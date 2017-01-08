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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: газ (8577) газопровод (540) Крым (17892) Путин (20577)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия начала поставки газа в оккупированный Крым, но пока в тестовом режиме

Началась поставка газа из Краснодарского края в оккупированный РФ Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ.

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Які , чомусь , не можна а ні відбити , а ні просто знищити - "бо тоді Пуцін нападе..."
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щас.
это подарок за счет граждан Украины от потрохатого мыролюбца.
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Кентервильское привидение Алексей Петрович Каспер.
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как до этого так и по сей день газ в крысм поставляет шыкаладная питорасня по газопроводу высокого давления идущем на титан, на армянск и далее в крысм.
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Бандеровская Украина... не знаю может лет через 20-40 и будем читать новость из (Краснодарской) Бандеровской области Украины продолжаются поставки газа на полуостров Крым Бандеровский.. ( УНИАН)
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Вроде своего хватало. Украина вложилась и местная добыча покрывала все нужды. Сейчас вроде местные месторождения уже то ли меньше начали давать то ли просто потребности возросли.
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Генетичні раби

Вибачте що пишу це в Різдвяний час.

Але це час народження Правди.

Є страшний і правдивий анекдот.

Коли чоловік приїхав із відрядження і заситав свою дружині в постелі із великим амбалом. Той амбал взяв чоловіка за шкірку поставив в коридорі і намалюав крейдою коло навколо нього. І каже: "Поки я буду розважатися із твоєю жінкою, то ти стій в колі рівнесенько і не подумай вийти!"

Через пів години дружина в постелі чує радісний сміх свого "благовірного" : " Поки ви там розважаєтеся, я вже два рази ногою за коло заступив!"

Завжди було гидко слухати цей анекдот. Співчуваю тій жінці- у неї за чоловіка раб.

Який не має права на сім'ю, родину і дітей.

Помилка природи і генетичний виродок.

Ті, хто напали на Ларису Ніцой, за її оборону української мови і її відчайдушну реакцію на приниження в магазині, ті і є тим самим "благовірним" сцикуном.

Ну "ватним уззкоязичним" не дивно - бо це їх поставили на місце і примусили побачити себе в дзеркалі , із їхнім презирством і зневагою до українців. Але ви, українці, яких все життя принижують в Україні за мовною і національною ознакою! Ви щось вякаєте на Ларису?

Людину показово принизили, "вказали" їй на "місце біля параші", відмовилися обслуговувати в магазині українською мовою. Не зважаючи на чемні неодноразові прохання. Людина, яка зобов'язана на робочому місці спілкуватися державною українською мовою з українцями, зобов'язана її знати.

Вдома і в побуті - хоч на суахілі. Ніхто не забороняє. Російською? Дуже добре. Язик Пушкіна і мого улюбленого Пастернака.

Але на роботі, там де ти спілкуєшся з різними людьми - будь ласкав виконати закон про державну мову. Особливо, коли тебе про це просять . Не наказують.

І не треба розказувати про "русскоязичних бойцов АТО, коториє пролівалі свою кров." Вони воювали точно не за "русскій мірь", в якому українці є другим сортом. За це якраз воює фуйло і сепарасти. За такі магазини, такі школи, такі міста і таке телебачення, де немає української мови.

А нас навпаки примушують спілкуватися чужою, недержавною мовою. І ще й зневажають при цьому.

І так роблять з вами усіма постійно. Весь час. Не помічаєте? Чи не хочете помічати?

"І так поймьотє!", "тень знай свойо мєсто!", "праклятий хвашист, бандєровєц, х@хол!".

Раб і сцикун стерпить, утреться , і схвально закиває,швиденько запопадливо перейде на російську мову, а ще посміється разом із "зєлєнскіми".

А людина не стерпить і дасть по писку рукавичкою, кине в морду гроші, викличе на дуель, або просто викине покидька на сходи.

.Ах які ми всі в білих рукавичках і платтях з кріноліном ! "Гроші в лице?! Фі, моветон!"

А вам чоботом в пику і кастетом по печінках! З вами не церемоняться і харкають вам в обличчя прилюдно.

І я харкну. Вам же не звикати?

Ви, ті хто показово "обурюються" вчинком людини, яка вже не може терпіти знущання і приниження !

Ви вже поставили себе на місце без'язиких баранів, яких ведуть на бойню.

З вами не панькаються, вас тупо іпуть(пардон за пряму мову) і просто вбивають. Зараз в прямому сенсі. Як Білозіра і козака з Луганщини.

Ви самі прирікаєте своїх дітей і онуків на рабське існування.

Ваші діти будуть рабами їхніх дітей!

Ви вже раби, бо в своїй(!!!) країні вибачаєтеся перед "бєлимі гаспадамі" і випрошуєте можливість іноді вимовити слово своєю мовою.

Ви не маєте права голосу, бо самі себе позбавляєте своїх прав.

