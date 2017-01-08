Оккупанты планируют развернуть полк ВДВ в Крыму

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Всего на сайте: 249 писателей
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мост не будет ни когда построена , течение в этом месте смоет любую конструкцию ! Всё дело в том , что
дном моста , являются тектонические образования ! Не удачно её строили царь
,Сталин и куда кремлевскому плешивому карлику её построить ! Но сваи будут
прекрасным материалом для виселицы для Путина ,Медведева ,по приговору суда !
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Роиссей и на Роиссе. Недавно один такой Пинчук поделился своим планом сдачи Украины Путлеру. Своё бабло не пахнет...
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"Военные стратеги из генштаба РФ, переоценили свои возможности, просчитались в планах и винят во всём свою разведку, предоставлявшую, мягко говоря, не правдивую информацию, в части поддержки населения, экономического потенциала и прочей гражданской информации.
Количество вернувшихся "социально не обеспеченных гражданских"", а попросту пенсионеров, привело к перегрузке расчётного финансирования. А выезд за пределы специалистов к невозможности восстановления и запуска промышленности...И Донбасс существует по российскому экономическому принципу - сырьевая зона.
Вместо поданных 20 %, желающих вступить в ряды так называемого "ополчения", из общей массы не набралось и 1%...
Поэтому проводятся так необходимые передислокации и показушные накопления, и прочие "мероприятия" для поддержания критически низкого уровня дисциплины.
Жалобы в штаб по поводу невозможности обуздать уголовно-наркоманско-бухую "армию" зашкаливают.
Если в Луганской области всё боле-менее ещё контролируется, то в Донецкой объединить до сих пор не представляется возможным...
Реально боятся наступления ВСУ, так как оборона просто не выдержит, даже усиленная регулярной армией рф.
Возможно по этому вдоль границы рф на донецко-луганском направлении построена и находится в полной боевой готовности оборонительная линия
Далее в разговоре мы услышали информацию по подготавливающемуся масштабному, весеннему разминированию территорий ( кстати сейчас происходит разминирование стратегических для Украины объектов ), а увиденный армейский робот для разминирования, доставленный в Горловку и новое сапёрное подразделения вс рф, получившие "прописку" в здании бывшей американской церкви за художественным музеем, является прямым тому доказательством.
И главный вывод озвученный им - в этой войне победит административная бюрократия...
Последний вопрос - а куда деваться тем, кто так рьяно ждал русский мир и путина ?
Это с самого начала ваша проблема, нам они и на х*й не нужны, предатель он по жизни предатель, а потом тратить силы и средства на поиск военных преступников... подумайте сами это уже отработанный материал.
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http://proua.com.ua/?p=69752
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вы так глубоко его заглотнули - глубже чем по самые гланды...
пусть помаринуются крысчане - и вам польза, вы с ним однозначно стали лучше жить...
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еще полк кастрюлеголовых расиян и пи...ц крыму
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 2 часа назад
Севастополь
Очередь за подарками и давка детей - впечатления от гауляйтерской йолки Овсянникова гардемарины не довольны
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не увидел....кто работал так и работает
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пс.А фонтаны то у вас еще работают? будет где вдвшникам порезвиться ? ;D
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Так было и при СССР и при Украине.....
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Мы когда малые были тоже в фонтан ныряли-мелочь собирали.......залётные кидали (примета чтоб обратно приехать)
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Помню в Феодосии полк ВДВ стоял и моряков куда ни плюнь..........щас вообще никого
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но не критично-хватает
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Кстати в Орджоникидзе этим летом вообще аншлаг был-мест не было.
Приходилось аж в 3-4 бухту переться.......не помню чтоб такое было
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Просто в комменте ментов местных вспомнили.
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