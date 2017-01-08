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Теги: Ізраїль (106) теракт (382)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Грузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и раненные

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.

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В рашке кончилась взрывчатка? Теракты эконом вариант?
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Пора бы уже запрещать проезд грузовиков в центре городов. У террористов,спонсируемых и зомбируемых Путиным мода на грузовики. А украинской власти пора бы уже ввести визовый режим с террористической страной РФ. А то такое впечатление, что она ждет -выжидает когда у нас грузовики начнут людей давить. Не власть,а просто сборище ничтожеств криминального характера типа Пашинского.
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чо,пашинский грузовиком в иерусалиме управлял?ты как то темы и логики придерживайся...
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Пашинский в людей стрелял из оружия,кроме того он коррупционер и бандит.Почитай Портнова,что он выложил в фейсбуке о разговоре Корбана с Пашинским.
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ну я бы не стал портнову доверять больше пашинского .чота источник какой то грязноватый
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По взрывчатке отследить могут завод-изготовитель, а этого не хочет ряд товарищей в Кремле...
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а їм до дупи такі встановлення. їхтамнєт і точка. а вибухівку "можна у любому воєнторзі купити" (с) пуйло. якщо вже "буратіни" там у вільному продажу, то які проблеми з вибухівкою?
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С-4 далеко не в любом военторге купишь. А армейские приблуды там не особо эффективны. Военные противники в зоне боевых действий толпами не ходят и митинги не устраивают..
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шановний, це ж не я стверджую, що донецькі шахтарі купили "буратіну" у воєнторзі за рогом.
ви цю позицію спонсора терористів добре й самі знаєте - про їхтамнєт та воєнторг.
тому навіть якщо встановлять, що якісь частки чогось-там з московського військового заводу, номер партії, договір поставки, та війсковий склад зберігання - росія тк все просто проігнорує або заведе шарманку про "гдєвашідоказатільства" та "воєнторг"
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логічна реакція на політику ...недодержами ягвестана...
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модно становиться выезжать в толпу на грузовиках... новая фишка у мусульман..
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Да это новая тема! Трудно отследить, закоротило в голове нажал на газ и теракт! Думаю врядли убежал, в Израиле каждый или служил в армии или будет служить - думаю шансов убежать не было! Этих мудаков может остановить только праведный гнев вооруженнного народа! Когда народ не бежит в панике, а расправляется с мудаками еще до подезда копов!
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Это "фишка" не мусульман, это "фишка" заказчиков, находящихся намного северо-восточнее от мест терактов.
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надо договариваться и налаживать диалог. Военного решения - нет.
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ага. тамжынашилюди, онижедети. как будет слава беркуту на идиш?
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Як там кажуть - "що дозволено Юпітеру - те не дозволено ..." самі знате кому..((
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как то интересно звучит от чувака под израильским флагом...
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можно и в сызрани встречаться в неком палестинском формате.
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Результат роздмухування багаття на Близькому Сході все кривавіший і кривавіший...
R.I.P.
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Теперь мы все поймем какой таки гад Натаньяху, что отменил визит Гойцмана. Всю Украину такого шанса лишил
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Та известно уже. Водилу пристрелили, въехал он- не абы куда, а в толпу военных. И там не 2, а 4 погибших.
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Мусульманство - це велике зло. Самі себе нищать.
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Будеш воювати проти всіх мусульман світу?
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Любую религию можно превратить в ЗЛО. Однозначно можно говорить как о религии Зла , только об Иудаизме. Сам Христос прямым текстом сказал, что это сатанинская религия-
От Иоанна глава 8 :
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
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В чому брехня - це посилання з Біблії - читай От Иоанна глава 8 :44
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тому що треба розуміти в чому справа..та й п'ятикнижжя Мойсеєве та пророків нихто не відмінив..
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очень притянуто за уши,кацапырло...цитируй лучше дугина-там все конкретно.
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Не згодна.Мусульманство нормальна релігія,як і християнство.Велике зло-це релігійний фанатизм у будь-якій релігії.Згадайте святу інквізицію і що вона витворяла.
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совершенно верно. ислам моложе христианства на 500 лет - откатите церковь назад на полтыщи лет и увидите время религиозных войн и инквизиции. все по накатанному сценарию
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вы плохо знаете историю. крустовые походы были ответом на захват арабскими мусульманами иерусалима и уничтожение там христиан и христианских храмов. также, это было ответом на вторджения армий мусульман в европу, которых на данный момент было уже более 100-200. Испания была захвачена маврами - мусульманами, которые активно уничтождали местное население и насильно брали в жены местных женщин. В результате, месное население потеряло свою былую этническую идентичность, а приобрело идентичность захватчиков. В конце концов когда арабов, мавров мусульман выгнали, появилась инквизиция и именно в испании она приобрела невиданные масштабы, кде остались гены захватчиков. Поэтому не все так одинаково как нам пытаються это рассказать.
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я не говорю, что все повторяется на 100%. но тенденция есть. кстати о маврах - с них началась эпоха возрождения. это они в дикую и немытую евопу принесли математику, механику, астрономию и пр.
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Мусульманство не может быть Злом , так как Мусульманство так же как и Христианство стоит по другую сторону от настоящего Зла - Иудаизма.
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Дело не в религии-христианство тоже кровью насаждалось,и трупов не меньше,за веру.
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Заяви президента Володимира Путіна щодо "мирного" вирішення конфлікту на Донбасі не мають жодного сенсу, адже найближчим часом Росія застосує "сирійський сценарій" щодо України.

