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Теги: информационная война (421) Россия (64561) Швеция (454)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия проводит в Швеции кампанию по дезинформации, - исследование

Россия с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, демонстрирует в своей внешней политике в отношении Швеции подход, направленный на стирание границ между принципами "публичной дипломатии и активными мерами" по формированию общественного мнения. Речь идет в первую очередь о фальсификации новостей, дезинформации, военных угрозах и работе различных агентов влияния.

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Зачем Швеция позволяет РФ такое вытворять? И что делает наш Минстець в Швеции?
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А что пацаки Аббу запрещали, помню в детстве, в Новогоднюю ночь только Аббу и крутили,правда одну песню и после часа ночи, в "мелодии и ритмы зарубежной эстрады"
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так як завжди- налакаються баяришніка і давай варнякать....


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Даже знаю в каком ресторане они зависают в Майами - "Татьяна"
Вот ссылка на него Tatiana Restaurant & Night Club | Miami , Florida
 Таня и Миша хозяева там . Вот сама Таня
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«Русские хитры, лукавы, упрямы, невоздержанны, сопротивляющиеся и гнусны, ко всякому злу склонные, употребляющие вместо рассуждения насилие…» - «Путешествие в Московию датского посланника Якова Ульфельда в XVI в.».
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а їм більше нічого більше і непотрібно. лішь бі царь біл бі здрав
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А чё Бильдт в премьеры не пошел? Или свои не дали пойти?
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Другим примером информационного вброса стали сообщения о том, что бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт якобы готовится занять пост премьера Украины. Источник: http://censor.net.ua/n422539
Точно, было такое, вот, кремлевское пропагандистское СМИ сделало этот вброс

По информации источника «Главкома» в Администрации Президента, на Банковой активно прорабатывается вариант с назначением на пост премьера «настоящего» варяга. В частности, новым главой украинского правительства может стать бывший премьер и экс-глава МИДа Швеции Карл Бильдт, который плотно занимался украинской тематикой, но сейчас сидит без работы.
http://glavcom.ua/news/254751-istochnik-na-bankovoj-premer-ministrom-ukrainy-mozhet-stat-karl-bildt.html
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в Первую Мировую войну РАБссию защищал генерал-лейтенант рюсскай армии Карл Густав Маннергейм..
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Украина напала на Украину с целью Украинизхации Украины,прочитали шведы в утренней газете "Aftonbladet". Шведы решили оШведировать Швецию напав на участки границ с Норвегией и Финляндией ужОс...
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Шо непанятна,учения делать ноги из процветающей
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Это понты для нищих, воды-то по колено, помахал тиран на камеру и обратно на берег,мне на Кубе один парень рассказывал, когда Кастро купается, 50 водолазов плавают вокруг
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Откупалсо уже дзед-барадзед , борода из ВАТЫ, так подаркофф (людЯм на Кубе) и не принёс , раззвездяй кастратый!
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Это походу бурлаки, тока наабварот, те что кацапские на Волге, за собой баржУ тянут, а эти чучхейские ХЗ на какой реке-море впереди себя баркас с жирным грызуном толкают, прикрывают своими тощими спинами побег (съёб) кима джуниора третьего в кетай, учения у них, тренируются... Ибо :В Сеуле заявили о формировании отряда спецназа для убийства Ким Чен Ына .В Южной Корее будет сформирована особая бригада по образцу спецподразделений США, которая должна будет устранить диктатора Северной Кореи.
Особая бригада спецназа должна будет осуществить убийство лидера КНДР Ким Чен Ынаи других членов высшего военного и политического руководства страны в случае начала войны, сообщает агентство Yonhap (перевод - РБК) со ссылкой на военные источники.
Бригада численностью от одной до двух тысяч человек будет подчиняться командованию Южной Кореи, и она должна быть сформирована в 2017 году, уточнил собеседник агентства. В создании подразделения будут участвовать американские военные.https://charter97.org/ru/news/2017/1/8/236964/
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Шведы в 2016 году сократили торговлю с расеей. Сальдо торгового баланса расеи со Швецией во втором квартале 2016 года сложилось отрицательное в размере 13 528 637 долл. США, в то время как по итогам 2 квартала 2015 года оно было положительным в размере 166 009 730 долл. США. Шведы всё видят и понимают.
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И еще глупые регулярно предлагают ЕС расширить санкции.. в упор своей выгоды не видят...
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А то шо их Главный дипломат говорит журналистам

- че? дебилы бля.

