Грузовик въехал в толпу пешеходов в центре Иерусалима. Есть погибшие и раненные

Жыве Беларусь
, путин999
, Шурум Бурум
, Губернатор Боронео
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, NNN
, курвиметр
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, комэск Титаренко
, Лилия Стацкая
, Damon Smith
, jan pobokov
, Aviso Hela2007
, Ali Hasan
, industrylife
, Новий Перець
, Вдадис Зворыкин
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, 7Кокс7
, Nestor Mahno bd2f6107
, Анатолик
, SVP 3fc0d685
, kapper
, DivaDii
, Marina Savchenko
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Envoy
, Михаил Медведев 787f8304
, Герхард Шрёдер
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Береза005
, Bandera Rosa
, Amber
, Myko
, Чубака
, sea dog
, Rentner
, Focus
, Кирило Кожумяка
, Веселий сумчанин
, Леонид Днепр
, Lvbnhj
, samski2
, Sineus
, Прохожый
, Роман Фил
, Kirim Ukrainali
, STEPLER
, grec
, E D cc4e4fb4
, Гыг с Вами
, молодой рабочий
, Ahaacclarorus Ahaacclarorus
, Грга Питич
, alex1919
, variable general
, Alexei Skibo
, Светлана Черкассы
, З Україною в серці
, Александр В f3192230
, roman trypalyuk
, The Mannis
, Khmelnitskiy
, Unknown
, botoks
, З нами Бог та Україна
, Лера Ларченко
, Senator S 01a656ec
, Махмут Александр
, Anatoly Nichikov 15029d40
, Фео Пронт
, ina kretova
, Наталья Фукс
, Алексей Носов d8330900
, distantwork
, Славик Шустрик
, Плюю на Путю
, Igor Garin
, Serega 62
, RustIck
, Антип61
, Garsia UA
, Welle
, Ольга Мартынюк b6557456
, volodja62
, фОшЫзд Галичанский
, Иван Афанасьев
, Patrick Bond ab3dd2dd
, надежда шевченко
, Роман Бакс
, шурец
, Cтарий Кінь
, Kamate Kaora
, Денис Коновалов 4caafe82
, Злий Грицько
, saimansay
, Иван Иванов 1edc2cae
, Василий Vasil
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, заглянул случайно
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, Dmytro Mazepov
, trolik
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, Serge M.
, 12345678
, V-roma
, Пантагруэль Гаргантюаевич
, Николай Хомяков e80a207d
, adam smit
, Den Dancov
, Elena Italenna
, Крымваш и лугандония впридачу
, Геннадій Бикодір adb80589
, вячеслав малышко 1d2d3f2d
, буков
, Алексанр
, larisa890
, бошентумай
, Yuliy Skiba
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Михайло Сергієнко
, Діонісій
, Ольга Панченко
, Батя Махно
, ___Щекастый изверг___
, а ес c5e83b5a
, Павел Игнатьо
, Volodymyr Bal
, Lizaveta Nemala
, Vova Kok
, Olexandr Chornogorodskij
, Дмитрий Петров 143f4b7c
, Сергей Серж e67d4198
, Ole Lahti
, Чип
, варсонофий мухтарович
, Владислав Владисдав
, natashka ukrainka
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, Андрей Шевченко 73396fdd
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, Vid Sanu do Donu
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, Роман Иванович 88d29025
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, uyt Nik
, Николай Безденежный
, НаноБандеровец
, Vladimir155
, Мария Орловская
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ви цю позицію спонсора терористів добре й самі знаєте - про їхтамнєт та воєнторг.
тому навіть якщо встановлять, що якісь частки чогось-там з московського військового заводу, номер партії, договір поставки, та війсковий склад зберігання - росія тк все просто проігнорує або заведе шарманку про "гдєвашідоказатільства" та "воєнторг"
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От Иоанна глава 8 :
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я истину говорю, то не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
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Відповідну думку у своєму блозі висловив історик Олександр Мотиль.
За його словами, аналіз останніх дій РФ свідчить про те, що найближчим часом агресор розпочне масштабну сухопутну війну. Такі заяви осіб , які діють від імені режиму - це просто спосіб подивитися на реакцію міжнародної спільноти щодо тотальних воєнних дій. На думку експерта, якщо від імені лідера говорять інші люди, то це ознака тоталітарної, фашистської країни. У демократичному світі - лідер офіційно озвучує свою думку сам.
Історик наводить у приклад слова експерта Центру військово-політичних досліджень престижного Московського державного інституту міжнародних відносин, Михайла Алєксандрова. Наприкінці минулого місяця він зазначив, що РФ готова до "масштабної атаки військ на Донбасі", аргументуючи це можливістю порушення режиму тиші з боку українських військових. Також про такі наміри Путіна та його оточення свідчить установка ракетних систем "Іскандер" та масове озброєння найманців.
Інший випадок, який викликав резонанс у мережі - виступ колишнього міністра так званої ДНР Олександра Кофмана та екс-журналіста Ростислава Іщенка. 27 грудня в ефірі однієї з телепередач вони відкрито обговорювали, які саме "довірені особи" із Росії можуть захопити українські території
Нагадаємо, раніше портал "Знай.ua" повідомляв, що повномасштабні ударні групи для наступу на українські території готують у Росії.
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Я в психбольнице все права завоевал
И я б их к стенке ставил через одного
И направлял на них груженый самосвал
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Водитель грузовика нейтрализован. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в одном из пригородов Иерусалима.
В больницы доставлены 15 пострадавших. Сообщается о четырех погибших: три девушки и один юноша, все примерно 20 лет.
Свидетели говорят, что нет никаких сомнений в том, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь.
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Вооруженные силы королевства Нидерланды могут усилиться израильской оборонной разработкой - системой активной танковой защиты "Железный кулак" (Iron Fist).
В связи с этим, как пишет издание Defense News, британская компания BAE Systems проведет испытания на счет того, насколько эта система совместима со шведскими БМП CV90, которые находятся на вооружение армии Нидерландов.
Iron Fist является разработкой израильской оборонной компанией IMI Systems - он использует радары для обнаружения, отслеживания и перехвата гранатометных и противотанковых снарядов.
На данный момент США также находятся в раздумьях на счет приобретения "Железного кулака", так как они заметно проигрывают России в вопросе брони.
Ожидается, что окончательное решение Штаты примут к лету этого года, а уже в этом месяце начнется испытание "Железного кулака" на БМП " Bradley и Stryker.
На данный момент уже проходят испытания технологии на танках "Абрамс".
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