Відповідну думку у своєму блозі висловив історик Олександр Мотиль.

За його словами, аналіз останніх дій РФ свідчить про те, що найближчим часом агресор розпочне масштабну сухопутну війну. Такі заяви осіб , які діють від імені режиму - це просто спосіб подивитися на реакцію міжнародної спільноти щодо тотальних воєнних дій. На думку експерта, якщо від імені лідера говорять інші люди, то це ознака тоталітарної, фашистської країни. У демократичному світі - лідер офіційно озвучує свою думку сам.

Історик наводить у приклад слова експерта Центру військово-політичних досліджень престижного Московського державного інституту міжнародних відносин, Михайла Алєксандрова. Наприкінці минулого місяця він зазначив, що РФ готова до "масштабної атаки військ на Донбасі", аргументуючи це можливістю порушення режиму тиші з боку українських військових. Також про такі наміри Путіна та його оточення свідчить установка ракетних систем "Іскандер" та масове озброєння найманців.

Інший випадок, який викликав резонанс у мережі - виступ колишнього міністра так званої ДНР Олександра Кофмана та екс-журналіста Ростислава Іщенка. 27 грудня в ефірі однієї з телепередач вони відкрито обговорювали, які саме "довірені особи" із Росії можуть захопити українські території

Нагадаємо, раніше портал "Знай.ua" повідомляв, що повномасштабні ударні групи для наступу на українські території готують у Росії.
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не будет сирийского, а вот молдавский - почти 100%. Морально обанкротившийся безвизовый брехун едва ли наберет процентов 5. Скорее всего возьмет верх какой нибудь бывший рыг, щедро поддерживаемый кремлевским баблом и убаюкивающим "миру мир", "пора начинать работать" ... Ну, зэк же смог после ющЯ победить...
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А от него очень много сейчас по безвизу зависит? Мне многое не нравится во власти, но эта зрадазрадная уже утомила! Вон мега адекваты выбрали себе идиота Трампушу и ничего!
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по безвизу - мы наверняка не знаем. Может быть это действительно европа, а может быть пЭдро играет "хитрожопую" игру - типа он весь белый и пушистый и всё ништяк, но вот европа виновата. А скорее всего "не для" прессы (иначе оуительный удар по итак нулевому рейтингу) сказали в европе: "нихера ты "всё" для безвиза не сделал, иди работать"
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Это уже писали. В случае этого сценария много крови будет с двух сторон и это крах россии, а вот удержать Украину путину нечем.
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Ти ба, Семеновича переслухали? Мне за грехи мои не будет ничего,
Я в психбольнице все права завоевал
И я б их к стенке ставил через одного
И направлял на них груженый самосвал
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Когда же и наши украинцы : Гройсманы , Яценюки , Тимошенки , Фирташи , начнут прогуливаться по Иерусалимским бульварам ?..
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це зараз "модний" такий тренд.....((людей вбивати та калiчити((((кацапов чи iх прихильникiв справи....
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пресс-служба полиции сообщает, что грузовик Mercedes с израильскими номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу военнослужащих, выходивших из автобуса.
Водитель грузовика нейтрализован. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в одном из пригородов Иерусалима.
В больницы доставлены 15 пострадавших. Сообщается о четырех погибших: три девушки и один юноша, все примерно 20 лет.
Свидетели говорят, что нет никаких сомнений в том, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь.
