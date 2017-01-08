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Теги: авто (3906) Иерусалим (24) Израиль (792) Нетаньяху (29) Палестина (103) теракт (1943) терроризм (19627) жертвы (781) военнослужащие (3067) ИГИЛ (433)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Водитель грузовика, наехавший на военных в Иерусалиме, был сторонником ИГ, - Нетаньяху

Мужчина, въехавший на грузовике в группу военнослужащих в Иерусалиме, был сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

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Бєня,а чи не відволікаючий це маневр,щоби зам'яти корупційний скандал?
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Може це просто палестинець, в котрого вбили дитину, маму, дружину, брата..?
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а раньше этот палестинец убил чью то маму или ребенка..
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потому что палестиницы..как и народ днр лнр от одной мамы..
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Палестанців як народ знаю. Вони появились на землі Палестини раніше предків сучасних євреїв. Прийшли туди з земель сучасної України. Так що у палестинців і українців мити спільна. "Народу" днр лнр не знаю, але маму його іпати конче треба
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и ч ем палистинец отличается от араба..что в нем особенного
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Араби - найближчі родичі євреїв. Це семітська група. Палестиеці не є семітами.
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та ты шо..неужто это финикийцы ..и чего эти финикийцы к иордании не имеют притензий..ведь иордания это тоже палестина
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Тому що в 1947 році ООН створила на замлі Палестини дві держави - Ізраїль і, власне, Палестину... Що було далі, думаю, знаєш.
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не переживайте за Израиль , его жители независимо от того кто там раньше в пустыне место занял, так израильтяне ивреи разлезлись по всему свету и живут и хорошо живут чего и вам желают , но подать не могут ничего кроме корочки, хоть и хотели бы, но не могут потому што всё дорого всегда для них чтоб подавать, а тем более сейчас кризис, а палестинцы, арабы вам вообще и даже не захотят подать, им прощу руками израильских спецслужб оторвать вам голову и сказать чтотакибыло что это дело боевиков ИГ
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За Ізраїль ніхто і не переживає. Євреї в першу чергу не переживають...
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29 ноября 1947 года Организация Объединённых Наций приняла план раздела Палестины (резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 181). Этот план предполагал разделение Палестины на два государства - арабское и еврейское. Иерусалим был объявлен международным городом под управлением ООН, чтобы не допустить конфликта по его статусу.
«Ишув» (евреи, проживающие в Израиле) приняли этот план, но Лига арабских государств и Высший арабский комитет подмандатной Палестины его отвергли.
В декабре 1947 года Верховный комиссар Палестины представил в министерство по делам колоний прогноз о том, что территория, выделенная под создание арабского государства, будет в результате предполагаемой войны разделена между Сирией (восточная Галилея), Трансиорданией (Самария и Иудея) и Египтом (южная часть).
Почему война? А все просто. Была такая организация, КАКАЛ, что-то типа всееврейского общака, которая скупала земли на тех территориях. И на момент тех событий, около 1 250 квадратных километров земли палестинской реально принадлежала евреям. И продавать ее, понятное дело, евреи не собирались. Они вполне себе создавали Израиль.
14 мая 1948 года на бывшей территории подмандатной Палестины было провозглашено образование государства Израиль.(с)
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На следующий день семь арабских государств (Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну.
А перед началом обратились к собратьям с призывом покинуть Израиль. Дескать, братья, вы уйдите оттуда, чтобы под замес не попасть, а потом, когда мы евреям навешаем, тогда и вернетесь. Но вышел жесточайший облом. Коалиция реально отхватила от евреев, после года боевых действий было объявлено перемирие и определены временные границы, названные «Зелёной чертой».
Трансиордания аннексировала то, что впоследствии стали называть Западным Берегом и Восточным Иерусалимом, а Сектор Газа остался под контролем Египта.
Кстати, задекларированное арабское государство на бывшей подмандатной территории так и не было создано.
Зато именно тогда были созданы злополучные лагеря палестинских беженцев. Тех, кто сбежал перед войной, а количество оценивалось в 800 тысяч, надо было куда-то рассовывать. Потому как далеко не все горели желанием возвращаться к евреям, а евреи, понятно, настолько толерантными тогда еще не были.
А так как ЛАГ (Лига арабских государств) прекращать развлекухи с Израилем не планировала, то беженцы стали как бы заложниками ситуации. Ассимилировать их никто не собирался, несмотря на то, что в общем-то, это братья-арабы. Более того, чтобы подчеркнуть, что они ничьи, в лагерях, на территории той же Иордании не было представителей иорданской власти. Администрация, полиция - все было из палестинцев. Дескать, мы вас кормим-поим, а остальное - сами.
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Тут повніше http://kimo.univ.kiev.ua/MVZP/81.htm У будь-якому разі Палестинська держава не була створена стараннями семітських народів...
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скоро окажется что кроме дамбаса ничего не было..и сказочник будут рассказывать..что народ дамбаса древнее древних египтян..
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Добре, що пішли в Палестину і у нас терактів не роблять.що з ними маєм спільно мити, не знаю.
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мозги мусульман я , украинец никогда не пойму , , вот зачем европейцы запустили миллионы азиатов ? , дешевая рабочая сила ? , , теперь пожинают плоды недальновидности ,,,
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Треба було просто не дати мордору зігнати їх з місця...
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, , вот зачем европейцы запустили миллионы азиатов ?...Азиаты это монголы и китайцы. А европа пустила к себе арабов (читай террористов)...
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ну может я не совсем точно обозначил , , но карта не врет ,,,,евразия минус европа , , что остается ? , азия ,,,
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На землі Палестини це почалось задовго до ІДІЛораші...
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шо кремлевский след ? куйло везде успевает . ,,,париж-дубаи-стамбул-израиль ,,,,.все рассиянам мешают , все кругом враги ,,,. жаль израильтян-военнослужащих , , все патриоты своей страны , , и ситуация в израиле схожа с нашей , украинской ,,,
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Зараз знову почне всьому світу обрізом погрожувати...
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http://www.kasparov.ru/material.php?id=58726072DD97E&section_id=444F8A447242B
Цікава стаття:

