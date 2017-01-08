Россия проводит в Швеции кампанию по дезинформации, - исследование

Виктор Иванишен
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, Лилия Стацкая
, 5 копійок
, сирень 3bd64252
, Новий Перець
, Гай Терновой
, Петр Радкевич e45eb191
, Lvbnhj
, soren
, Панько Недобрий
, yeah
, молодой рабочий
, les1982
, UApatriotUA
, Владимир Пидвирный
, Tanya Remygailo
, Фео Пронт
, Крокодил Гена
, cvthtrf
, Vedana
, Батя Махно
, Alexei Skibo
, Бендер-Задунайский
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Юрий Примак
, Игорь Старостенко
, Владислав Василенко
, Голота
, fnln6050 .
, Аль Капучіно
, I Am 644f2298
, Lava Valava
, _99
, Иван Разлогов
, Ліщук Андрій
, AlexUnknown
, vivv555777
, Wevelsburg
, dimitri sheingart
, Мария Орловская
, hf
, сидней
, Яукр
, Евгений Z
, Игорь Иванов 0876ff42
, Данко Сердечный
, Чертяка Вредная
, хирург
, Sharl
, Yuriy Yurieff
, Трю Фель
, Fobos
, vasya vasun
, Kot Moskal
, Лесли
, ты кто
, Офигевший Чебурашка
, счастливый даунбасенок
, Maxim Isajew
, я гражданин Украины
, To Response
, rom84
, рихард зомби
, Йозеф Швейк
, Семн Семнович
, Микола Третяк
, Free dom 79bf0950
, Павло Бубенко
, Alex Palyvoda af600aa5
, dd13
, Igor1975
, слава63
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Ладимир Лебов
, Стопор
, arturs mironovics
, Step Steppelton
, Мен мен
, Макс Факс
, Власов Сергей b3083465
, R G
, gsh
, Александр Харьковский
, marina marinina
, украинец непутин
, Oleh Bondarenko
, Slava Stahov
, Flora Voynarovskaya
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, Sergey_Belyy
, Александр Коваленко 446175f7
, Sergo Ordgonikidze
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, Senator S 01a656ec
, Степан Разин 79f0ac87
, Герхард Шрёдер
, variable general
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, vpat
, Злюка Кор
, Игорь Карпушин
, OL SHER
, Михаил Карпенко
, ina kretova
, Игорь Курикін
, Александр Кочубей
, Index_Dias
, 133133
, Плюю на Путю
, Gerri Philantrop
, IgorYakovlevich
, Виктор8864
, Данило Галицький 1c1ee858
, Damon Smith
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, Mihai Madan
, Медовая Радуга
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, saimansay
, V-roma
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, Игнатьев Фион
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, Орест Смоляк
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UApatriotUA, Петр Радкевич e45eb191, soren, Гай Терновой, Ksenia VB, Lvbnhj, Крокодил Гена, cvthtrf, Владислав Василенко, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Новий Перець, Лилия Стацкая, Garsia UA, молодой рабочий, Панько Недобрий, Яукр, Аль Капучіно, Геннадий Медведев 4e590f22, Sharl, Kot Moskal, Йозеф Швейк, Yuriy Yurieff, vasya vasun, сирень 3bd64252, Голота, Лесли, Иван Разлогов, Fobos, ты кто, fnln6050 ., Alexei Skibo, Фео Пронт, Senator S 01a656ec, Михаил Карпенко, Vedana, Sergey_Belyy, Сергей Никоненко b2bd1a4a, ina kretova, Flora Voynarovskaya, 133133, я гражданин Украины, variable general, dimitri sheingart, Данило Галицький 1c1ee858, Free dom 79bf0950, Герхард Шрёдер, Данко Сердечный, Gerri Philantrop, Плюю на Путю, V-roma, Cтарий Кінь, ІванL, Чарли Чарли, Ron Ma, vpat, Ладимир Лебов, Damon Smith, Гыг с Вами, Щеголева Надежда, Имярек, Maxim Ak-Murza, сидней, yeah, Виктор8864, Анечка Ш, Чертяка Вредная, Віталій Бендер, Ліщук Андрій, arturs mironovics, Sergo Ordgonikidze
Всего на сайте: 249 писателей
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Вот ссылка на него Tatiana Restaurant & Night Club | Miami , Florida
Таня и Миша хозяева там . Вот сама Таня
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Помощник Трампа допустил наказание России за кибератаки
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США пообещали расширить масштаб учений в Европе для "сдерживания" России
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Точно, было такое, вот, кремлевское пропагандистское СМИ сделало этот вброс
По информации источника «Главкома» в Администрации Президента, на Банковой активно прорабатывается вариант с назначением на пост премьера «настоящего» варяга. В частности, новым главой украинского правительства может стать бывший премьер и экс-глава МИДа Швеции Карл Бильдт, который плотно занимался украинской тематикой, но сейчас сидит без работы.
http://glavcom.ua/news/254751-istochnik-na-bankovoj-premer-ministrom-ukrainy-mozhet-stat-karl-bildt.html
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Особая бригада спецназа должна будет осуществить убийство лидера КНДР Ким Чен Ынаи других членов высшего военного и политического руководства страны в случае начала войны, сообщает агентство Yonhap (перевод - РБК) со ссылкой на военные источники.
