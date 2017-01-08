Водитель грузовика, наехавший на военных в Иерусалиме, был сторонником ИГ, - Нетаньяху

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чтотакибылочто это дело боевиков ИГ
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«Ишув» (евреи, проживающие в Израиле) приняли этот план, но Лига арабских государств и Высший арабский комитет подмандатной Палестины его отвергли.
В декабре 1947 года Верховный комиссар Палестины представил в министерство по делам колоний прогноз о том, что территория, выделенная под создание арабского государства, будет в результате предполагаемой войны разделена между Сирией (восточная Галилея), Трансиорданией (Самария и Иудея) и Египтом (южная часть).
Почему война? А все просто. Была такая организация, КАКАЛ, что-то типа всееврейского общака, которая скупала земли на тех территориях. И на момент тех событий, около 1 250 квадратных километров земли палестинской реально принадлежала евреям. И продавать ее, понятное дело, евреи не собирались. Они вполне себе создавали Израиль.
14 мая 1948 года на бывшей территории подмандатной Палестины было провозглашено образование государства Израиль.(с)
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А перед началом обратились к собратьям с призывом покинуть Израиль. Дескать, братья, вы уйдите оттуда, чтобы под замес не попасть, а потом, когда мы евреям навешаем, тогда и вернетесь. Но вышел жесточайший облом. Коалиция реально отхватила от евреев, после года боевых действий было объявлено перемирие и определены временные границы, названные «Зелёной чертой».
Трансиордания аннексировала то, что впоследствии стали называть Западным Берегом и Восточным Иерусалимом, а Сектор Газа остался под контролем Египта.
Кстати, задекларированное арабское государство на бывшей подмандатной территории так и не было создано.
Зато именно тогда были созданы злополучные лагеря палестинских беженцев. Тех, кто сбежал перед войной, а количество оценивалось в 800 тысяч, надо было куда-то рассовывать. Потому как далеко не все горели желанием возвращаться к евреям, а евреи, понятно, настолько толерантными тогда еще не были.
А так как ЛАГ (Лига арабских государств) прекращать развлекухи с Израилем не планировала, то беженцы стали как бы заложниками ситуации. Ассимилировать их никто не собирался, несмотря на то, что в общем-то, это братья-арабы. Более того, чтобы подчеркнуть, что они ничьи, в лагерях, на территории той же Иордании не было представителей иорданской власти. Администрация, полиция - все было из палестинцев. Дескать, мы вас кормим-поим, а остальное - сами.
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Цікава стаття:
...
Если Путин рассматривает вмешательство в сирийской конфликт в контексте "геополитического противостояния" с США и расширения влияния в регионе, то для иранских шиитских аятолл Сирия - это единственный форпост для укрепления своих позиций во враждебном суннитском окружении и расширения своего влияния на соседний Ливан, практически приблизившись таким образом непосредственно к своему главному идеологическому врагу - Израилю. Пока Израиль реагирует на удивление спокойно. Не исключено, во время участившихся встреч Путина и Нетаньяху Москва и Иерусалим работают над неким соглашением. Если же нет, то напряжение будет нарастать.
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что ИГИЛ всегда появляется там где кризис какой то начинается...
прямо какое то мифическое образование.
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