Вам не приговор ?
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Умом Россию не понять, они не видят сути-весь мир скандирует )(уйло и лишь Россия пУТИН!
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Не гони пургу, пронумерованный! Ты и ум - это вообще вещи несовместимые...
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"когда в однопалатном парламенте страны - риксдаге - готовилось голосование по соглашению с НАТО... В этот период российские СМИ активно работали над созданием негативного образа Североатлантического альянса, чтобы повлиять на исход голосования, отмечает Aftonbladet"

Шведські парламентарі читають кацапські "змі"?
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А у рашки предостаточно и англошведоговоряцих ресурсов, тем более как идет распространение "горячего" дерьма под видом новостей рекламопродАвцами...к сожалению...
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На что русня надеется? Монголоиды еще перед сведишекенигсрейхом за Полтаву не ответили.
На крысме сегодня:

1. "Кто возрождал Крым в первые послевоенные годы?" - РЕКОМЕНДУЮ к прочтению данную статью крымчанина (Петра Вольвача). Уверен, что ни один рашист не перейдёт по ссылке. Знаете почему? Потому что им нравится жить во лжи! Потому что они хотят жить во лжи! Все остальные, я уверен, откроют для себя новую информацию >> http://ru.krymr.com/a/28218847.html
2. С материковой Украины пишут: "В Крыму адекватных людей в достаточном количестве - особенно молодежи. Вот, например, в прошедшую новогоднюю ночь позвонила нам дочка (из Крыма) по Скайпу. Там у них собралась приличная компания. Я их всех на украинском языке поздравляла, они мне в ответ тоже на чистій українській мові. От така молодь у нашому Криму!
3. В Ялте вчера вечером "тысячи" туристов, преодолев кизячий шмон, попали на грандиозные рождественские гуляния https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817793973578321922 (фото). Днём было чуток веселей https://twitter.com/radist_titanika/status/817798680770134016 (фото + фото в комментариях).
4. Ялта. Празнег у нас, ага. Вчера вечером Форосский храм - тёмный. Ласточкино гнездо - нет подсветки. Нижний Мисхор - все санатории во мраке, нет отдыхающих. Шевелятся немного Интурист (гостиница "Ялта") и Мрия Резорт. Всё остальные в глубокой гавани - в глубочайшей.
5. Севастополь. УПЦ (!!!) МП вчера молилась за ФСБшника Гундяева и "власть и воинство россии". За Украину в этом году уже не молились http://ru.krymr.com/a/news/28219054.html (видео). В центре на фото стоит "отец" Александр, у которого церковь на пр. Победы. В 2014 году этот хрыщ собирал деньги с прихожан на российских террористов на Донбассе. Сам Александр бывший военный, а теперь "обслуживает" всех военных рашистов. Еще и с криминалом был связан https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817814969114918912 (фото ФСБшника в рясах).
6. Вы не поверите, но Рождество в Артеке детки тоже праздновали за оградкой https://twitter.com/KrimRt/status/818043304545763328 (фото-шок). А вот в Евпатории 5 января детей снова вырядили в камуфляж и выгнали на шабаш, посвящённый "75 годовщине высадки морского десанта на берег Евпатории". Да, у нас тут что ни день, то праздник "дидываивали/низабудимнипрастим" https://twitter.com/KrimRt/status/818069439753109505 (фото).
7. На трассе Симферополь-Джанкой за вечер пять аварий и два слёта в кювет - ледяной каток. Посыпать дорогу? Пусть "хохлы" сыплют. У нас духовность.
8. Пропагандисты пишут, что ремонт крымских дорог обещают возобновить. Лучше не возобновлять, а начинать заново. Тратим бюджет россии в ноль http://news.allcrimea.net/news/2017/1/8/remont-krymskih-dorog-obeshajut-vozobnovit-72828/
9. Севастопольские пропагандоны решили, что все проблемы Крыма от переизбытка денег. НЕ ШУЧУ: "При Украине Крым жаловался на недостаток денег, теперь страдает от их избытка. Пример тому - чудовищная реконструкция центральных улиц Симферополя. После прогулки по центру создается ощущение, что тут работали криворукие бомжи. А контролировали их действия люди, видимо, находившиеся под действием опиатов. Облик Симферополя действительно изменился: ощущение, что половину денег на его ремонт просто пропили. В Крыму деньги осваивают так, что гибнут остатки и без того тонкого налета цивилизации. Ремонт центра Симферополя останется памятником непрофессионализму, алчности, безнаказанности, хамской уверенности, что и так сойдет. И, судя по всему, это еще не предел" http://primechaniya.ru/home/news/january2017/ne_davajte_deneg_etim_lyudyam/ (шокирующие фото, некоторые из которых вы ещё не видели, и видео).
