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Теги: Киев (15777) погода (2334) уборка (55) снегопад (566) Белоцерковец (25)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Соль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега

Техника для уборки снега в Киеве работает в максимально эффективном режиме.

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Сцуки епаные эти слуги народа. А вован отбитый вечный-боксер ушлепок.
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Навіть не знаєш, як мера Києва звати! Запоребриковий?
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Ужас!!!

Что в мире происходит?
То снег зимой выпадет, то дожди летом пойдут.... ужасссс!!!
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Киев. Вчера дворник во дворе снег убирал на дороге перед подъездами. Метлой!!! Справедливости ради - сегодня лопатой, но в сторону припаркованных машин.
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Киев.Только что выбегала в киоск под домом.Дворники чистят тротуары аж до асфальта,снег медленно продолжает сыпаться.Спросила,не проще ли солью посыпать,ответили,что пробовали,получилась ледяная корка.Вот и чистят вручную.
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В себе, в дворі раз посипала, на ранок ледь не вбилася.
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...

сіль не буде діяти при температурі нижчій мінус 21 градус...реально у місті на поверхні грунту - асфальту градусів на 3-5 тепліше (комунікації) цього достатньо ...якщо прибирати сніг і вчасно посипати...але є і інші суміші не набагато дорожчі солі...їм і -35 по зубаз
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когдато было интересно ...сейчас ...просто скучно...
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блин, кроме срача, что-то разумное обнаружил !
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Плохому танцору , как и чиновнику белоцерковцу, всегда что то мешает.Значит чиновник не на своем месте, при солидной то зарплате.Думается ., что на фиг с пляжа.
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Лёня Черновецкий не замыкался на соли,ведь могло не подействовать,пробовал траву ,кокс,что там еще бывает и результат был!
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Да эти в 10 раз хуже зеков. В тех принято за гнилой базар отвечать, можно и перо схлопотать.
Эта мерзость будет лапшу втюхивать киевлянам по Австриям ездившим и видевшим как на ГОРНЫХ дорогах при несколько суток подряд идущем снеге всегда чистый черный асфальт.
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"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. - но в максимально неэфективной кборке снега вину нужно возлагать не на соль и снег.а на максимально неэфективных руководителей...
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Пятидесятизвездный и тринадцатиполосный МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ - объясните к примеру такую информацию; об "неожиданном" снегопаде в США. и какие тамошние руководители может казнены за столь не эффективное свое руководство?

Снегопад в США парализовал движение транспорта на Западе страны. Отменено 1400 авиарейса. Шторм обрушился на Вашингтон. Закрыты все офисы, не работают социальные учреждения, парализована вся инфраструктура столицы. На учебу не вышло 954 тысячи школьников. Все коммунальные и аварийные службы столицы работают в авральном режиме,
Как сообщает The Washington Post, закрыты правительственные учреждения, не работает Белый дом, школы, суды, отменены все общественные мероприятия.

Всегда "чистый и убранный" от снега Нью-Йорк и не только.... и американские, вовремя убранные от снега дороги....

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извините что вмешиваюсь, но думаю нужно различать стихийное бедствие от сложных погодных условий
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В данном случае в примере США под понятие "стихийное бедствие" не подпадает.

