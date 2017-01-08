14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж

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А как снег - то держи дистанцию, сиди дома, смотри 5й канал и т.д. и т.п.
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Ладно водители, но людям то за что?
СЕГОДНА В КИЕВЕ Я ЗА 5 ЧАСОВ не видел НИ ЕДИНОГО КОМУНАЛЬЩИКА по уборке снега и видел 1 снегоуборочную машину, которую человек 10 на видео снимали!!!
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Сегодня в ЦЕНТРЕ КИЕВА водитель при заходе в поворот на скорости 15 км в час успешного его пролетел и чуть меня не подрезал.
У него зимняя резина.
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Просто Боксер деньги на Рождестве экономит. Он видимо либо католик, либо еврей - 7 января ему не дата!
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Несколько лет назад так по льду на мосту в крупном ДТП участие принял - мне сказали, что в рубашке родился - могло выкинуть за мост...случаи были.
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а как снег - надо лета ждать!
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Зима , гололед плюс аномалия при высоком морозе осадки!соблюдай дистанцию , йопжешблин .
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Он ничем не посыпан вообще, тормозить банально никак.
Это все такая красивая лирика - как на бензине бабло крутить на дороги, так все есть, а как за дорогой смотреть - так не выесжайте!
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