Андрієм Крищенком нині має претензії до тих, хто замість неї виконує її роботу - припиняє роботу ігрових притонів. А до тих, хто порушує закон, займачись гральним бізнесом і калічачи людські долі - ніяких претензій нема. Більше того, по факту Київська поліція їх на ділі захищає.

2. Влітку минулого року в центрі Києва на Хрещатику, біля Печерського райсуду, тітушками з банди тушки Сергія Мельничука був скоєний напад на народних депутатів Ігоря Мосійчука та мене, а також командира батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта. Відбулося це в присутності понад сотні (!!!) озброєних правоохоронців (які не проявили жодної реакції), начальника Шевченківського районного управління нацполіції Германа Приступи. Більше того, був присутній особисто і спокійно спостерігав за цим злочином ...начальник Київської міської нацполіції, полковник Андрій Євгенович Крищенко. До речі, згаданого вище Приступу Крищенко привіз із собою з Горлівки (як і багатьох інших) - це так, деталь для повноти картини.

Все це було зафіксовано камерами понад десяти каналів, є купа свідків, слідчо-оперативна група опитала ряд людей включно зі мною за годину після цього, зафіксовані порізані шини і купа вм'ятин на машині, на якій ми звідти, дякувати Богу, уїхали.

...Пройшло понад півроку. Як ви думаєте: скільки зловмисників було затримано за публічний напад на народних депутатів із ножами в центрі столиці у присутності т.зв. правоохоронців і журналістів? ЖОДНОГО! Пройшло понад півроку - і жодного затриманого. Зате громадських активістів, які боряться із незаконним гральним бізнесом - затримують чи не щотижня.

3. Зверніть увагу, фактично всі ці ігрові заклади, з вимогою закриття яких туди приходять патріоти, з'явилися буквально за останній рік. Після Революції гідності - вони не працювали! Але зараз вони ростуть, як гриби після дощу, і начальник Київської поліції Крищенко разом із Приступою та іншими начальниками районних управлінь ніяким чином не перешкоджають відкриттю гральних закладів. Коли ці притони вже функціонують - не закривають їх. А коли закривати гральні зали приходять громадські активісти - б'ють їх та затримують.

Звертаюсь до членів профільного Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Володимира Соляра, Ігоря Котвіцького, Владислава Бухарєва, Антона Геращенка, Юрія Мірошниченка, Євгена Дейдея, Ігоря Мосійчука, Віталія Купрія, Павла Костенка з пропозицією негайно, вже на найближчому засіданні, 18 січня 2017 року, розглянути питання про відповідність займаній посаді начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві, полковника Крищенко Андрія Євгеновича.

***
Те, що Крищенко треба гнати в шию - очевидно. І погоджуюсь із думкою, що якби у нього була офіцерська честь - Андрій Євгенович сам би пішов у відставку після подій у Княжичах, адже несе за них ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність. Оскільки Крищенко особисто здійснював координацію цієї спецоперації, внаслідок чого загинули люди - його ж співробітники. Про це свідчать матеріали розслідування. Себто саме Крищенко докерувався до того, що поліція постріляла поліцію...

***
P.S. Особисто зайнятися розслідуванням нападу, згаданого у пункті 2, мені обіцяли, "чесно" дивлячись в очі, той же Крищенко і тодішня керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе. Палець об палець не вдарили. Пані Хатія, зрештою, пішла з посади, але, на жаль, не забрала Крищенко з собою. А було б непогано."

Андрій ЛОЗОВИЙ
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Высшей степени дебилизм было закрытие игорного бизнеса. Вместо того, чтобы упорядочить его, запретить установку игорных автоматов, где попало, увеличить плату за лицензии, ужесточить ответственность за допуск к игре несовершеннолетних и получать бабло в бюджет, так дебилы загнали в тень и отдали на откуп мусорам. Идиоты. А эти вопли о сломанных судьбах и проигранных квартирах вообще ни в какие ворота. Если человек игроман, то он найдет где бабло спустить. Тот же инет дает широкие возможности, как он лайн казино, так и он лайн букмекерские конторы. Кста, азартные игры под эгидой МСЛ цветут и пахнут)))
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а ты сам в какой букмекерке шестеришь,мил человекъ?
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мимо, мил человекъ. Видно, сам шестеришь где-то, в угоду минстецю, раз другим такие ярлыки сразу наклеиваешь. Еще раз повторюсь - загнав в подполье игорный бизнес, власть сама плодит таких титушек.
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ага..то-то гляжу,МСЛ тебе в щи насрал...тут 99% народа и знать не знают,чо это за херня такая -МСЛ,а ты,видишь,весь раскладец подогнал..
и соманные судьбы не ипут -главное,чтобы баблишко капало,правда?
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угу, 99% не знают о МСЛ))) А МСЛ я вспомнил потому, что меры половинчатые, если закрываете азартные игры, то закрывайте все. А не оставляйте монополиста в лице государства, которое продолжает предоставлять те же услуги букмекерских контор, только чуток переименовав их.
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титушня,шестерящая у игорных пап,ходит толпами со стволами почти в открытую,чмырит журналистов и активистов,при злочинний влади такой муйни не было...
это всё будет до тех пор,пока эту пзидоту в следующий раз кто-то не сложит в рядочек и наделает дырок в их пустых кастрюлях..
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Я ще наприкінці 2015 року писав, коли цю свиноматку призначали начальником київського главку поліції - ну не можна у столицю ставити цього донбаського злодійського кнура, так само як не можна ставити у керівництво МВС - Авакова.
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За прошлую оллимпиаду в Сочи вложено 50.000.000.000 у.е.
Пускай проводит свой ЧМ-2018...посмотрим))))
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"Лет ми спик фром май харт…"

