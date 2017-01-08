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Теги: выборы (21375) информационная война (421) киберпреступление (194) Обама (1587) Президент (4379) пропаганда (1765) Россия (64561) США (11587) хакер (517) кибербезопасность (68)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Сегодня информационная война и пропаганда оказывают большое влияние на демократическое общество.

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Ага.Рашка зробила Трамплін для впливу на США
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Обызяна Обама признала, что недооценила путинский режим и его изощренную подлость.Ну раз признала,значит гони Украине летальное оружие ,которое должна по Будапештскому меморандуму,нечего губами шлепать впустую.Миротворец хренов.
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Старикам не место в отделе кибербезопасности.
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хватило три недели мойки мозгов кацапам что бы они начали ненавидеть украинцев
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не,не поздно...просто отключат в один прекрасный момент кацапердию от сети.как ответный шаг на блокаду целого ряда ресурсов...
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Таким образом он расписался в собственном слабоумий. Это чудак с Самым крутым , современным образованием , президент сверх державы 21 века , недооценил влияние прогресса , и информации на людей . Это же идиотизм какой-то !
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Давай, Хусейныч, завязывай со своим президентством и айда к нам, у нас должность губернатора Одесской области вакантна до сих пор
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Не , не потянет . Недооценит ворье распиливающее бюджет , и сойдёт с ума от их наглости . У него по ходу , над тончайшая душевная организация .
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США не могла оценить настойчивость оборванцев...
Сделайте для русских Виндовз за деньги!
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Украина тоже недооценила и поэтому тут было куча рашосми и медиа..
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Было??? Не делайте мне смешно,оно никуда пока шо не уехало.
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Не все так смешно...Это начало серьезной борьбы.Московский сатанат просто так не сдохнет, много проблем доставит цивилизованному миру...
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Обама откровенно лоханулся в 2013г, когда повёлся на развод Путина с хим. оружием в Сирии.
Эта была стратегическая ошибка, после которой Россия смогла открыто влезть в сирийский конфликт на стороне Асада и создать проблему беженцев для Европы с долгоиграющими последствиями.
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Два срока сидел и недооценивал, воистину дэбил.
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Тут согласен. Можно не знать ассемблер, но недооценивать удары хакеров...а тут ещё и такое заявление:"Я Ой, не не знав, а шо воно такэ той инторнет, а можно я зараз до витру пиду, га?" Это не лидер нации, это...ну, Трамп там уже сказал.
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поздно батенька пить боржоми..... или после драки кулаками не машут.
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еще немного времени и мир поймет что война с московией идет в Украине.
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Интересно, какого года карта? Несколько раз видел картинку, но только сейчас разглядел два Йемена.
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ну не посилать же тебе...скажу культурно


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Зурабова прибрали,а хуйловець не пройшов
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Одуплился !!!! Аж через восемь!!!!! лет президенства !!! Устраивал перезагрузки с путиным!!!! Мычал чёрт знает что!! Из-за его нерешительности началась война в Сирии! Потом наша ненька Украина!!! Слов нет! Как можно быть таким наивным?????
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Да потому шо он - социалист недоделанный! Вот уважаю его за многое,но за его социалистически-либеральную мягкотелость - тьфу ему под ноги!
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порозумнішав заднім числом/? у нас в Україні майже усі політики такі ж гумні...
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Дык эта бабушка еще в 2014 годе упала, как ща помню!
И шо, доси прыгает как резиновая бомба и не останавливается?
Во куды сколковские технологии шагнули....Жу-у-уть прямо!
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Ого...обама намекает, что благодаря хакерским атакам Путин поставит везде своих президентов) ну не бред? И он намекает шо в их мегадемократической стране Трамп - избран незаконно? Та в сравнении с их демократией во Въетнаме, Сирии, Ливии...Путин просто ангел. И это они демократией назвали...
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то..что совдепия делала во вьтнаме..анголе..чечне..
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Да разве только это ты Обамка недооценил?Можно этот вопрос задать ладно не нам украинцам,а тем же жителям Аллепо и особенно их детям?
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нушо-ш тут скажешь,поздновсрался .

ну и на том спасибо.
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Сейчас украинскому обществу, всякими «савченками-пинчуками-жаданами»,
усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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Обама, не горюй, ну проиграла Клинтон, но ведь не корову и не быка
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Украина не начала отражать агрессию России в Крыму военными методами. И что дальше. Теперь это воспринимается, типа хакерской атаки. Это ЧМО ни чего не поняло. Поставило в один ряд с кибератаками интервенцию.
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ОЙЦ!!! Если бы Я был такой вумный как Моя Сагочка патом...
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А мне даже находясь за тысячи км от Штатов , Обама показался нормальным мужиком , ему тяжко было , во многом не доработал , но руку я бы ему пожал с гордостью (столько кацапских лифтов обоссал , я и за всю жизнь не обойду )
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У меня во дворе жлоб украл люк в частный дом. Туда потом провалилась девочка шести лет и убилась. Виновным оказался люк. Потом он через несколько лет сбил опять девочку. Все замазал. Типа вызвал участкового. Хотя наезд это не его дело. И все замазал. И живет сука.
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Россия начала поставки газа в Крым. Кто еще предлагает тянуть... кота за яйца?

