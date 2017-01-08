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Теги: Гройсман (1939) децентрализация (281) территориальная община (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Децентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман

Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации.

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трудно контролировать из Савушкино и Лугандона
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15 років знадоблось владі для усвідомлення необхідності пропонованої соціалістами децентралізації.
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Угу. Уже забил в гугле "цитаты великого михаила карпенко"...
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Гройсман, ставь хоть тюрьмы у государства, а то тебе обидно сидеть будет в децентрализованной буцигарні села Верхні Гімнюки.
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Куди він втіче? В Ізраїль вже не пускають, а в Ростові своїх моржів хоч попою їж.
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израиль своих , да еще с деньгами, примет...
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так и я о чем...
они уже такие суммы награбили, что им все не почем...
все и всех купят...
и сбегут...
вот с Чаушеску справедливо поступили...
не дали награбленным воспользоваться...
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Ти ще не знаєш наш народ, ми такі... ми такі справедливі, що аж самим страшно, коли час справедливості настає. Спитай про 1768-ий рік у Уманських хасидів.
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так это они каждый год в Умань съезжаются отметить акт справедливости?
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Вообще это классно , строятся дороги , ремонтирую садики школы и тд. но вот в чем суть , от центра Украины и на восток это жопень , бо привычка за рыговцев голосовать осталась и эти местные уроды покрывают все словами , с центра денех нет значит нихрена не делаем , а то шо собраны налоги на 100% и работают в городе заводы шахты параходы забыли и куда оттуда бабло ушло не вкурсе ...
на местах в гор администрациях щас стали косить еще больше чем при зеке , как то так .
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Он хоть значения слова приоритеты понимает,а то я уже сбился и не успеваю записывать,все в приоритетах,а какая очередность этих приоритетов или оптом все делается
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Такая децентролизация, как на дамбабве антифлшисты.
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как будто от децентрализации улучшится экономика и денюг станет больше! смешные! просто хотят сбросить ответственность на местных! головы сельсоветов уже почувствовали радости рехформы этой! бессмертный не зря слинял!
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Буде відповідальність на місцях--буде більше і грошей,це ж очевидно!!!
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общий пирог страны не растет, деньги те же, взятки на верх выросли, местные кумовья друг друга не обидят, народ забитый!
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Ну так ты это только вышел, затем последует лексикон гопника и хама. Общайся с себе подобными. Удачи.
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Децентрализация прошла в СССР осенью 1953 года,после окончания так называемой "ссученой войны",начатой в 1947 году...,бандюки дохлого сссра поделили союз на зоны ВЛИЯНИЯ местных "князей" типа Пахан всея Мацковии,Питербюргера или Тамбова..
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Крым уже децентрализовали, Луганск и Донецк уже почти.
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ну так,це невдалий досвід,серед цих регіонів тільки Луганськ став перераховувати гроші в український бюджет,та й то мало
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кацапня все о своем,наболевшем...как на троих разлить
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Ты прав . На этой фотожабе - одна сплошная кацапня .
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Заставили счетчик тепла поставить за счет потребителя. Я денег не дал. Странные у них тогда рожи. И ни копейки не дам. Ни на что. Вот написали закон. Все. Я буду читать закон. У меня есть много прав. Лучше со мной не связывайтесь.
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в Ютубе есть документальный фильм о захвате бандитами станицы Кущевская на Кубани 20 лет назад..,так на РАБссии живут по сути все регионы...
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Украинские руководители - это такая порода людей , лживые рты которых , не закрываются никогда : ни в праздничные , ни в будничные , ни в траурные дни ....
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Щось сумно без казочки про "безвіз", малята...
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Не сумуй. Воны как и Кацапия вважают, что Украина не поверне до себе увагу. Колы це станется, в нас буде имунитет вид жалю до ных.
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То есть сегодня государство фактически, а это должен инициировать Кабмин, до сих пор не инициировало прямые санкции в торговле с РФ. Это означает, что мы на сегодня продолжаем помогать и платить агрессору за определенные услуги.

http://hyser.com.ua/community/ukraina-do-sih-por-torguet-s-rf-opredelennymi-vidami-tovarov-150031
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И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами.
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Гройсман!!! Ты радуешься не появившимся ресурсам нa местах, а тому шо тебе удалось свалить полную жопу в стране, на местную власть.

