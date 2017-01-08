Соль не действует, а сам факт выпадения осадков при такой температуре - редкость, - советник Кличко Белоцерковец пояснил, почему дороги не очищены от снега

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Что в мире происходит?
То снег зимой выпадет, то дожди летом пойдут.... ужасссс!!!
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сіль не буде діяти при температурі нижчій мінус 21 градус...реально у місті на поверхні грунту - асфальту градусів на 3-5 тепліше (комунікації) цього достатньо ...якщо прибирати сніг і вчасно посипати...але є і інші суміші не набагато дорожчі солі...їм і -35 по зубаз
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http://antikor.com.ua/articles/145616-v_seti_vpervye_pojavilosj_foto_rasterzannogo_sobakami_vladimira_tomilina
...
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Эта мерзость будет лапшу втюхивать киевлянам по Австриям ездившим и видевшим как на ГОРНЫХ дорогах при несколько суток подряд идущем снеге всегда чистый черный асфальт.
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Снегопад в США парализовал движение транспорта на Западе страны. Отменено 1400 авиарейса. Шторм обрушился на Вашингтон. Закрыты все офисы, не работают социальные учреждения, парализована вся инфраструктура столицы. На учебу не вышло 954 тысячи школьников. Все коммунальные и аварийные службы столицы работают в авральном режиме,
Как сообщает The Washington Post, закрыты правительственные учреждения, не работает Белый дом, школы, суды, отменены все общественные мероприятия.
Всегда "чистый и убранный" от снега Нью-Йорк и не только.... и американские, вовремя убранные от снега дороги....
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Стихи́йное бе́дствие - разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.
Стихийные бедствия - это землетрясения, сель, оползень, обвал, лавина, наводнение, цунами,лесные пожары, торфяные пожары, град, засуха.
В отношении выпадания снега - стихийным бедствием можно назвать лишь когда происходит
Мете́ль (буран, вьюга) - перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. На официальных метеорологических станциях отмечают позёмок, низовую метель и общую метель. Некоторые авторы относят к метели перенос ветром снега, выпадающего из облаков, и ещё не коснувшегося земной поверхности. Они выделяют так называемую верховую метель - когда снежинки движутся вместе с потоком воздуха до момента касания ими земной поверхности, где они остаются лежать неподвижно.
Если посмотреть на фото с США то снег лежит ровным слоем без метели.
В то же время погодные условия в некоторых регионах Украины больше подходят к определению "стихийное бедствие" поскольку происходят метели а не просто выпадание снега.
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В отношении соли... Разве так сложно понять, что не одной солью посыпают дорогу а смесью песка, соли и других ингредиентов. Их процентное соотношение рассчитывают на определенное состояние дорог по такими факторами как толщина снежного покрова и температура. К примеру; 0.5 литра соли на ведро песка хватит посыпать дорожку покрытую 5см снега при температуре -5 С.для ее таяния. Но эта смесь не справиться с снегом в 20 см. при минус 15 -20 мороза. Что и произошло. Нужно перерабатывать заранее заготовленную смесь и добавлять в нее больше соли.
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"Синтетические наркотики. "Соль", убивающая душу и тело в разы сильнее героина. Главная опасность заключается в том, что синтетические наркотические вещества, в отличие от растительных, таких как опиаты, кокаин, марихуана, в организме не метаболизируются, т.е., говоря человеческим языком, не разрушаются и слишком медленно выводятся. "
На белоцерковца СОЛЬ уже не действует.
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Оглоеды
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Схоже , в Пєдаліка такі ж розумні радники , як і він сам ...
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