"Ворлд кап из Раша из ноу проблем. Из вери гуд темп, оупен нью стэдиум ин нью эрия, ноу проблем, ноу криминалити".
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УМНЯШКИ! "НАКОНЕЦ" то......"ПОНЯЛИ")))))))))::::::::::....
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Захищаючи свій будинок, можна буде вбити?

Чи я правильно розумію, що згідно Кримінального Кодексу України (див. нижче) я не буду звинувачений у неправомірному чи надмірному застосуванні офіційно придбаної і зареєстрованої зброї, якщо, захищаючи свій будинок від двох незнайомців, які намагаються вдертися до нього через закриті двері чи вікна, я прострелю одному з них між ніг, або виб'ю пострілом око?

Вибачте за крайність прикладу. Дякую.

Читайте також: "Використання зброї: дозволити не можна заборонити!" - Лапiн

Ст. 36.5 ККУ: "Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає".

Олег НОВОСЕЛЬСЬКИЙ
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Не повинні.
Як нам пояснювали: коли на тебе нападає озброєна людина або група осіб - то ні.
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Висновок один- кацапи вкрай загублена нація.
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Представитель Россоссии заговорил о порядочности
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Парашникам буле "прилично" в КНДР поести свою аленьпиаду...
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Есть все-таки Провидение , программа от Высшего программиста "зашитая" в фамилиях.
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а такая приличная козочка, вежливо просит пропустить
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Убогое мышление недоразвитого дибилоида, - "мы же деньги платим"...
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Странно как-то от Мутка слышать рассуждения о порядочности.
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"Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу, они уже год работают с нами. Наоборот, надо было поддержать нас", - заявил Мутко.Источник: http://censor.net.ua/n422547

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Читаем между строк - Мы же взятки им даем
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Опять вяличие кацапов уронили, что ты будешь делать.... Несчастная бензоколонка, сколько денег на ветер, а в ответ одно презрение.
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-Мама, а где работает папа?
-Он защищает нашу Родину. Он офицер ФСБ.
-Ух ты! Ребята обзавидуются. А что он делает?
-Он меняет мочу у спортсменов
-?????
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что опять кацы обделались? у вас только петухов из гавна лепить хорошо получается!!!
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кто помнит его феирическую фразу по английски
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рекомондеишен рашен ватникеишен жытеишен в русиш федереишен
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По "понятиям" этого путинского МУДАКА в этом мире ВСЕ можно "купить", Причем за украденное у своих крепостных БАБЛО...
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"Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу, они уже год работают с нами."

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тю, так они свою работу и выполняют - ловят разных ГэБистов-мельдонистов. А если бы давали еще и хорошие премиальные за результат (наказание), то Мутко даже не смог бы открыть свой рот с расейскоговорящей челюстью.
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Логический идиотизм. -Я купил алкотестер, а он показывает, что я бухой
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После падения Берлинской стены мы должны были стать с партнёрами... Россия - европейская страна... А теперь возможность иметь с ней не просто партнёрские, а привилегированные отношения упущена" - сказал .....лайф.ру)))))ПРИВИЛЕГИЯ!)))))
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мутко - полиглот знатный! в засРашке подобных олигофренов назначают вице-приемьерами. Лишь бы бабло извлекал из спорта и делился с кремлевскими пидорками. Страна-идиот
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Люди поставившие фальсификацию допинг проб на уровень госпрограммы и искренне не понимающие что собственно не так, вспомнили о порядочности))
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так не плати, быстрее отстранят цуг, мать его, цванг!
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так проти ночі не рекомендовано сміятися - цуг, мать его, цванг...
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так вы же за работу им платите - вот и акты выполненных работ ...будьте любезны
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Цензор.НЕТФорум Украины"Это как-то непорядочно, ведь мы платим им серьезные деньги за работу", - Мутко о призыве UKAD отстранить РФ от Олимпиады-2018
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