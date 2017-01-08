Децентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман

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они уже такие суммы награбили, что им все не почем...
все и всех купят...
и сбегут...
вот с Чаушеску справедливо поступили...
не дали награбленным воспользоваться...
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на местах в гор администрациях щас стали косить еще больше чем при зеке , как то так .
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Спасибо, Винница. Удружила.
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Гройсман!!! Ты радуешься не появившимся ресурсам нa местах, а тому шо тебе удалось свалить полную жопу в стране, на местную власть.
А на местах тоже пока радуются, потому шо теперь есть шо воровать.
В итоге, очень скоро начнут футболить людей: местные - нам мало дали денег из Киева, на все не хватает, а в Киеве - мы все деньги отдали на места.
Так работает вся ваша воровская хитрожопая жид*вская система, когда валите друг на друга, а отвечать некому.
В разграбление страны втягиваете как можно больше властей, разных уровней, шобы невозможно было найти крайнего.
Но, это вам пид*расам - не удасться сделать!!!
Будете помойные воровские мрази офшорного барыги отвечать за все свои воровские мансы - перед народом!!!
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Но, для того, шобы это понять, таким как ты нужно долго своей тупой башкой о стену биться.
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Тільки відбувається у нас децентралізація поки що кострубато. Наприклад, те, що великі міста мають до фігіща бала на депозитах, не значить, що в інши тергромад так само нема куди дівати.
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В результате подорожания света вырастет и себестоимость водоснабжения, что может привести к тому, что комиссии также придется поднимать тариф на холодную воду. Кроме того, как поясняют эксперты, в следующем году для Украины подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения. В свою очередь от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду.
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