http://mignews.com.ua/society/16264520.html
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кацаПсины забили весь Ютюб скорой смертью Порошенко...вывод делайте сами...
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Петро був тяжео не по серцю,
Пуйлові, все його гнівив.
Збававсь гіочіш йому від сметрі,
Ні в чім Пуйлові не годив!
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хай живе, ліпе конфети, тільки не займає нинішній пост, бо з ним смерть реальна для України.
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Дурашина пропаганда таки вплинула на голови виборців США , а свобода слова демократів на безголових дурашистів впливу не матиме. Тому тільки жорсткі дії та санкції спинять дебільну дурашу.
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Обама не зміг, однак, благополучно розрулити ситуацію з Росією жодного разу (Грузія, Україна, Сирія і т.д.). Морда Путіна квітла з 2008-го, це лисе чмо навіть регулярно стає персоною року за західними рейтингами. Няньчаться з ним, як з мертвонародженим.
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Бедоносец путлер очень злой ....Трамп втихаря отправил в Европу 2 500 танков и броневиков,крупная танковая бригада быстрого реагирования будет размещена в Польше..
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В
советское время СССР, за счет рядовых граждан, поддерживал "мировое
коммунистическое и рабочее движение". Коммунистические партии большинства
стран находились на иждивении СССР и существовали только благодаря его
(нашим!) финансовым вливаниям. После распада СССР все эти псевдо-партии
исчезли как дым. Путин
сообразил, что деньги, которые бесполезно транжирили на "братских"
иностранных коммунистов, гораздо эффективнее пустить на подкуп элиты западных
стран, что мы сейчас и наблюдаем. Отсюда "прокремлевские настроения"
многих западных лидеров. Напомню, что у Путина за печкой при Газпроме живет
бывший канцлер ФРГ Шредер. Другие западные политики, вероятно, тоже на это
надеются...
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Ты книжек не читал? Карл Маркс написал Капитал. И убедил всех, в том что коммунисты были всегда. Не трудно сделать от сюда вывод, что они есть и везде. Не любой возьмет денег. Но в статистике это не обязательно. Все равно можно купить.
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И это бормочет человек, при котором обос****сь спецслужбы страны. попавшись на прослушке всех и вся, вплоть до прослушки телефонов Меркель.
И сейчас свою страну подставляет, как будь то её, лапотная, босая, поросшая грязью, смешанной с боярышником региональная рашка-засрашка поставила в позу девочки собирающей цветы. Не смешил бы мир и не позорился. Я не верю, что рашка могла такое сотворить. Ракеты, падают, самолёты падают, жрать не чего, ни чего не работает, народ замерзает, жрёт ежей, мужиков уже не осталось всех перевели в груз 200 и вдруг хакеры взломали - идиотизм. Или верить в хакеров и не верить в остальное или верить в идиотизм и задуматься о рашке как о стране на что то способной и мощной. мозгами и промышленностью.
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А когда-то ЦРУ звучало и приводило в трепет.
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Шо не мог с этого начать, уже бы сегодня закопали мордор на кладбище стран-тиранов.
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Обычно после того как политик уходит в отставку его начинают все ругать.
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Хватит сопли жевать, размазня! Если бы не твоя "шикарная" "перезагрузка" с рашей, то мир был бы сейчас совсем другим. И рашистско-украинской войны не было бы, "миротворец" ты наш! И тысяч смертей ни в Украине, ни в Сирии. А ведь как мало нужно было (жаль, что раньше мы этого не понимали)- чтобы президентские выборы выиграл Маккейн! А теперь, когда ты сганьбил свою демократическую партию в глазах американцев до такой степени, что они на твое место избрали полудурка, лишь бы не тебе подобного, начинаешь рассуждать о "высоких материях"? Свою роль в этой войне ты уже сыграл- своим безволием, бесхребетностью, мягкотелостью и неспособностью выполнять данные твоей страной гарантии (по Будапештскому меморандуму). В мировой истории ты навсегда останешься тем, кто взрастил/вскормил жестокого и кровавого зверя, отдав ему на растерзание мировой порядок и тысячи человеческих жизней. Твое время прошло. Ковыляй с президентского трона, хромая утка!
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Петр Радкевич e45eb191

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че ты пристал..как банный лист..
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Андрей Шипилов
1 ч · С утра забросил один инсайд из намерений мордорской госдуры, а к вечеру прилетел еще один.Правда это пока еще не "законопроект" и даже, наверное не "намерение", но у него есть шанс стать и тем и другим.

Суть обсуждаемого нововведения -- либерализация уголовного кодекса. В полном соотвествии в указанным президентом курсом на демократизацию общества, довольно большая часть "легких" статей из Уголовного Кодекса может перекочевать в административный кодекс.

Но, внимание, может перекочевать вместе с предусмотренными наказаниями. В частности перестанут быть уголовными преступлениями и станут административными проступками многие статьи за которые сейчас предусмотрены общественные работы или "химия". Но наказание в виде общественных работ или "химии" за них останется.
В чём подвох, спросите вы? А подвох в том, что если сейчас вас к общественным работам приговаривает суд, то тогда вас туда будет отправлять начальник местного ОВД своим единоличным решением.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России
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