А на местах тоже пока радуются, потому шо теперь есть шо воровать.

В итоге, очень скоро начнут футболить людей: местные - нам мало дали денег из Киева, на все не хватает, а в Киеве - мы все деньги отдали на места.

Так работает вся ваша воровская хитрожопая жид*вская система, когда валите друг на друга, а отвечать некому.

В разграбление страны втягиваете как можно больше властей, разных уровней, шобы невозможно было найти крайнего.

Но, это вам пид*расам - не удасться сделать!!!

Будете помойные воровские мрази офшорного барыги отвечать за все свои воровские мансы - перед народом!!!
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тю дурний запар.Для того все й робиться,щоби народ контролював і зносив крадіїв
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Тебе дебилу не понять, шо на местах чего то добиться - невозможно!!!

Но, для того, шобы это понять, таким как ты нужно долго своей тупой башкой о стену биться.
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Не кричи.Добитися можна,просто треба добиватися,а не сидіти на дивані склавши лапки догори
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третий год реформ, говоришь? И в чём же они проявляются, кроме звездежа? Как у нас растёт экономика? Сколько новых предприятий?
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децентралізація у воюючій країні? Гройсман дебіл?
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Что в твоем гадюшнике децентрализовывать. Это не страна. Муниципалитет. И вы теократическое государство.
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Ніяке не теократичне.Філарет не сильно впливає на політику
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Мер Вінниці - це абсолютний апекс Гройсмана, де він міг не принести скільки шкоди державі як за останні два роки! Ох, даремно цей неун, нехрист пішов за великим баблом до Києва! Даремно! Це йому повинно вийти боком! Чи - в бік!
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в селе у родителей закрывают и школу и детсад и фап. село умрет.какие дороги? просто воровство старое под новыми лозунгами
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Вот и я о том же. Какие нафиг мне дороги. У меня нет машина. Принципиально. Зачем я буду на дорогу денег давать. Я согласен только на Литак. Пусть тогда мне инфраструктуру создадут.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО, СБАВЛЯЙ ОБОРОТЫ-СТЫРЕНО УЖЕ ВСЕ
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Им нужна земля ! Вот пока её не хапнут, не успокоятся !!! Страна - рошен !
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хоть 1000 раз сказать- децентрализация .- пенсия в 300 евро в кошельках украинцев не появится
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Я особисто підтримую децентралізацію. В такому випадку не буде міфів про регіони кормильці, головна відповідальність - ляже на місцеві органи влади.
Тільки відбувається у нас децентралізація поки що кострубато. Наприклад, те, що великі міста мають до фігіща бала на депозитах, не значить, що в інши тергромад так само нема куди дівати.
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Реформировали и децентрализировали с 8 грн. до 28 грн. и это еще не предел сказал ...
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Как изменятся цены на коммуналку для населения В Украине, согласно постановлению Нацкомиссии, которая осуществляет регулировании в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), в 2017-м подорожает электроэнергия.
В результате подорожания света вырастет и себестоимость водоснабжения, что может привести к тому, что комиссии также придется поднимать тариф на холодную воду. Кроме того, как поясняют эксперты, в следующем году для Украины подорожает импортный газ, от стоимости которого зависит тариф на голубое топливо для населения. В свою очередь от цены на газ зависят тарифы на отопление и горячую воду.
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децентрализация, федерализация, регионализация - план х#йла по раздроблению Украини
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новый слоган -спасибо винничанам за преза и премьера ....а дальше рифму ??
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Додик себя уже видит феодалом? И крепостных уже присмотрел?
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Покращення за покращенням, - тільки чому стає все гірше і гірше?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДецентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман
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