Тому заткніться.

Я змалечку дивувався- чому це Мойсей аж 40 років водив свій народ по пустелі? Там же тої пустелі - за тиждень перейти можна. Ну за два.

Аж потім, подорослішавши, я зрозумів в чому справа. Мойсей дійсно був мудрою людино. За 40 років виросло нове покоління народу, як не знало як це бути рабом, як це гнути шию перед паном і приниженно терпіти знущання. А раби вимерли. І тоді з'явився непереможний Народ, який вистояв і здобув майбутнє для своїх дітей.

А раби можуть народжувати тільки рабів, які сцяться вийти з кола, коли гвалтують їхніх дружин,убивають їхніх дітей і принижують їхню мову і гідність.

І ви, раби, вимріть уже нарешті , і дайте жити моїм і вашим дітям в світі, в якому нас не будуть зневажати і тримати за худобу.

Кому не подобаються мої слова - "русскій мірь" чекає вас в Сибіру і в розстрільних ямах. Вам уже прямим текстом сказали що з вами буде.

А ви "моторолам" покивайте пальчиком і присядьте в кніксені. І віяльцем по писочку , по писочку...

Задовбали фарисеї і ментальні раби.

Через вас ми гибіємо в цьому світі і маємо війну і окупацію.

Через вас.

Змушений Пост Скриптум. І знову наголошую - мова в дописі не про "права русскоязичних", а про українське бидло, яке стало генетичним рабом і тягне до цієї ями інших.

Генетичний раб не хоче свободи. Він хоче жити в рабстві і мати своїх рабів.
Сашко Лірник
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Ну, вот теперь Украина уже не нужна, скоро начнут бомбить.
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"Россия начала поставки газа в оккупированный Крым, но пока в тестовом режиме"

Т. е., в баллонах..
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Ага,ваша армия с детьми и гражданскими умеет воевать.Чтоб вашу маськву так освободили.
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Лови, Алень!...Говорит и показывает Лента сру....Электромост,мля....
Отъехав от Москвы каких-нибудь 500 километров, можно совершить увлекательное путешествие во времени. Как и 100 лет назад, в нескольких селах Вологодской области живут натуральным хозяйством, пьют чай из самоваров и коротают вечера при свете керосиновых ламп. Не потому, что им так дороги традиции предков, а потому, что выбора у них нет. О жизни русского села в отрыве от цивилизации - в галерее «Ленты.ру».

https://lenta.ru/photo/2016/04/20/village/
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Откуда у кацапов свиньи?
Картошки, редька и боярышник...
Как там старая всрусская ословица: "Щи да каша - пища наша"...
Правда щи - хоть фуй полощи, но козломордым нравится...
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Еще тебе немного...В надстройку над лопатоприемником:
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_B3zfx54

http://www.ntv.ru/novosti/1428398

http://www.vesti.ru/doc.html?id=797413

Там , в нете. такого добра дохренище....
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У вас квартира собственная? Съемная? Если собственная,она лучшая в доме?Нет? Да? Если нет,то тараканы живущие в ней могут претендовать на лучшие условия быта.Нет? Вы хозяин,и только вы решаете все? Так вот вам хрен.Придет сосед побогаче,сделает ремонт.Тараканы будут в восторге.И что вы скажете стоя под окнами своей БЫВШЕЙ квартиры? Порадуетесь?
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В Крым уже газ провели. А как там Геническ, чешется хоть немного, чтоб перестать просить о поставках газа с Крыма у Путина?
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Из Крыма,так правильно.Это во-первых.Во-вторых,Крым у Украины отжали.Украли.Месторождения Украина в Крыму разрабатывала.Геническ без газа? Та нет,с газом.И поставляется он с территории Украины. Плюньте вы на телевизор с киселевосоловьевыми.Возьмите книгу почитайте.В парк детей сводите.Сделайте утром зарядку.А в субботу или воскресенье организуйте соседей на совместный пикник.Увидите-жить станет спокойнее.
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Да у меня и так все зашибись. Поржать сюда захожу.
Только немного в недоумении, зачем просить крымский газ, если поставки с Украины в Геническ уже налажены.
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А,простите,кто вам сказал,что Геническ просил газ из Крыма? И,подумайте,а как до сих пор Геническ отапливался?До "прошений"?
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Ну подключили и хер с ними, Украина этих уродов годами спонсировала , пусть теперь педороссы спонсируют .
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С газом проблем не было..........наверно чтобы снабжать строящиеся станции
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Трубу кинуть каждый дурак сможет. Но вот мост им уж никогда не построить
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А вот ,что пишут кацапы в комментах на своих ватных форумах к этой новости.
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Крым наряду с Чечнёй - это ещё один регион, преданность населения которого центральной власти будет и дальше подпитываться миллиардными вложениями. Газификация Крыма осуществлена, по сути, в ущерб интересам жителей на территории РФ. Иначе чем можно объяснить тот факт, что в радиусе 100 км от Москвы до сих пор сохраняются деревни, лишённые не только газа, но даже электричества и водоснабжения.

