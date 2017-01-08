8-летняя девочка погибла из-за взрыва и пожара в многоэтажке в Дунаевцах. ФОТОрепортаж

5019 78Теги: взрыв (3573) дети (2853) пожар (2914) травма (575) Хмельнитчина (291) жертва (123) ГСЧС (609) Тему создал: Цензор.НЕТ08.01.17 22:05 8-летняя девочка погибла из-за взрыва и пожара в многоэтажке в Дунаевцах. ФОТОрепортажВ городе Дунаевцы (Хмельницкая область) произошел взрыв газового баллона с последующим горением. В результате погиб 1 человек. читать источник x Мне нравится 1
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ты не прав.где-то в 12 раз дешевле.
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у меня на 5 чел семьи в месяц нагорает максимум 18 кубов,а бывает и по 10
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Кстати обратите внимание на ванную - семья не из бедных,
видимо отопление не включили, греться электрикой возможности нет - дом вырубает, вот и пошли на крайние меры...
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Царствие небесное девочке!
Родителей не виню!
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Провода подходят под счетчик алюминиевые 1,5мм.кв. - посчитайте ток!
Одно дело кратковременно, а другое дело длительный...
Дом старый, проводка там ни в какую...
А масляным обогревателем пробовали греться, особенного когда дом не достаточно утеплен?
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В среднем эффективно 200 Вт на 1 м.кв. - т.е. 2 кВт отопит всего 10 м. кв. и то он будет включен постоянно...это у учетом отсутствия любого другого отопления + если есть соседи и они хоть что-то тоже греют.
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В месяц палю 200-250 кубов газа (1400-1750грн) плюс электричество за ноябрь было 560 грн (но тут ясное дело не только обогреватель, а и вся остальная бытовуха).
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Когда-то Яценюк запустил программу по утеплению, обещал 60% затрат вернуть...во всех магазинах и банках реклама крутились...
Все, кто взял кредит - возврата от государства так и не дождался.
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Минимальная зарплата 3200 грн, на руки около 2500...
1 баллон ее - 20л пускай х 12 грн = 240 грн
это всего навсего 4м. куб. газа в эквиваленте - на квартиру в день на обогрев надо тратить примерно это количество...
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То, что я вижу - это безысходность!!!!
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...але це вже Дитину не спасе ...(((
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То йди звідси нах...
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Бузок, що це ти так обзиваєш всіх?
08.01.2017 22:21
сирень 3bd64252
не всех, а только таких как вы
08.01.2017 22:22
5 копійок
Звідки тобі відомо який я?
08.01.2017 22:25
сирень 3bd64252
по комментариям на форуме
08.01.2017 22:26
судите по своим комментариям,
вообще стрёмный вы дядько, как можно отвечать на комменты если я б их не прочитала..
кароче похоже дядя того...
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Цензор, давно пора менять менять шкварок или совсем будет _________________.
хотя кому оно)))))) но на рекламу саму позорную которую другие сайты не принимают а это берёт и с удовольствием)))
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