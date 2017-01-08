КНДР утверждает, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету

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За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались ещё четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М. И. Неделин.
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Точно жрачка закончилась...
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а вот есть еще одна нехеровая цель куда сложно промазать
надо так сказать вернуть должное
тем кто вам экспортировал херь в башку
ебашьРашьте !
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Если этот чекнутый жиртрест-комуняка решится пульнуть в сторону США, то его мощный ядерный кулак будет точно отбит, а вот ему отбивать ответку нечем вообще.
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