Количество обстрелов в зоне АТО возросло до 48, - Матюхин

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Повзли, повзли і вибилися з сил.
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже нема місця для могил.
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Артилерія та міномети не гарантують 100% попадання. Необхідно пристрілятися. Кинути 2-3 міни чи снаряди, подивитися куди прилетіло, поправити приціл, кинути ще 2-3, знов подиватися, якщо ціль у "вилці", можна кинути 5 штук і подивитися знов чи накрив. Якщо не накрив, а таке буває у 80% випадків, знов поправити приціл і кинути ще десяточок. Цей процес тривалий, поки пристрілюватимешся прилетить "отвєтка", тим паче що артрадари таки працюють.
Тому абізяни вивозять міномети чи гаубиці на позицію і кинувши без пристрілки в напрямку наших позицій кілька мін тікають. Відповідати на такі обстріли безглуздо. Шкода від них може бути хіба випадкова. А артилеристам після відповіді слід міняти позиці, адже існуючі вони уже засвітили. Вони ж не залізні кроти, щоб день у день землю рити!
Більш небезпечні підходи груп противника на близьку відстань і обстріли з АГС. На них відповідають з тих само АГС та кулементів різного калібру, підключають БМП, якщо треба. Стріляти ж по таким групам з артилерії все одно що по горобцям.
Тому стріляють, ще й як, але щоб боєприпаси не марнували, апетити бійців обмежують і це правильно. Запаси на складах не бездонні, а кожен патрон грошей коштує. Якщо стріляєш, то будь ласка впевнись що не в білий світ!
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Спробую проаналізувати останні вибори президента. Можливо зрозумієте. Ви задавали собі запитання, а чому було 19 кандидатів? Ви не розумієте що всі 17 крім Порошенка і Тимошенко не мали шансів виграти. Чи не так? Ви думаєте вони свої кошти викидали на передвиборчу компанію? Звичайно їх всіх проплачували олігархи. Ви задавали запитання собі чому ПР виставила гавнюка добкина?.
А тому що ставка ПР була зроблена на Порошенка. Вони розуміли що Порошенко набере певну кількість голосів, але не тоді ще не знали що Лохторат поведеться на розводняк і так багато проголосують за Пороха. Решта кандидатів були технічними для того щоб електорат не зміг обєднатися і проголосувати за Тимошенко. Чи не так? Здачею Криму і війною на сході вони відсікли 7млн. виборців, які не голосували б за Пороха. Оце вам весь ЛОХОТРОН українців.
Тепер головні партії просралися, ставку немає на кого робити, тому вам і підсувають такі нові обличчя як Савченко та Сракашвілі. Все що відбувається в Україні контролюється Путіним і Масонами. Знаючи що Тимошенко може виграти вибори вас знову РОЗВОДЯТЬ як Лохів. Чому всіх "собак" спустили на Тимошенко і всі уроди, які будуть брати участь у виборах саме її і "цькують". Ви задумувалися над цим? А тоді ображаєтесь, коли вас називаю Баранами та Лохами.Не хочете включати мізки, знову попадаєтесь на розводняк.
Невже не розумієте що такі люди як Сракашвілі не змінюються і якщо це людина Порошенка, то він ним залишиться назавжди. Якщо Савченко хотіли втюхати українцям порошенко разом з Путіним, то нарешті більшість людей почали це розуміти. Не задумувалися чому Путін дозволив піарити її в своїх "казематах"? Не хочете чути правди і розібратися в політичній ситуації. Не хочете включати розум а ведетесь на розводняк олігархічного ЗМІ.
Петро ПИЛИПЕНКО
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