10. Севастополь. Ремонт дороги на Северной стороне по ул. Богданова проведён так, что нельзя не отметить очевидное удобство отковыривания плитки https://twitter.com/KrimRt/status/818015270107287552 (фото). У предателей сдали нервы: "Это пермяцкие нанотехнологии. Плитка реагирует на изменение погодных условий. Разработано в конструкторском бюро Чалого, запущено лучшими менеджерами Перми", "Просто отмыли бабки и на Новый год себе подарки сделали, как всегда. Ещё забыли сказать про тонкий слой асфальта, который положили, и не сравняли даже люки, расположенные в центре дороги. Или это непреднамеренное препятствие?", "Это (торчащие люки) тренажёр для фигурного вождения. В Симферополе тоже создан такой. Федеральная программа", "Бл@, какой же бардак в россии. А говорили, что в Украине гуёво живём", "После превращения из украинской витрины в российское захолустье и серую зону - всё вокруг становится серым" https://twitter.com/KrimRt/status/818016991420284929 (фото-скрин).
11. В Симферополе оккупанты разрушили старинный фасад особняка и снесли часть колонн, чтобы установить пластиковые двери! Варвары! http://fresh.org.ua/novosti/127548/v-simferopole-razrushili-starinnyy-fasad-iz-za-plastikovykh-dverey_2017-01-08 (фото).
12. В 2015 году на кактусе в Никитском ботаническом саду понаехавшие выцарапали фразу "Обама чмо" http://ru.krymr.com/a/27371596.html (фото). Теперь царапают на кабинках канатной дороги в Ялте названия городов, откуда припёрлись https://twitter.com/nv_krym/status/818126044632928257 (фото).
13. Крым превратился в сплошной лохотрон. На Керченской переправе появился новый бизнес по отжиму денег у доверчивых крымнашей. Хорошо одетые кидалы слёзно просят денег, мотивируя тем, что не хватает на билет, а с банковскими карточками в Крыму, как известно, определённые проблемы. И таких дельцов, со слов самих оккупантов, "пруд пруди". Кстати, пострадавшие говорят, что в очереди на переправе было всего 2 автомобиля. Это к слову о туристах на новогодних праздниках http://kafanews.com/novosti/127543/na-kerchenskoy-pereprave-moshenniki-obmanyvayut-turistov_2017-01-07
14. Новость "Переправа встала из-за погоды" полностью потеряла актуальность в связи с отсутствием желающих переправляться. Даже обидно https://twitter.com/KrimRt/status/818078785534853120 (фото).
15. "Крымчанам пообещали электричество, несмотря на морозы". Значит точно начнут отключать http://fresh.org.ua/novosti/127556/krymchanam-poobeshchali-elektrichestvo-nesmotrya-na-morozy_2017-01-08
16. Вы обратили внимание на то, как незаметно исчезла "прокурорша" Няша? Ведь тут как только выгонишь из телевизора, и всё - нет человека.
17. Зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов "Панцирь-С" заступил на дежурство в когда-то туристическом Крыму http://news.sevas.com/crimea/zrpk_pancir_s_zastupil_na_boevoe_dezhurstvo_v_krymu_1_yanvarya_2017 (фото).
18. Сдаётся мне, что в 2017 году с россией хотят покончить. Судя по полит активности США, результат не за горами. Запасаемся попкорном…
P.S. В следующем сезоне экстремальной телепрограммы "Выжить любой ценой" её ведущий Беар Гриллс попробует выжить в "Крымнаше" на прожиточный минимум. Вас ждут шокирующие кадры: Беар Гриллс ест кубанскую колбасу и пьет краснодарский кефир; Беар Гриллс пытается попасть к врачу по полису ОМС; Беар Гриллс на пляжах Джанкоя; Беар Гриллс ищет банкомат Сбербанка в Ялте; Беар Гриллс попадает в Севастополь (18+); Беар Гриллс и крымские таксисты (21+); Беар Гриллс на одиночном пикете в Симферополе… И только в этом сезоне жуткие кадры - реальные съёмки без дублёра и команды поддержки: Беар Гриллс устраивает ребенка в детский садик в Керчи. Не пропустите!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Странно. Я думала впереди всех по фальсификации информации наши сми и политики, что раком перед западом. И в Швеции лично Путин с телека вещает, вот хитрый)
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Дураша буде всюди сунути свої роги, поки не повідбивають.
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Господа, а что вы еще могли ожидать от клоаки лжи под названием "россия"? Она половне Европы сделала жизнь лучше и продолжает тем же заниматься. Готовтесь к покращенню
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В советское время СССР, за счет рядовых граждан, поддерживал "мировое
коммунистическое и рабочее движение". Коммунистические партии большинства
стран находились на иждивении СССР и существовали только благодаря его
(нашим!) финансовым вливаниям. После распада СССР все эти псевдо-партии
исчезли как дым. Путин
сообразил, что деньги, которые бесполезно транжирили на "братских"
иностранных коммунистов, гораздо эффективнее пустить на подкуп элиты западных
стран, что мы сейчас и наблюдаем. Отсюда "прокремлевские настроения"
многих западных лидеров. Напомню, что у Путина за печкой при Газпроме живет
бывший канцлер ФРГ Шредер. Другие западные политики, вероятно, тоже на это
надеются...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия проводит в Швеции кампанию по дезинформации, - исследование
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