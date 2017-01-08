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 Форум Украины

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Материалы по теме:  ДТП Пьяные за рулем
Теги: авто (3900) ДТП (5332) пьянство (636) жертвы (780) Донецкая область (3499) Славянск (2532)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО

В Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору. Погибли 2 человека.

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у нас на дорозі сніг\лід. Тут і тверезим краще за кермо не сідати, а воно ще і нажерлось...
п.с. з а водіння ТЗ в стані алкогольного спяніння - забирати посвідчення водія пожиттєво
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Быдлота пьяная.
В Китае, виновнику ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, вроде бы, смертная казнь полагается.
Нужно у нас такую практику завести.
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В Китае взяточников и казнокрадов расстреливают. Вот лучше бы это в Украине практиковать начали.
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Боже упаси.
В Украине начнут расстреливать, не министров, депутатов, судей, прокуроров и руководителей госкомпаний, а врачей поликлиник, школьных учителей и прочих "китов"...
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... учителей физической культуры и трудовиков в первую очередь порешают, кризис менеджеры.
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Ніфіга собі ніщєє і обездоленноє насєлєніє Домбаса на яких машинах розсікає
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Машина-говно редкостное...да и рассекавший на ней тоже...
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ніфіга собі говно. Хюнадйчик Елантра якщо не помиляюсь новенький. Більше 500 000 тисяч гривень коштує. Про таку тільки мріяти може кожний другий українець. А може і не Хюндай. Не знаю.
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в боротьбі бетону з ватою перемагає бетонний стовп
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С водителей и "пассажирками" все ясно, а вот ещё два человека и опора - непонятно!
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как не печально, но это нужно приветствовать, самовыпил идиотов
мог в остановку ОТ въехать или просто в прохожих!!!
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когда то эта тварь была у нас губернатором.Запорожье.вроде при ющенко.свои называют его червонец и еще он любитель гонок на авто.
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скорее бы оно заехало на тот свет... что этот изя зажился в Украине....
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А толпой по роже не? Хотя с говном связываться - себе дороже.
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Почему сразу пьяный? Почему простой человек сразу пьяный после дтп, а у мажоров то микстура от кашля спиртовая, то неожиданная краткосрочная потеря внимания из-за особенностей физиологии? Почему не один мажор за последние 20 лет не признан бухим за рулем? Власть приходит и уходит, а мажоры вечно трезвые, парадокс блять.
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Если есть в машине пассажиры, отвечаешь за ихнюю жизнь, почему твари этого не понимают.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный водитель в Славянске влетел в электроопору: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТО
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