...

Если Путин рассматривает вмешательство в сирийской конфликт в контексте "геополитического противостояния" с США и расширения влияния в регионе, то для иранских шиитских аятолл Сирия - это единственный форпост для укрепления своих позиций во враждебном суннитском окружении и расширения своего влияния на соседний Ливан, практически приблизившись таким образом непосредственно к своему главному идеологическому врагу - Израилю. Пока Израиль реагирует на удивление спокойно. Не исключено, во время участившихся встреч Путина и Нетаньяху Москва и Иерусалим работают над неким соглашением. Если же нет, то напряжение будет нарастать.
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В этом отношении обращает на себя внимание удачный, на наш взгляд, ход сделанный Бараком Обамой, который фактически отошел на последнем этапе от сирийских дел, "позволив" тем самым Путину еще глубже увязнуть в Сирии вместе со своими сомнительными партнерами. Тем самым, Обама технично переадресовал эту проблему Трампу и его администрации, которые вряд ли просто закроют глаза на то, что собираются делать в этой стране кремлевский православный чекист с турецкими "исламскими демократами" и бесноватыми иранскими аятоллами. А госсекретарь Керри, которого, как только не поливали российские оппозиционеры, напоследок также "пожелал" удачи "всесильному" Лаврову, с иронией заявив накануне, что Россия "добилась успехов в борьбе с ИГ в Сирии".
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самое интересное....
что ИГИЛ всегда появляется там где кризис какой то начинается...
прямо какое то мифическое образование.
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Значит евреи должны видеть уши русиш швайне здесь, у них все таки разведка одна из сильнейших .
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это обыватели , и то ватные ,,,.а вся военка, включая разведку..--..высокопрофессиональны
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А ИГ-это филиал ФСБ.Созданный,профинансированный и вооруженный ФСБ.Евреи Израиля!Вы же умные люди!Вы сможете понять логическую цепочку:кому это выгодно?А значит:кто за этим стоит.Борясь только с ИГИЛ-вы будете бороться с "ветряными мельницами"... Корень Зла-Террораша!
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та ви визначтесь! бібі говорить шо іділ,вишняков твердить шо такі хамас...зрештою дууже цікава подія.незабаром після рішення радбезу,де ізраїль суперпуперофіційно назвали окупантом, і як почало хитатися крісло під бібі через корупцію...тут бабах,як елей рани! і всі різко забули про все попереднє...
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Израиль погубит толерастия. Это урод ведь уже сидел. Почему его не выслали из страны к братьям по вере?
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Общеизвестные факты, что ИГ спонсирует раша и финансово ( закупка нефти Асадом) и оружием, (недавно передали им в Пальмире под видом отступления кучу бронитехники и даже ПЗРК).
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...блин! -- ещё бы парочку допросов, и Нетаньяху хуйла бы слил...
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Биби,ты не отвлекайся от главного - сушки сухарей.Пригодятся тебе.
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всэ будэ добрэ! кого надо посадят, кому суждено застрелят, кому повезет спрячется в Бразилии!
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В Израиле нельзя расслабляться..надо избегать толпы и не ловить ворон..
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В этой трагической новости есть примечательная деталь: водителя грузовика застрелили на месте, не заморачиваясь процедурой " арест-следствие-суд-тюрьма-освобождение", за которой следует новый теракт - и далее по циклу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВодитель грузовика, наехавший на военных в Иерусалиме, был сторонником ИГ, - Нетаньяху
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