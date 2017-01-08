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Материалы по теме:  ДТП
Теги: авто (3906) ДТП (5334) Житомирщина (520) непогода (181) погода (2339)
Тему создал: Цензор.НЕТ

14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В Житомирской области столкнулись 14 автомобилей. Пострадавших нет.

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Шоколадная дружина 2 грн с кажого литра топлива не забывает брать!
А как снег - то держи дистанцию, сиди дома, смотри 5й канал и т.д. и т.п.
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Господи - ну бывают-же такие придурки как Трюфели. Ты усрешся - тоже кто-то виноват? Но конечно же не ты...
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Посмотри канал 1+1 - за день в 10 раз больше людей обратилось с переломами в больницу...
Ладно водители, но людям то за что?

СЕГОДНА В КИЕВЕ Я ЗА 5 ЧАСОВ не видел НИ ЕДИНОГО КОМУНАЛЬЩИКА по уборке снега и видел 1 снегоуборочную машину, которую человек 10 на видео снимали!!!
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причём тут скорость, додик? тут банальная тупость в выборе безопасной дистанции
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Да они ехали 30-40 км, вы дорогу оцените!!!
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Есть припарки которые и по такой дороге скорость не контролируют... Ты Трюфель из таких.
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Зимові шини не врятують ДЕБІЛА від ДТП, летять очі вилупивши, а тоді хто завгодно винен тільки не я
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Ехали колбасой, первый тормознул резко... когда такая скользкая дорога, нельзя близко идти от предыдущей машины. Даже при 60 км/ч , при экстренном торможении будет то, что мы видим в сюжете. Держите четыре корпуса впереди себя, а то и больше.
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Ну так ,куявлянен или другое селючело, полюбе на лехусе или лайносе воткнётся между ))))))
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Оо ежегодная встреча клуба любителей летней и всесезонной резины, а так же анонимной группы не держать дистанцию и нюхать попу впереди идущей машины.
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У меня всесезонка лучше себя ведет на такой разношерстной трассе(асфальт, лед, снег, жижа), чем зимняя, хотя раньше сам был таким же теоретиком как ты
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Я не нанимался давать бесплатные консультации или лечить кого-то, но у тебя была зима старее и\или из говна и\или изношенная. При прочих равных зимняя не стеклянеет при более низкой температуре и имеет агрессивнее рисунок чем всесезонка аналогичного бренда, цены возраста и износа. Или сцепка с поверхностью всесезонки обеспечивается единорогами срущими радугой а не физикой?
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Безопасную дистанцію как и поворотники придумали натуралы чтобы отличать своих.
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ушел шатун, здравствуй колотун.
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В такую погоду дистанцию нужно увеличивать, берегите себя, торопитесь не спеша.
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Не надо водителей обвинять!
Сегодня в ЦЕНТРЕ КИЕВА водитель при заходе в поворот на скорости 15 км в час успешного его пролетел и чуть меня не подрезал.
У него зимняя резина.
-
Просто Боксер деньги на Рождестве экономит. Он видимо либо католик, либо еврей - 7 января ему не дата!
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Сказали же ,соль в такую погоду не берет,а педалик в этом шарит,зачем зря ганять технику,надо дождатся благоприятных условий,что бы соль заработала
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Соль не берет, вот только ОДНА ДОРОГА ЧИСТАЯ - Киев-Обухов, а остальные все до единой полностью в снегу - мосты через Днепр в льду...чего там брать или не брать.
Несколько лет назад так по льду на мосту в крупном ДТП участие принял - мне сказали, что в рубашке родился - могло выкинуть за мост...случаи были.
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соль еще хуже в такую погоду делает. Снег превращает в тяжелую жижу, а где нет соли, там снег легкий и легко уходит с трассы
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У нас песком в таких случаях посыпают, дешевле соли даже получается.
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Что бы соль заработала, ею надо дорогу посыпать (с) Виталик
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Как ларьки крушить или рынки жечь - мастера,
а как снег - надо лета ждать!
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У хлопцев на год отбита охота от похода в Боулинг
Зима , гололед плюс аномалия при высоком морозе осадки!соблюдай дистанцию , йопжешблин .
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О чем вы говорите! Асвальт - полный лед.
Он ничем не посыпан вообще, тормозить банально никак.
Это все такая красивая лирика - как на бензине бабло крутить на дороги, так все есть, а как за дорогой смотреть - так не выесжайте!
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Не на 89 километре, а на 69, метров пятьсот не доезжая до Киевской области.
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а вообще любопытно мне - дороги присыпали и прикатали солью или тальком?
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Цензор.НЕТФорум Украины14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж
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