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То есть это был гражданин Израиля. Никогда не удавалось решить прекращение терактов силовым путем. И это дело тут не религиозного толка, а политического, земельного и взаимных убийств.
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в игил тоде воюют бывшие граждане англии и сша, но это не значит что англия и сша поддерживают и финансируют игил.
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ну шо ж,якби не шкода жертв,але це є результат окупації(див.останнє рішення радбезу оон), і політики ізраїлю щодо арабів.зрештою шо посіяли то пожнете! кінця і краю цьому давно не видно...а далі ще буде! враховуючи що ізраїль(священа недоторкана корова) не збирається виконувати рішення суду в гаазі,ані рішення радбезу оон, то не за горами війна! і цього разу відмазки щодо бідних нещасних євреїв,які відхапали в арабів майно тому що їм дозволено Богом і історією не проканають.і маю таки поздоровити(неприємно,але факт) арабів- вони вчаться мистецтву терору в своїх духовних наставників,нині борців за незалежність ізраїлю,а в часи британського мандату небезпечних терористів ірун цвай лемі,лехі(банда штерна),хагана і ін. і це черговий прокол легендарних ізраїльских спецслужб шабаку та магав. тож мазал тов шановні! далі буде! людей не шкода шо одним,шо іншим.розумних там теж нема...
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Израиль бореться против того ж врага что и Украина.
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Честно говоря, с фантазией и умом у террористов совсем плохо только подражают друг другу (один идиот другому такому же идиоту). я бы мог подсказать куда более эффективные способы, но нет желания становится соучастником будущих и вообщем-то бессмысленных убийств, метод террора подданных и рабов - это совершенно бесперспективно и неэффективно, другое дело господ-феодалов и узурпаторов, но для этого нужны мозги и хорошая материальная база.
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Тю! У нас, таких врезающихся в остановки, в киоски, в людей на тротуаре видимо- невидимо... Нет.. Не так. Их сначала очень видимо, от них даже очень воняемо, а потом... как бы уже и не видимо и не слышимо... Да! Были бесы, не спорю.. Но они самоликвидировались! То там хоть за какую- то с понтом идею, а у нас под наркотой или по пьяни.. Мажорня. И все здравствуют. Жаль нет у нас мажорхантеров, оно и понятно, сцыкливо " санитарам" за мажорами охотиться, могут и зарыть где-нибудь, и даже не в целом состоянии..
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х-ня, не теракт. прикидаються. гроші циганити будуть.
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Украине на заметку

Вооруженные силы королевства Нидерланды могут усилиться израильской оборонной разработкой - системой активной танковой защиты "Железный кулак" (Iron Fist).

В связи с этим, как пишет издание Defense News, британская компания BAE Systems проведет испытания на счет того, насколько эта система совместима со шведскими БМП CV90, которые находятся на вооружение армии Нидерландов.

Iron Fist является разработкой израильской оборонной компанией IMI Systems - он использует радары для обнаружения, отслеживания и перехвата гранатометных и противотанковых снарядов.

На данный момент США также находятся в раздумьях на счет приобретения "Железного кулака", так как они заметно проигрывают России в вопросе брони.

Ожидается, что окончательное решение Штаты примут к лету этого года, а уже в этом месяце начнется испытание "Железного кулака" на БМП " Bradley и Stryker.

На данный момент уже проходят испытания технологии на танках "Абрамс".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГрузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и раненные
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