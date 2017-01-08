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Теги: Беларусь (2381) Лукашенко (1532)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что никому не позволит унижать свой народ и страну

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Хорошая новость из США.
газовые компании Омерики строят на острове Крк в Хорватии, терминал для снабжения газом Украину,Венгрию и Словакию..,и что самое интересные газовые плавающие блоки предоставят газ БЕСПЛАТНО..,при условии, что указанные страны будут покупать газ только у них в течении 5 лет.., США настоящий огрессор
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Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко

Я бы еще добавил, подконтрольное, безвольное и бесправное.
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беларусы когда уйдёт бацька вам придёт писец с мордой кадырова и будете тогда реально очередной республикой России
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Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко
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НЕЗАВИСИМЫЙ - ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ!!!

ПОХОЖЕ ЛУКАШЕНКО ЭТО НРАВИТСЯ!!!




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Да уж , очень суверенное , чуть суверенней Бурятии или Татарстана . Но мене , чем Чечня ...
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З одного боку-білоруси-братній народ.З іншого-розташовані там війска РФ вимушують Україну тримати на кордоні з нею певну кількість війск,що означає набагато більші втрати,економічні,а,найболючіше-людскі.Якби Білорусь не була сателлітом росії,можливо війна вже б закінчилася.Ось так,малята.А все ж таки причину всіх нещасть треба шукати в собі. З Різдвом Христовим!
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что никому не позволит унижать свой народ и страну-не любит конкурентов
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А все ж таки причину всіх нещасть треба шукати в собі. Солидарен с Гришным.


Смени народ,хоть 1000 царей.
Уверовав,что ты велик,потешься в сласть
Но истина увы,проста поверь.
Каков народ сам,такова и власть.
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Бацька видимо забыл, что Беларусь с РФ как бы союзное государство. А если так, то суверенитет как минимум ограничен
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Пока молчит народ, суверенитет всегда ограничен.
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піздно всрався бацька. впевнений що більшість кгб і армійських офіцерів працюють на підерацію. і одразу після смерті луки чи навіть при житті здадуть бацьку по першій відмашці куйла чи якогось іншого козломордого л(п)ідара.
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Э нет Лука,теперь уже по видимому"поздно пить боржоми,когда почки отказали".
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Заговорив на белорусском где то в Минске, есть очень большая вероятность, что тебя не поймут... О какой независимости говорит лукашенко, если основной атрибут идентификации народа- белорусский язык, просто уничтожен. Путину достаточно одного человека убрать и белорусский федеративный округ готов к "воссоединению". Собственно лукашенко не войны нужно боятся,а ликвидации именно его самого,конечно если он будет слишком самостоятельным. Все боятся вову, даже трамп…
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Не знаю, насколько там Беларусь независима от России и самостоятельна в своих действиях, а вот президент Лукашенко - общеизвестная путинская подстилка и кремлёвский холоп. Без права голоса и в статусе бедного родственника, и мальчика на побегушках... Лукашенко - кремлёвская прислуга, "человек", как говорили в дореволюционной паРаше...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБеларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко
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