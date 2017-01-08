Главари боевиков Захарченко и Плотницкий являются не источниками войны, а инструментами, - Ющенко

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Всего на сайте: 249 писателей
Для кого-то цвет нации - "агенты кремля", воровать нельзя запрещать иначе "путин нападет", дать агрессору по зубам кариесом с "Липецкой фабрики"
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Без Украины Европа неполноценна.
Тимошенко - это всегда билет на войну.
Я - честный банкир, я - честный человек.
Я хочу, чтобы Украина была вездесущей.
Нация начинается с языка, а не с куска сала.
Каждая клетка моего тела служит Украине.
Соломой надо топить, но быть независимыми.
Еще раз хочу подчеркнуть - эти руки ничего не крали.
В этом не сомневается ни одна моя клетка организма.
У нас пробовали украсть будущее. И это самое главное.
Будущее своих детей никогда не доверяйте политикам.
Россия заканчивается там, где заканчивается Русский язык.
Я его спросил - красть будешь? Он говорит - нет. Я и назначил.
Я готов продаться любому за национальные интересы Украины.
Хочешь набраться пессимизма - включи любой украинский канал.
У нас еще долгая дорога от хохляцтва до Украинского государства.
На четвёртый день я уже не могу правильно произносить дикцию.
Коалиция не распадется, я её повяжу цепями. Никто оттуда не выйдет.
Можно ничего не делать, набраться, извините, как сучка блох, кредитов.
Разве не стыдно: гости приехали, а вы ведёте их под бузину, чтоб пописять.
Референдум по НАТО - предательство национальных интересов Украины.
Я взяток брать не буду. Я воровать не буду, я этого требую от правительства.
Я считаю, что украинцам будет стыдно за свой выбор, но это тоже демократия.
Если мне нужно будет вторую дозу диоксина принять, я это сделаю, не откажусь.
Если вы с моськой будете вести дебаты, вы дискредитируете себя как государство.
Я изменился, потому что только дурак не меняется, я тоже, безусловно, изменился.
Моя страна была мудрым и сильным, но спящим слоном. Сеогодня он просыпается.
В центре нации будет находиться человек. Остальные - лакеи, начиная с президента.
Для Украины деньги не пахнут, географически не имеет значение, откуда они пришли.
Украина находится в самом сердце Европы. А Европа не может жить без своего сердца.
В нашей стране кризиса нет. Кризис у нас сидит на улице Грушевского. (о Ю. Тимошенко).
Не будем забывать, что большинство часто ошибается. Я бы уточнил - как правило, ошибается.
Украинская политика, извините, не знаю такого слова в украинском языке, - это политика "кидал".
В какой-нибудь двор зайдитесь и спросите у мальчика: где тут мафия живёт? И он покажет пальчиком.
Мы не соседи Европы, мы - Европа. Тем не менее, мы соседи ЕС. Как это изменить - очень важная задача.
Есть ощущения, что то, что мы делаем - мы делаем на миллионы лет, не обращая внимания ни на здоровье, ни на лицо.
Моя самая большая ошибка за последние 5 лет - это Тимошенко. Это как в анекдоте: нужно менять или кровать, или другого участника.
Нужно каждому ребенку дать в руки баян, или скрипку, или аккордеон. А то вырастут такими, как Вы. Ведь у нас в правительстве две трети играть ни на чем не умеют.
Если украинский язык заканчивается в приемной премьер-министра, - там заканчивается Украина. Если она заканчивается в Администрации Президента, - там заканчивается Украина.
Извините, как еврей на яйцах сторговали. Это называется приватизация? Мне это напоминает, как Екатерина Вторая своим любовникам в Украине дарила землю, это приблизительно такой же процесс.
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Хоть и заумно сказано (от Юща вообще-то трудно ожидать высказываний попроще), но тут, действительно, трудно с ним не согласиться...
У нас в руководстве должны быть Политики, а на Барыги...
Думаю, даже Шоколадные это понимат...
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