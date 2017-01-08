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ДЕТЯМ МЕЛИТОПОЛЯ: АПЕЛЬСИН ИЛИ МОЛОКО.

Таким был герб нашего Мелитополя. Библия и крест (по стилю изображения протестантский). Сегодня он изменился, но Библия и крест остались. Потому что духовную основу города составляют христиане, которые берут на себя ответственность быть солью этой земли и светом этому миру. Немного пафосно, но это правда. А еще название нашего города переводится как "Медовый город" и у нас есть река Молочная. В общем, земля "где течет молоко и мед", все по Писанию. НУ, ПОГОВОРИМ О ХАМСЕ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ. Гуляя по сосновой аллее в мелитопольском парке им. Горького, можно только мечтать здесь о крупных зарослях черной смородины. Наши дети, гуляя в ельнике жарким летом, утоляя жажду и голод, спокойно смогут наслаждаться плодами черной смородины. Возьмите листья смородины, и они служат сырьем для получения эфирного масла. Освоив способ извлечения масла из листьев, возможно получать масло даже из веток деревьев. НАРОДНАЯ РУССКАЯ СКАЗКА О КАШЕ ИЗ ТОПОРА, МЫ МОЖЕМ НАЙТИ МАСЛО И КРУПУ ДЛЯ КАШИ В САМОМ ЛЕСУ, ТАК И САМА ПРИРОДА ПОМОГАЕТ НАМ СДЕЛАТЬ ХАМСУ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАШТЕТА ИЗ ХАМСЫ В САМОМ МЕЛИТОПОЛЕ!? Парк им. М. Горького – это не просто место, где растут деревья, кусты и трава, а сложный организм, где все взаимосвязано. Наш городской парк должен быть украшен деревьями и кустарниками, где растения станут в прямом смысле произведениями искусства селекционеров, садоводов и парковых архитекторов. Собственно говоря, сейчас в мелитопольском парке отдыха и культуры произрастает свыше 80 видов древесных насаждений и кустарников. Для охраны и расселения растительного мира в нашем парке в разные годы с целью акклиматизации и расселения высаживали разные виды, один из которых – гледичия, привезенная из субтропиков. Самое лучшее место для отдыха в парке имени Горького – это летняя площадка кафе «Елки Палки», она дарит нам прелестный цветочный аромат белой акации и для этого нам не нужно пересекать Атлантический океан, чтобы попасть в восточную часть США. Между столами проходит мальчуган в украинской вышиванке. У него в руках штук двадцать книг «Новый Завет». Это Роман Романов дарит нам духовный хлеб, «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песню, и все деревья в поле – рукоплескать вам» и обращается к нам с молитвой: «Дорогой Господь, углуби мое понимание, Твоего Слова. Пусть Святой Дух направляет меня и просвещает сердце, а я буду постигать Твою Истину, ходя в Твоем Свете».


 
 
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДЕТЯМ МЕЛИТОПОЛЯ: АПЕЛЬСИН ИЛИ МОЛОКО.
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