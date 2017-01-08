Взрыв в одесском доме: погиб боец АТО, полиция не исключает действия взрывчатки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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На месте взрыва найдены высверленные корпуса гранат Ф-1 и РГД, из которых пытались извлечь тротил.
Напомним, по данным патрульной полиции, всего в доме находилось шесть человек. Соседи, патрульные и сотрудники ГСЧС извлекли из-под обломков два мужских трупа и 92-летнюю женщину, которая оказалась жива. В состоянии средней тяжести - с переломом голени, ушибом грудной клетки и отравлением продуктами горения - она доставлена в больницу.
ОБНОВЛЕНО В 15:15. По неподтвержденным пока данным, в руинах нашли остатки еще какого-то взрывного устройства.
ОБНОВЛЕНО В 16:26. Позывной погибшего ветерана ДУК - «Волков». Он был сапером в отряде «Закарпатье».
ОБНОВЛЕНО В 17:48. Погибший боец ДУК ПС был гражданином России. Эксперты полагают, что сначала взорвалась граната, потом - бытовой газ. Этим и объясняется масштаб разрушений.
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...соболезную пострадавшим от бытовухи ...
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Ну вот, праздники прошли. Паузу молчания я выдержала. Теперь могу написать о своем отношении к происходящему.
За период с Нового года я пересмотрела много фильмов. Много интересных, психологических драм. Много философских историй. Но вот один фильм поразил меня больше других. Я его не смотрела в кинотеатре, когда он вышел на экраны, но понимала, что мне его надо обязательно посмотреть. Хорошо, что я раньше это не сделала. Теперь я поняла всю глубину психологии этой драмы.
Левиафан.
Не буду вам пересказывать сюжет. Просто посмотрите фильм. Меня зацепила главная аллегория. Левиафан - власть. Морской дьявол невиданных размеров, чудовище, сожравшее человеческую душу, раздавившее волю, лишившее человека свободы... Он ломает судьбы, пропуская их через свои жернова. Миллионы судеб... Был человек, и нет его. Сломался. Кончился. Спился... Сел в тюрьму... Умер....
Левиафан отождествляется с властью, для которой люди- ничто. «Вы все- насекомые!». Каждый из них, кто стал на ступеньку выше ЧЕЛОВЕКА, чувствует себя Богом: «Власть, Коля, надо знать в лицо!»... «Что? Права? У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет!»
«Вся власть от Бога. Где власть- там сила!» Владыка православный, что стоит между властью и Богом (Левиафаном), красноречиво гипнотизирует народ- серых людей со стертыми лицами, тусклыми глазами, пустой душой : «Не в силе Бог, а в правде. Правда- это Истина. Истина- это Христос. Правда- это сила Его»....
Вот, собственно и все. Власть, взращиваемая церковью, делает из людей тупое безразличное стадо, которое смотрит на всех, кто выше- как на Бога.
Вот смотрела я этот фильм полный безнадеги и отчаяния и думала... Господи, как быстро мы сумели здесь у себя, в Украине взрастить Левиафана. Всего за три года после того, как мы против него восстали, мы привели нового. Вскормился он и заматерел на наших с вами глазах.
Ведь каждый день, который мы упускаем, чтобы сломать ему шею, он нас пожирает. Ведь разве совсем недавно мы не стали свидетелями того, как мерзость пашинский, думая, что «власть надо знать в лицо» стрелял в человека только потому, что тот не узнал? Разве не пытается сейчас наша, украинская «элита» ломать нас через колено, топтать нас, как насекомых, чтобы только лишний раз нам доказать, что мы- серость, у которой «никогда не было, нет и не будет никаких прав»?
Ведь разве мы не слышим от нашего, до мозга костей коррумпированного, президента сладкие речи о его достижениях и перспективах, когда понимаем, что наши права сузились до микроскопического минимума? Вот пару дней назад Святое семейство вещало нам о Рождении Христа- спасителя. Вещало о Правде, об Истине, думая о том, что он, «Христос» Украины, и есть Правда и Истина.
Мы вскормили Левиафана, который по мерзости своей превзошел того, что был перед ним и того, что был перед тем.
Украинцы- не россияне. Это там живет народ в дремучей безнадеге. Там они борются с вызовами судьбы постом, молитвой и беспробудным пьянством.
Мы же с вами свободны душой, мы- сильны духом . Наступил год неистовой борьбы тех, кто хочет слиться в экстазе с «нажитым непосильным трудом» и тех, кто хочет жить свободно, цивилизованно, достойно.
Это последний наш шанс. Если мы его не используем, то нужно согласиться с тем, что мы- насекомые и что у нас никогда никаких прав не было, нет и не будет». В этом году решится все. Или мы их, или они нас.
Liza Bogutskaya
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