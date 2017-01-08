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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: агрессия (1029) Россия (64561) Ющенко (12250) Донбасс (11760) минские соглашения (1803)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Главари боевиков Захарченко и Плотницкий являются не источниками войны, а инструментами, - Ющенко

Конфликт на востоке Украины является не локальным, как в этом убеждает нас Европа, а геополитическим, поэтому его решение требует геополитического инструментария.

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Тут с Ющенко не поспоришь...
Для кого-то цвет нации - "агенты кремля", воровать нельзя запрещать иначе "путин нападет", дать агрессору по зубам кариесом с "Липецкой фабрики"
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Ющик.ти тут правду кажеш,але що ж ти просрав Україну 10 років тому!
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Они все когда за забором вещают мудро,, а когда до дела доходит -интересы всплывают...
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Захарченко, Плотницький, Янукович і як виявилось Ющенко - це все інструменти )(уйла. Маленькі такі )(уйлята. Так би добре було )(уйлєнку Ющенко пику натерти. Як би він здох в 2003 він міг би принести Україні велику користь.
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Сегодня что, бенефис нафталинного "секонд хенда"?...
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Главари боевиков Захарченко и Плотницкий являются не источниками войны, а гандонами.
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Ющ ты как Кличко умный, не ожидал, аплодисменты!
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тварь рапатая должна подохнуть с осиновым колом в глотке
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Иструментами... А источник войны - олигархи, ВР и лично президент порошенко. Так полнее будет.
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анечка ваша фамилия не шлюха случайно? а вова путлер значит не источник войны?
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А лучше, чтобы все эти примирители пошли в рашу.
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Вот только ещё Ющенко не хватало влезть. Или он не от себя, а чей то представитель ? Тогда пускай расшифруется.
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Скільки можливостей не використав цей хворий, коли був президентом, щоб Україна процвітала!?
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Хіба Ющенко не один із тих, хто привів Україну до розпаду?
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Такая формула есть: "чемодан - вокзал - Роисся". Тихо-мирно собрать вещички, распродать мебелишку, квартирку, и вперёд! А лугандонцам же нужно сначала разграбить магазины, отжать бизнесы и дома/квартиры, "сдать на металл" все, что удастся.... есть и такая формула: "бездельники, алкаши и халявщики матери-родине Роиссе и даром не нужны. Своих девать некуда".
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Так должно быть, иначе в Украине не будет спокойной жизни.
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,,,что Захарченко и Плотницкий не являются источниками войны и агрессия идет не от них. Они инструменты", - подчеркнул экс-президент. продажная тварь если разделяет куйло с плотницким и захарченком- это одно и тоже, преследующее цель уничтожения Украины как государства и уничтожение украинского народа - смерти, глубоко насрать как ющара называет куйла захарченка с плотницким- они ее родители и сеятели...
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Пан Ющенко через два із половиною років це зрозумів.Це варто похвали,як для фінансиста.
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Афоризмы, цитаты, высказывания, фразы - Ющенко В.А.

Без Украины Европа неполноценна.

Тимошенко - это всегда билет на войну.

Я - честный банкир, я - честный человек.

Я хочу, чтобы Украина была вездесущей.

Нация начинается с языка, а не с куска сала.

Каждая клетка моего тела служит Украине.

Соломой надо топить, но быть независимыми.

Еще раз хочу подчеркнуть - эти руки ничего не крали.

В этом не сомневается ни одна моя клетка организма.

У нас пробовали украсть будущее. И это самое главное.

Будущее своих детей никогда не доверяйте политикам.

Россия заканчивается там, где заканчивается Русский язык.

Я его спросил - красть будешь? Он говорит - нет. Я и назначил.

Я готов продаться любому за национальные интересы Украины.

Хочешь набраться пессимизма - включи любой украинский канал.

У нас еще долгая дорога от хохляцтва до Украинского государства.

На четвёртый день я уже не могу правильно произносить дикцию.

Коалиция не распадется, я её повяжу цепями. Никто оттуда не выйдет.

Можно ничего не делать, набраться, извините, как сучка блох, кредитов.

Разве не стыдно: гости приехали, а вы ведёте их под бузину, чтоб пописять.

Референдум по НАТО - предательство национальных интересов Украины.

Я взяток брать не буду. Я воровать не буду, я этого требую от правительства.

Я считаю, что украинцам будет стыдно за свой выбор, но это тоже демократия.

Если мне нужно будет вторую дозу диоксина принять, я это сделаю, не откажусь.

Если вы с моськой будете вести дебаты, вы дискредитируете себя как государство.

Я изменился, потому что только дурак не меняется, я тоже, безусловно, изменился.

Моя страна была мудрым и сильным, но спящим слоном. Сеогодня он просыпается.

В центре нации будет находиться человек. Остальные - лакеи, начиная с президента.

Для Украины деньги не пахнут, географически не имеет значение, откуда они пришли.

Украина находится в самом сердце Европы. А Европа не может жить без своего сердца.

В нашей стране кризиса нет. Кризис у нас сидит на улице Грушевского. (о Ю. Тимошенко).

Не будем забывать, что большинство часто ошибается. Я бы уточнил - как правило, ошибается.

Украинская политика, извините, не знаю такого слова в украинском языке, - это политика "кидал".

В какой-нибудь двор зайдитесь и спросите у мальчика: где тут мафия живёт? И он покажет пальчиком.

Мы не соседи Европы, мы - Европа. Тем не менее, мы соседи ЕС. Как это изменить - очень важная задача.