Бригада численностью от одной до двух тысяч человек будет подчиняться командованию Южной Кореи, и она должна быть сформирована в 2017 году, уточнил собеседник агентства. В создании подразделения будут участвовать американские военные.https://charter97.org/ru/news/2017/1/8/236964/
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- че? дебилы бля.
Вам не приговор ?
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Шведські парламентарі читають кацапські "змі"?
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На крысме сегодня:
1. "Кто возрождал Крым в первые послевоенные годы?" - РЕКОМЕНДУЮ к прочтению данную статью крымчанина (Петра Вольвача). Уверен, что ни один рашист не перейдёт по ссылке. Знаете почему? Потому что им нравится жить во лжи! Потому что они хотят жить во лжи! Все остальные, я уверен, откроют для себя новую информацию >> http://ru.krymr.com/a/28218847.html
2. С материковой Украины пишут: "В Крыму адекватных людей в достаточном количестве - особенно молодежи. Вот, например, в прошедшую новогоднюю ночь позвонила нам дочка (из Крыма) по Скайпу. Там у них собралась приличная компания. Я их всех на украинском языке поздравляла, они мне в ответ тоже на чистій українській мові. От така молодь у нашому Криму!
3. В Ялте вчера вечером "тысячи" туристов, преодолев кизячий шмон, попали на грандиозные рождественские гуляния https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817793973578321922 (фото). Днём было чуток веселей https://twitter.com/radist_titanika/status/817798680770134016 (фото + фото в комментариях).
4. Ялта. Празнег у нас, ага. Вчера вечером Форосский храм - тёмный. Ласточкино гнездо - нет подсветки. Нижний Мисхор - все санатории во мраке, нет отдыхающих. Шевелятся немного Интурист (гостиница "Ялта") и Мрия Резорт. Всё остальные в глубокой гавани - в глубочайшей.
5. Севастополь. УПЦ (!!!) МП вчера молилась за ФСБшника Гундяева и "власть и воинство россии". За Украину в этом году уже не молились http://ru.krymr.com/a/news/28219054.html (видео). В центре на фото стоит "отец" Александр, у которого церковь на пр. Победы. В 2014 году этот хрыщ собирал деньги с прихожан на российских террористов на Донбассе. Сам Александр бывший военный, а теперь "обслуживает" всех военных рашистов. Еще и с криминалом был связан https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817814969114918912 (фото ФСБшника в рясах).
6. Вы не поверите, но Рождество в Артеке детки тоже праздновали за оградкой https://twitter.com/KrimRt/status/818043304545763328 (фото-шок). А вот в Евпатории 5 января детей снова вырядили в камуфляж и выгнали на шабаш, посвящённый "75 годовщине высадки морского десанта на берег Евпатории". Да, у нас тут что ни день, то праздник "дидываивали/низабудимнипрастим" https://twitter.com/KrimRt/status/818069439753109505 (фото).
7. На трассе Симферополь-Джанкой за вечер пять аварий и два слёта в кювет - ледяной каток. Посыпать дорогу? Пусть "хохлы" сыплют. У нас духовность.
8. Пропагандисты пишут, что ремонт крымских дорог обещают возобновить. Лучше не возобновлять, а начинать заново. Тратим бюджет россии в ноль http://news.allcrimea.net/news/2017/1/8/remont-krymskih-dorog-obeshajut-vozobnovit-72828/
9. Севастопольские пропагандоны решили, что все проблемы Крыма от переизбытка денег. НЕ ШУЧУ: "При Украине Крым жаловался на недостаток денег, теперь страдает от их избытка. Пример тому - чудовищная реконструкция центральных улиц Симферополя. После прогулки по центру создается ощущение, что тут работали криворукие бомжи. А контролировали их действия люди, видимо, находившиеся под действием опиатов. Облик Симферополя действительно изменился: ощущение, что половину денег на его ремонт просто пропили. В Крыму деньги осваивают так, что гибнут остатки и без того тонкого налета цивилизации. Ремонт центра Симферополя останется памятником непрофессионализму, алчности, безнаказанности, хамской уверенности, что и так сойдет. И, судя по всему, это еще не предел" http://primechaniya.ru/home/news/january2017/ne_davajte_deneg_etim_lyudyam/ (шокирующие фото, некоторые из которых вы ещё не видели, и видео).
