"Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

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Всего на сайте: 249 писателей
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Сделайте для русских Виндовз за деньги!
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Эта была стратегическая ошибка, после которой Россия смогла открыто влезть в сирийский конфликт на стороне Асада и создать проблему беженцев для Европы с долгоиграющими последствиями.
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И шо, доси прыгает как резиновая бомба и не останавливается?
Во куды сколковские технологии шагнули....Жу-у-уть прямо!
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ну и на том спасибо.
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Сейчас украинскому обществу, всякими «савченками-пинчуками-жаданами»,
усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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http://mignews.com.ua/society/16264520.html
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Пуйлові, все його гнівив.
Збававсь гіочіш йому від сметрі,
Ні в чім Пуйлові не годив!
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советское время СССР, за счет рядовых граждан, поддерживал "мировое
коммунистическое и рабочее движение". Коммунистические партии большинства
стран находились на иждивении СССР и существовали только благодаря его
(нашим!) финансовым вливаниям. После распада СССР все эти псевдо-партии
исчезли как дым. Путин
сообразил, что деньги, которые бесполезно транжирили на "братских"
иностранных коммунистов, гораздо эффективнее пустить на подкуп элиты западных
стран, что мы сейчас и наблюдаем. Отсюда "прокремлевские настроения"
многих западных лидеров. Напомню, что у Путина за печкой при Газпроме живет
бывший канцлер ФРГ Шредер. Другие западные политики, вероятно, тоже на это
надеются...
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И сейчас свою страну подставляет, как будь то её, лапотная, босая, поросшая грязью, смешанной с боярышником региональная рашка-засрашка поставила в позу девочки собирающей цветы. Не смешил бы мир и не позорился. Я не верю, что рашка могла такое сотворить. Ракеты, падают, самолёты падают, жрать не чего, ни чего не работает, народ замерзает, жрёт ежей, мужиков уже не осталось всех перевели в груз 200 и вдруг хакеры взломали - идиотизм. Или верить в хакеров и не верить в остальное или верить в идиотизм и задуматься о рашке как о стране на что то способной и мощной. мозгами и промышленностью.
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че ты пристал..как банный лист..
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1 ч · С утра забросил один инсайд из намерений мордорской госдуры, а к вечеру прилетел еще один.Правда это пока еще не "законопроект" и даже, наверное не "намерение", но у него есть шанс стать и тем и другим.
Суть обсуждаемого нововведения -- либерализация уголовного кодекса. В полном соотвествии в указанным президентом курсом на демократизацию общества, довольно большая часть "легких" статей из Уголовного Кодекса может перекочевать в административный кодекс.
Но, внимание, может перекочевать вместе с предусмотренными наказаниями. В частности перестанут быть уголовными преступлениями и станут административными проступками многие статьи за которые сейчас предусмотрены общественные работы или "химия". Но наказание в виде общественных работ или "химии" за них останется.
В чём подвох, спросите вы? А подвох в том, что если сейчас вас к общественным работам приговаривает суд, то тогда вас туда будет отправлять начальник местного ОВД своим единоличным решением.
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