Есть ощущения, что то, что мы делаем - мы делаем на миллионы лет, не обращая внимания ни на здоровье, ни на лицо.

Моя самая большая ошибка за последние 5 лет - это Тимошенко. Это как в анекдоте: нужно менять или кровать, или другого участника.

Нужно каждому ребенку дать в руки баян, или скрипку, или аккордеон. А то вырастут такими, как Вы. Ведь у нас в правительстве две трети играть ни на чем не умеют.

Если украинский язык заканчивается в приемной премьер-министра, - там заканчивается Украина. Если она заканчивается в Администрации Президента, - там заканчивается Украина.

Извините, как еврей на яйцах сторговали. Это называется приватизация? Мне это напоминает, как Екатерина Вторая своим любовникам в Украине дарила землю, это приблизительно такой же процесс.
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Прочёл спич...
Хоть и заумно сказано (от Юща вообще-то трудно ожидать высказываний попроще), но тут, действительно, трудно с ним не согласиться...
У нас в руководстве должны быть Политики, а на Барыги...
Думаю, даже Шоколадные это понимат...
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Мля, после 3-х лет войны трудно не согласиться даже с бабой Маней из второго подъезда, которая скажет тоже самое.
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Ющ че опять наметил в президенты, до фига сегодня умных мыслей у него появилось.
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Ну прямо откровения Иоанна Богослова. Этот куриный выпердыш сделал открытие. Если бы эта мразь не сдала всё яныку с универсалами и т.п. - не было бы ни хрена. После того, как его посадил народ (!!!) вместе с Юлей, кстати, слово янык должно было быть забыто навсегда. Что сделало это существо такое умное? Все в курсе. Так что пусть сидит тихо, не дай бог вспомнит народ про него - могут и путёвку выписать в мир иной.
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Что то сегодня много этого порепаного пчелами быдла Ющенко. Скатерью дорога из Украины.
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Это верно , они не являются источниками войны , потому что именно Ющенко является источником войны . Так как еще в далеком 2005 году мог положить конец всем явлениям "русского мира" в Украине , а именно : Партии Регионв , Януковичам , Ахметовым , Фирташам ,Левочкиным и их пропагандистким СМИ . Но оказался тряпкой !!! Сейчас , на те же грабли наступает Порошенко !
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Неспроста Ющара вылез и разкукарекался,видать барыга панамская его куда-то метит.
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Импотент и яйцеголовый вместе с Попенькамскачущим посадили Касматую, изменив ход истории развития Украины. А теперь вопрос: - какого ху....дожника от пасичныка сбежала жена?
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проблема в том что не существует механизмов детерминации акцепторов тех сложных дефиниций и парадигм,которыми оперирует наш Повелитель пчел
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Пан Ющенко - теж інструмент! Тільки за його послуги дорога заплатили "пересічні" українці. Давай на лаву підсудних!
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Почему этот человек, совершивший в отношении украинцев много гадостей, теперь тут "мудро" размышляет о событиях на Донбассе. Да, все президенты виноваты в том, что были преступно беспечны по отношению к раше. Первый звонок был в Молдове, когда образовалось кацапское приднестровье, потом Тузла, потом убийства в Абхазии и Осетии. И если бы эти президенты занимались обустройством страны, а не ее грабежом, то смогли бы предотвратить войну на Донбассе. А Ющенко, когда на финиш президентских выборов вышли Тимошенко и Янукович, сказал своим избирателям, чтобы они не голосовали за Тимошенко, в результате президентом стал Янукович. Так на чьей стороне Ющенко? Чего это он вдруг всплыл?
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панамский гидрант уже со всеми своими подельниками облажался, решил ющера в большую политику вернуть.
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Єслі заняться народним гаданієм на подлой і гнілой мордах бивший, то випадає отакий тезіс - "К сожалению, мы не имеем плана ответа на то, как достичь победы, а после победы прийти к миру.", а це по народним прикметам до якогось западла. Лічно я не вірю шо в останній час крапчука та юща обуяли неуйомниє бєси і вони проплатили упомінаніє своєго нічтожества в прєсе.
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В нього, що вулики покрали? Що його весь вечір несе? Посаде нехай перед собою козу в пАпахє і їй плямкає про абдрачецев. Тріпло...
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ющ а зачем же ты такой умный свою посаду гандону донецкому отдал а? ты что не чувствовал и не знал что мацковский карлик затевает? врешь все ты знал прекрасно, тебе спецслужбы докладывали (в т.ч. и про зэка который под путлера уже тогда ложился), почему ничего не предпринял а сейчас он "не понимает что происходит".... лучше молчал бы позорник и лузер...
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Який розумник, аж на третій рік війни дійшло до нього. Жирафа одним словом.
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Захарченко, Плотницький, Янукович і як виявилось Ющенко - це все інструменти )(уйла. Маленькі такі )(уйлята. Так би добре було )(уйлєнку Ющенко пику натерти. Як би він здох в 2003 він міг би принести Україні велику користь. І зараз, чим швидче він здохне, тим меньше від нього шкоди.
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Пинчук,кравчук теперь ющара и сдалеку начинают надо мирицца,совпадения,та хрен там,любитель загребать чужими руками и быть не при чем начал вытаскивать с нафталина моральных "авторитетов" то есть уродов подготавливать почву
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлавари боевиков Захарченко и Плотницкий являются не источниками войны, а инструментами, - Ющенко
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