Стихи́йное бе́дствие - разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.
Стихийные бедствия - это землетрясения, сель, оползень, обвал, лавина, наводнение, цунами,лесные пожары, торфяные пожары, град, засуха.
В отношении выпадания снега - стихийным бедствием можно назвать лишь когда происходит
Мете́ль (буран, вьюга) - перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. На официальных метеорологических станциях отмечают позёмок, низовую метель и общую метель. Некоторые авторы относят к метели перенос ветром снега, выпадающего из облаков, и ещё не коснувшегося земной поверхности. Они выделяют так называемую верховую метель - когда снежинки движутся вместе с потоком воздуха до момента касания ими земной поверхности, где они остаются лежать неподвижно.
Если посмотреть на фото с США то снег лежит ровным слоем без метели.
В то же время погодные условия в некоторых регионах Украины больше подходят к определению "стихийное бедствие" поскольку происходят метели а не просто выпадание снега.
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допустим что, я не прав с научной точки зрения, но даже если так, - по фото видно что погодные условия куда сложнее, чем те что сейчас в Киеве
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Приведя пример... имею ввиду то что и в США и в Киеве дороги от снега успевают убирать когда нет обильных осадков за короткий период времени. При сильных, обильных осадках просто не возможно одновременно в одночасье расчистить абсолютно все дороги и улицы за час-полтора. К тому же та песчано-солевая смесь, которая заранее, еще с осени заготовлена в процентном соотношении соль+песок оказалась не эффективной в этих сложившихся погодных условиях.
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не бутьте стрелочником переводя соль на снегопад....если на Киев ,не дай Бог, обрушится описанный шторм Листвичом,который обрушился на Вашингтон- то движение будет парализованно на несколько дней.,,,
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А в Украине разве не шторм? И по количеству осадков, если посмотреть высоту снежного покрова на фото это тех же 20 -35 см. что и у нас.
В отношении соли... Разве так сложно понять, что не одной солью посыпают дорогу а смесью песка, соли и других ингредиентов. Их процентное соотношение рассчитывают на определенное состояние дорог по такими факторами как толщина снежного покрова и температура. К примеру; 0.5 литра соли на ведро песка хватит посыпать дорожку покрытую 5см снега при температуре -5 С.для ее таяния. Но эта смесь не справиться с снегом в 20 см. при минус 15 -20 мороза. Что и произошло. Нужно перерабатывать заранее заготовленную смесь и добавлять в нее больше соли.
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Господа-товарищи... это не про ту соль!

"Синтетические наркотики. "Соль", убивающая душу и тело в разы сильнее героина. Главная опасность заключается в том, что синтетические наркотические вещества, в отличие от растительных, таких как опиаты, кокаин, марихуана, в организме не метаболизируются, т.е., говоря человеческим языком, не разрушаются и слишком медленно выводятся. "
На белоцерковца СОЛЬ уже не действует.
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соль нормальная, чистильщики пьяные писля риздва
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Че ты Белоцерковец киздишь! День проездил по городу и никто нихрена не убирает. Стоят на обочинах по пять машин и языками мелют.
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А зима прийшла в Україну як завжди несподівано-першого грудня!!!
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надо льюиса вызывать, чтобы виталю отрезвил
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Повезло что мороз на праздники . машин мало . мерия на багамах , депутаты Киеврады в Альпах на лыжах катаются .министры на Шейсельских островах ..
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Это Виталик набрал такую воровскую команду, соль просеяли и продали, а посыпали чистым песком.
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А Днепр почищен, даже прошлись по внутриквартальным дорогам и во дворах.

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Балованные киевляне, ой балованные. Тут из дома проблема выйти.
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Да... 3опа сейчас у вас... а в Николаеве всё ништяк , хотя конечно ватоимбецилы у нас всегда недовольны. Если хотите , то вот моё мнение - никогда ( то есть ВООБЩЕ НИКОГДА ) на Старом Водопое в Николаеве не было такого состояния ВСЕХ дорог после такого снегопада. А всего лишь нужно было вместо потомственного "рыгоанала" дятлова выбрать в мэры человека "с улицы" ... хоть Сенкевичу при любом удобном случае всякие колорадские гады стараются отравить жизнь своим природным ядом. Но ! Пошли они "лесом" !
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О мудак Белоцерковец вылезло. Это не частную собственность бульдозерами в 3 часа ночи под прикрытием ментов уничтожать.
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Снег выпал неожиданно зимой,а ещё осенью листья падают-так предупреждаю на всякий случай
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Киевляне, хочу спросить- у вас, как?- правда дома без счетчика отопления приравнивают по оплате к домам со счетчиком? Спасибо тем, кто ответит.
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Надо хлористый кальций использовать, он до -50. Единственный недостаток - всё в мелу.
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А що, ГПУ вже працює так відмінно, що прес-секретар підробляє висвітленням дій Київради? )) Заради справедливості: так, снігопади аномальні, морози - також, колапсу як такого нема ВЗАГАЛІ, дороги й тротуари може й не завжди ідеально, але чистять. Можливо, що у вівторок (робочий день) і будуть якісь проблеми.
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Если б мэр моего городка сделал бы подобное заявление, его бы прокатили на следущих выборах.
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а дорожки, песком не посыпают т.к. его отправили на новостройки педалика ..
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Контуженый мер это редкость, такие же и советники.
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- а вітер дме , бо дерева гойдаються ...?

Схоже , в Пєдаліка такі ж розумні радники , як і він сам ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСоль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега
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