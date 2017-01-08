24 населенных пункта остаются обесточенными из-за непогоды, - ГСЧС.

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Зато в лугандон воду решили поставлять.
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Кто нагревает руки во время национализации самого большого банка страны, как базы клиентов попадают к преступникам и как по телефону отличить настоящего работника финучреждения от мошенника, выясняла программа "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Очереди в отделениях, пустые банкоматы и неуверенность в завтрашнем дне - так вкладчики ПриватБанка встретили новость о национализации их финучреждения. Мошенники только этого и ждали. "Звонит мне незнакомый номер - начинается на 091. Странный номер. Звонят, уверенно разговаривают, представляются службой безопасности Ощадбанка. "Скажите, пожалуйста, уважаемый абонент, не осуществляли ли вы никаких моментальных платежей?" - рассказывает вкладчица Приватбанка Наталья Липовенко.
Наталья чуть не попала на крючок аферистов. Говорит, действительно поверила, что это Ощадбанк, ведь слышала, что именно с ним могут объединить "Приват". По телефону девушку попросили проверить, не потеряла ли она свою карту - якобы с нее только что снимали деньги. "Проверяю, а мне говорят: "У вас же ПриватБанк, правильно?" - да, Приватбанк. Говорю: "Но там денег нет, так что ничего страшного". И сразу бросили трубку. Денег нет - и им нет смысла меня разводить", - говорит Липовенко.
А вот с теми, у кого деньги есть, разговор продолжается. Просят назвать и реквизиты карты, и секретное слово-пароль, и обещают золотые горы в стабильном государственном банке. Кто верит - остается без денег. "Ни один банковский сотрудник не имеет права требовать личные доступы к картам, какие-то коды, ключи, кодовые слова, какие-то завязанные пароли или телефон, на который это все завязано", - консультирует адвокат Марина Коломайко.
Украинцы становятся умнее и на такие крючки попадаются уже не так часто. Но и аферисты не пасут задних. Чтобы присвоить себе ваши деньги, теперь им не нужна и ваша карточка - они просто позвонят и, используя историю с национализацией банка, продиктуют вам новые реквизиты вроде как для оплаты вашего кредита. На самом деле это будет счет аферистов. "При изменении реквизитов банк обязан уведомить письменно или лично человека во время встречи с банковским сотрудником - и это в кредитном договоре обязательно указано", - предупреждает юрист.
Как же аферисты узнают, что вы оплачиваете кредит? Днями в сети начали продавать базы клиентов ПриватБанка. В самом финучреждении доступ к ним имеют единицы, а теперь это может стать доступно миллионам. "Те же специалисты подразделения ІТ, которые эти базы обслуживают, - они, возможно, имеют к ним доступ. В такой же степени этот доступ могут иметь и сами представители службы безопасности", - говорит эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
В ПриватБанке говорят - утечки данных быть не могло, все защищено. Только если сами работники банка не начали сами похищать эту информацию. А на каждого клиента у них есть настоящее досье - не только паспортные данные и идентификационный код. "В этой базе данных обязательно кредитная линия, имущество человека. Он обязательно указывает свое имущество, где и когда оно приобреталось, какое имущество находится под залогом, сколько выплачено из тела кредита", - поясняет адвокат.
Если эта информация попадет в руки преступников, им останется только выбирать, кого ограбить в подъезде, кому обчистить квартиру или угнать машину, а у кого похитить родственника с целью шантажа. Если привлечь к ответственности человека, совершившего преступление, еще можно, то найти людей, которые продали ваши данные, практически невозможно.
zvistka.net
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