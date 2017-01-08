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Теги: авто (3900) дороги (1507) непогода (176) погода (2334) ГСЧС (602) блокирование (79)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дороги Винницкой и Кировоградской областей перекрыты полностью, еще в трех регионах движение ограничено, - ГСЧС

На автомобильных дорогах в пяти областях Украины действуют ограничения движения из-за непогоды.

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Сніг - це до врожаю.. Та й морози відтіснив на північ.. Переживемо - і не таке переживали..
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Безусловно, но урожай на дорогах не растет.
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Не хочу Вас расстраивать, но весь урожай уже много много лет как уходит через одесский порт за границу. Так что мне пох.. на этот урожай. Мы зерно купим в Польше или в России
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Екс-бойовик "ДНР", 26-річний Сергій Остапенко вбив людину на південному сході Москви, відкривши стрілянину в неділю, 8 січня.
Про це повідомляє "РЕН ТВ".
Як стало відомо, росіянин їздив воювати за терористів на Донбас - спочатку він сам був бійцем, а потім залишився в Україні як інструктор для терористів.
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Повідомляється, що Остапенко холоднокровно вбив сусіда і обстріляв поліцейських, які отримали поранення. Згодом чоловік покінчив з собою. До цього чоловік стріляв на дитячому майданчику.
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За москалями. Зараз по "Усадьба", в 17:00, буду дивитися і слухати реакцію коментаторів із-за поребріка.
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Щасливого полювання.. Ні пуху, ні пера тобі.. Хоч скальпами кацапні колись похвалися?
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Неужели в Украину нежданно пришла зима, а забыли что на этой территории могут быть морозы под -40 и снега по 2 метра?
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Раніше були і у нас сильні морози, а як створили Каховське водосховище, так клімат пом"якшав.
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Це глобальні зміни клімату та теплі зими останнім часом, проте будь-якого року все може повернутися до нормального температурного режиму коли взимку -25 впродовж 3 місяців є нормою.
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Це б так хотілося кацапні.. Але такого не буде - статистика спостережень за погодою на протязі багатьох десятиріч такого не показує.
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Откуда властям знать? На их исторической Родине снега не бывает как правило. Не помню, когда в Тель-Авиве снег выпадал
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Так Кировоградской или Кропивницкой области?
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Згідно Конституції України - область Кіровоградська, місто Кропивницький.. Необхідно внести зміни в Конституцію України.
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веселе у нас Різдво... на вулиці довго не походиш, навіть якщо бахнув...
зато усі комунальники і дорожники країни вчергове виявились не готовими до снігу і морозу в січні. Для них знову усе трапилось зненацька...
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Народ очень разбалованый, надо-не надо, все равно выезжают. А раньше тоже зимы были суровыми и снега много выпадало. Помню, в детстве ехали с Донбасса на Тернополь, так три дня ночевали в Кременце. Пока немного расчистили и народ терпел, а тогда не было даже мобильных, а тем более интернета.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДороги Винницкой и Кировоградской областей перекрыты полностью, еще в трех регионах движение ограничено, - ГСЧС
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