10. Севастополь. Ремонт дороги на Северной стороне по ул. Богданова проведён так, что нельзя не отметить очевидное удобство отковыривания плитки https://twitter.com/KrimRt/status/818015270107287552 (фото). У предателей сдали нервы: "Это пермяцкие нанотехнологии. Плитка реагирует на изменение погодных условий. Разработано в конструкторском бюро Чалого, запущено лучшими менеджерами Перми", "Просто отмыли бабки и на Новый год себе подарки сделали, как всегда. Ещё забыли сказать про тонкий слой асфальта, который положили, и не сравняли даже люки, расположенные в центре дороги. Или это непреднамеренное препятствие?", "Это (торчащие люки) тренажёр для фигурного вождения. В Симферополе тоже создан такой. Федеральная программа", "Бл@, какой же бардак в россии. А говорили, что в Украине гуёво живём", "После превращения из украинской витрины в российское захолустье и серую зону - всё вокруг становится серым" https://twitter.com/KrimRt/status/818016991420284929 (фото-скрин).
11. В Симферополе оккупанты разрушили старинный фасад особняка и снесли часть колонн, чтобы установить пластиковые двери! Варвары! http://fresh.org.ua/novosti/127548/v-simferopole-razrushili-starinnyy-fasad-iz-za-plastikovykh-dverey_2017-01-08 (фото).
12. В 2015 году на кактусе в Никитском ботаническом саду понаехавшие выцарапали фразу "Обама чмо" http://ru.krymr.com/a/27371596.html (фото). Теперь царапают на кабинках канатной дороги в Ялте названия городов, откуда припёрлись https://twitter.com/nv_krym/status/818126044632928257 (фото).
13. Крым превратился в сплошной лохотрон. На Керченской переправе появился новый бизнес по отжиму денег у доверчивых крымнашей. Хорошо одетые кидалы слёзно просят денег, мотивируя тем, что не хватает на билет, а с банковскими карточками в Крыму, как известно, определённые проблемы. И таких дельцов, со слов самих оккупантов, "пруд пруди". Кстати, пострадавшие говорят, что в очереди на переправе было всего 2 автомобиля. Это к слову о туристах на новогодних праздниках http://kafanews.com/novosti/127543/na-kerchenskoy-pereprave-moshenniki-obmanyvayut-turistov_2017-01-07
14. Новость "Переправа встала из-за погоды" полностью потеряла актуальность в связи с отсутствием желающих переправляться. Даже обидно https://twitter.com/KrimRt/status/818078785534853120 (фото).
15. "Крымчанам пообещали электричество, несмотря на морозы". Значит точно начнут отключать http://fresh.org.ua/novosti/127556/krymchanam-poobeshchali-elektrichestvo-nesmotrya-na-morozy_2017-01-08
16. Вы обратили внимание на то, как незаметно исчезла "прокурорша" Няша? Ведь тут как только выгонишь из телевизора, и всё - нет человека.
17. Зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов "Панцирь-С" заступил на дежурство в когда-то туристическом Крыму http://news.sevas.com/crimea/zrpk_pancir_s_zastupil_na_boevoe_dezhurstvo_v_krymu_1_yanvarya_2017 (фото).
18. Сдаётся мне, что в 2017 году с россией хотят покончить. Судя по полит активности США, результат не за горами. Запасаемся попкорном…
P.S. В следующем сезоне экстремальной телепрограммы "Выжить любой ценой" её ведущий Беар Гриллс попробует выжить в "Крымнаше" на прожиточный минимум. Вас ждут шокирующие кадры: Беар Гриллс ест кубанскую колбасу и пьет краснодарский кефир; Беар Гриллс пытается попасть к врачу по полису ОМС; Беар Гриллс на пляжах Джанкоя; Беар Гриллс ищет банкомат Сбербанка в Ялте; Беар Гриллс попадает в Севастополь (18+); Беар Гриллс и крымские таксисты (21+); Беар Гриллс на одиночном пикете в Симферополе… И только в этом сезоне жуткие кадры - реальные съёмки без дублёра и команды поддержки: Беар Гриллс устраивает ребенка в детский садик в Керчи. Не пропустите!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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коммунистическое и рабочее движение". Коммунистические партии большинства
стран находились на иждивении СССР и существовали только благодаря его
(нашим!) финансовым вливаниям. После распада СССР все эти псевдо-партии
исчезли как дым. Путин
сообразил, что деньги, которые бесполезно транжирили на "братских"
иностранных коммунистов, гораздо эффективнее пустить на подкуп элиты западных
стран, что мы сейчас и наблюдаем. Отсюда "прокремлевские настроения"
многих западных лидеров. Напомню, что у Путина за печкой при Газпроме живет
бывший канцлер ФРГ Шредер. Другие западные политики, вероятно, тоже на это
надеются...
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