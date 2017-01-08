Беларусь - суверенное, независимое государство, нравится это кому-то или нет, - Лукашенко

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газовые компании Омерики строят на острове Крк в Хорватии, терминал для снабжения газом Украину,Венгрию и Словакию..,и что самое интересные газовые плавающие блоки предоставят газ БЕСПЛАТНО..,при условии, что указанные страны будут покупать газ только у них в течении 5 лет.., США настоящий огрессор
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Я бы еще добавил, подконтрольное, безвольное и бесправное.
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НЕЗАВИСИМЫЙ - ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ!!!
ПОХОЖЕ ЛУКАШЕНКО ЭТО НРАВИТСЯ!!!
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Смени народ,хоть 1000 царей.
Уверовав,что ты велик,потешься в сласть
Но истина увы,проста поверь.
Каков народ сам,такова и власть.
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