Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус

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Диктатора и даже авторитарного правителя в Штатах не может быть по умолчанию. Там совершенно другие - РАЗВИТЫЕ - государственные институты.
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Это типа...жертва насильника сама виновата...юбка короткая...помада яркая...сумочка дорогая...морда красивая)))) СЦУКА этот рыжий путеноид!!!!
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Американские сенаторы и конгрессмены начинают задаваться вопросом, почему будущий президент США Дональд Трамп столь лоялен к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский публицист, глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.
"Американские журналисты, эксперты, сенаторы и конгрессмены говорят: "Нам понятно, что делает Трамп, но не понятно почему. Почему он так защищает Путина? Почему так симпатизирует Кремлю, вопреки докладу спецслужб США? Не кроется ли за этим тайная причина, зависимость или обязательства, которые могут быть у Трампа и его семьи перед Путиным?" Поскольку Трамп до сих пор не опубликовал свои налоговые декларации, никто не может отследить его возможные личные и деловые связи с Россией, которые не связаны с государственными интересами США", - отметил Гольдфарб.
По его словам, верхушка Республиканской партии готова выступить против Трампа.
"Вчерашний доклад спецслужб США в Сенате о российских кибератаках продемонстрировал, что верхушка Республиканской партии готова выступить против Трампа. Спецслужбы сказали, что у них нет никаких сомнений, что за кибератаками на США стоит высшее руководство России, прямо назвали Путина. Причем в ближайшее время опубликуют открытую часть доклада, где будут показаны все кибератаки Кремля", - подчеркнул Гольдфарб.
Он считает, что будущий президент США обидел американские спецслужбы.
"Трамп отказывается признавать, что за кибератаками на США стоит Россия, он публично высказал сомнение в качестве американских разведданных и политической беспристрастности спецслужб. Причем он заявляет это в обидной для спецслужб форме: мол, вы ничего не понимаете. И при этом все время делает комплименты Путину. Спецслужбы США очень обиделись на Трампа и вчера сделали серьезный и обоснованный наезд на него", - заявил Гольдфарб.
По его мнению, если Трамп не отреагирует на доклад американских спецслужб должным образом, Сенат заблокирует предложенную им кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.
"Что будет, если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США? В ближайшее время в Сенате должны рассматривать кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря США и других кандидатов будущей администрации Трампа. Им будут задавать вопрос: "А какую политику вы собираетесь вести в отношении России?" Если тот же Тиллерсон скажет, что будет следовать указаниям Трампа (снятие санкций с РФ, признание аннексии Крыма и оккупации Донбасса), Сенат заблокирует его назначение на должность. Конгресс сейчас контролируют республиканцы, их взгляд на Россию диаметрально противоположный взглядам Трампа", - отметил Гольдфарб.
Он подчеркнул, что против Трампа выступили ряд влиятельных представителей Республиканской партии.
"Комитет Сената США по вооруженным силам, которым руководят республиканцы, после доклада спецслужб заявил, что будет разрабатывать новые санкции против России. Комитет считает санкции Обамы против РФ мелкими и жалкими: мол, мы кидали в Кремль мелкие камушки, а надо бросать булыжники. Между Конгрессом США и Трампом начинается нешуточная борьба по российскому вопросу. И против Трампа выступила влиятельная и мощная группа сенаторов-республиканцев", - резюмировал Гольдфарб.
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По этой аналогии можно обвинить любую жертву что на неё напали, а не агрессора!
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Многие не понимают суть происходящего. Но вот пример.
Когда то давно были- жили две сверх державы, Рим и Карфаген, которые долго воевали и торговали. Обе державы имели несопоставимый менталитет.
Рим был страной с незыблемой системой права, закона и доблести.
Карфаген был цивилизацией торговцев, где деньги и статус преобладали над правом, с армией наемников, страной, где высшей ценностью были не честь, доблесть и закон, а богатство, страной, где проблемы просто решались жертвоприношением собственных детей...
Державы то воевали, то торговали, но все мирные соглашения всегда первым нарушал именно Карфаген.
Карфаген оправдывал себе любые нарушения договорных обязательств просто выгодой или прибылью.
И вот однажды у римлян лопнуло терпение, они пришли в Карфаген и заявили,
- Вы не договороспособны, как можно договариваться с тем, кто заведомо не будет выполнять условия договора?
После осады и штурма город горел и был планомерно разрушен, а чтобы ничего не выросло землю вспахали насыпав сверху соли.
Система "Карфаген", цивилизация коррупционной вертикали и жертвоприношений собственных граждан перестала существовать потому что была не договороспособна и подла. Огромнейший город-государство с почти миллионным населением исчез потому что не выполнял договоры, меморандумы, обязательства, ничего!
Что мы видим сегодня? Сенат США вновь требует разрушить Карфаген, а Трамп объявляет о попытке с ним договориться. Но весь мир, и мы знаем, что Карфаген недоговороспособен. Поэтому попытка Трампа - всего лишь формальность, последний шанс во всем этом долгоиграющем деле.
Carthago delenda est! - сказал сенатор Марк Порций Катон - его услышали
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Трамп чмо; Трамп чмо, но любимый; Трамп кореш; Трамп кореш, но мудак; ТрампНаш; ТрампНеНаш; ТРП-ПНХ;...
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Можно сказать одно: кастрюлеголовые россияне, вам П.....Ц!!!
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америкосы начали играться с кастрюлеголовыми россиянами в их же игрушку.
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Ким Чен Ын. Фото: Seung-Il Ryu/ Zuma/ Global Look
Подразделение для ликвидации северокорейского руководства численностью от одной до двух тысяч человек якобы планируют создать уже в нынешнем году. В отряд, по данным агентства, войдут американские спецназовцы, которые будут подчиняться южнокорейскому командованию. В задачи спецбригады будет входить нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.
В ближайшие месяцы Южная Корея планирует совместно с США отработать во время учений возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове.
Впервые о планах Сеула по ликвидации Ким Чен Ына стало известно после сентябрьского испытания северокорейского ядерного оружия. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.
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