=========================================================================
Слава Богу!!!! Все наши деревни которые рядом с газотрассой стоят уже 30 лет мечтают присосаться тоже к этой трубе. Ну видать это не главное. Сегодня вся деревня бухает от радости за газификацию крымаааа. Урааа товарищи!!!

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Из российских СМИ. Газета.ру
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В новогодний день, как и накануне, новостные выпуски проходили под сенью грандиозного события: Дональд Трамп в своем твите назвал Владимира Путина умным человеком.

Это высказывание Трампа стало в минувшем году самой важной российской победой на международной арене. Надо же, Трамп похвалил Путина!
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Альо кацапы, а скоро там печенюшки от Трампа из Америки?
Как там у Некрасова: - "Вот приедет барин, барин нас рассудит"...
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По нему и помететесь с Украинского Крыма....
Только осторожней...Наепнуться может....У жопоруких кацапов такое часто бывает...
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В тестовому режимі?...Далі можна не продовжувати.."Газа нет,ви там держитесь и всего вам хорошего"...😕😕😕
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уже и газа в Крыму нет ........что то новенькое
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Это по типу китайской электропереноски любезно предоставленной Офшором Липецким?
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А к чему ты это высрало, идиот ? Шоб на "боярышник" заработать, чи шо ?
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Непонятно, Украина электричество поставляет в Крым или нет?
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да. Там фирташ, завод титан, деловые контакты пэтра. Одну линию починили для своих дел, плюс местным что-то перепадает.
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И что с того моста? Крым как регион депрессивный - будет жрать деньги рф с удвоенной силой с использованием мостов, газопроводов и прочих времянок.
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нет, брехня про заказчку в Крым газа это пиар брехня "рассиюшки-спасительницы". На самом деле газ будут сосать из Крыма на кубань. Газа в Крыму добывают с избытком.
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Возможно для газотурбинных электростанций нужно будет больше газа?
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Не то чтобы повезло. Скорее, никакой катастрофы для Украины не произошло.
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Шановні любі друзі! Будьте уважні! Коли після роботи увечері Ви заходите на сторінки Фейсбука чи на You Tub, то повинні пам'ятати, що до Вас там вже побували і відклали своє лайно російські православнi тролі.
Читаючи їх коментарі потрібно враховувати, що з психікою у співробітників Центру з інформаційних технологій і «Генерального Штабу інформаційних військ Російськой Фідараціі», якi знаходяться на вулиці Савушкіна, 55 в Банд-Петербурге не все гаразд.
Прізвища деяких тролі можна знайти в картотеці реєстратури психоневрологічного диспансеру № 9 Невського району Банд-Петербурга, розташованого по вулиці Іванівська, 18.
Вони отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів».
Іноді ольгiнцi ховаються під українськими іменами і прізвищами: «Тарас Нетудихатка», «Гоша Лютий», «Опанас Перебийніс», «Горпина Зозуля», «Килина Чумаченко» тощо. Ці поганяла вони запозичили з українського словника.
Перші вкидання на українські ресурси тролі зазвичай робляють рано вранці, коли жiнки укропов ще доять корову.
Петру Порошенку вдалося сформувати потужну світову проукраїнську коаліцію, в яку входять сорок країн, починаючи від Японії та Австралії і до США і Канади. Країни-союзниці забезпечують серйозну фінансову і військову підтримку Україні в її боротьбі з російською православною нечистю.
Заслуга Президента України полягає в тому, що він не боїться говорити вголос про шалений сатанізм православних громадян Московії і закликає весь світ на боротьбу з російським православним фашизмом для збереження життя на землі.
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ахаха, мынстець, работай лучше! Попроси своего босса выполнить хоть одно предвыборное обещание, и тогда порохоботня не будет выглядеть такой умалишенной.
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Ты тоже сильно не бузи, когда по делу на Пороха гонят то это одно, а когда ни с того ни с сего вставляют всякую фуетень ольгинские педерасты, где в инфе идет речь о кацапских делах а Порохом и не пахло, то это срач кацапский называется, лишь-бы из ольгино высраться.
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И еще, идиот, объясни нам здесь на ветке, шо такое "мЫнстець" ? Объясни нам, туловище, что "мЫнстець" это значит ?
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И Медведевых без причины не стоит очернять, уважаемый.
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на самом деле газ будут качать из Крыма на кубань (газ в Крыму был и есть, чего только стоят спижженные вышки бойка (за которые его кстати до сих пор шоколадники не посадили).
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Стадион Зянит-Арена в Банд-Ритирьбюргере абистчают закончить к Майдану 7 ноября 2017 года.10 лет строить стадион на вяликай РАБссии это срок..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия начала поставки газа в оккупированный Крым, но пока в тестовом режиме
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