Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году

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"Мало земли", "Возражение", "Цель иная" ...*)
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Вот читал, читал и стал генпрокурором,... таким начитанным...
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ПАСЫНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ФЕНОМЕН РОСТОВЩИЧЕСТВА: ОТ ВАВИЛОНА ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ. ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА, АНТРОПОЛОГИЯ.
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Аннотация. Предлагается к изданию книга " ФЕНОМЕН РОСТОВЩИЧЕСТВА: ОТ ВАВИЛОНА ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА, АНТРОПОЛОГИЯ", посвященная феномену ростовщичества, его роли в истории человеческой цивилизации, становлению современной мировой процентной глобализационной экономики. На основе исторических фактов , анализа законодательной базы, рассмотрения принципов процентной экономики , банковской деятельности и приводимых статистических данных показаны негативные экономические и общественные процессы, вызванные ростовщичеством в разные исторические эпохи. Приводится обширный материал по практике беспроцентного кредитования. Особое внимание в книге уделено истории и доктринам еврейского ростовщичества и связанного с ним формирования антисемитизма, борьбе мировых религий против греха ростовщичества. В главе "Процентная антропология" рассматривается психология личности рантье, понятия социального паразитизма, социально - индуцированные неврозы и психопатии, вызванные долговым угнетением заемщика. Обсуждаются категории субъективного восприятия времени в ростовщических отношениях. Рассматриваются механизмы нарушения солидарных групповых отношений посредством финансовых обменов с начислением процентов. Автор приводит обширные ссылки на мнения и взгляды крупнейших экономистов, философов, психологов, писателей, финансистов, политических, религиозных и общественных деятелей. Книга состоит из 15 глав общим объемом 12 авторских листов. Приводится 1 график динамики ставки процента во времени развития человеческой цивилизации. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами экономики, философии, истории, законодательства, психологии. Оригинальный подход автора состоит в синтезе различных подходов к изучению современных исторических и общественных процессов через категорию процента как параметра порядка . Представленный в книге материал оживляется малоизвестными, интересными и драматическими историческими примерами, изложен достаточно увлекательно и популярно. Ранее, насколько известно автору, книг подобной тематики, где бы в таком контексте освещались изложенные выше вопросы, не издавалось. Издание подобной книги представляется актуальным и общественно полезным. Автор готов к сотрудничеству с издательством в публикации предлагаемой к изданию книги.
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http://antikor.com.ua/articles/145586-muhenko_prizvannye_v_armiju_ofitsery_zapasa_posle_prohohdenija_podgotovki_mogut_bytj_napravleny_v_zo
...
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В том что их не существует
Их выдумали совершенно реальные боты из Ольгино чтобы дискредитировать про-государственную позицию граждан Украины.
И беда даже не в том что так как их не существует то у них нет общей стратегии и тактики ведения информационной войны, а в том что у них даже нет какого-то объединенного единого "командования"В тоже самое время в западной прессе, журналисты с пропиской из Москвы или писавшие раньше на Партию Регионов, пишут тонны статей о том как на западе устали от Украины, как там полно коррупции, как Вова X всех переиграл и тд
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барыга может нахлобучить только быдло голосовавшее за него
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примерно как и его боты землевладельцыпостящие на этом форуие
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интересно сколько лет назад он в правду книгу прочитал трепло
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ЯнукОВОЩ любив твори Анни Ахмєтової - ми його критикували !! Порошенко читає про Скоропадського та Малевича - знову недогода , знову зрада , знову все не так! Та не буде по - вашому , кацапоторолі, бо в Україні достатньо розумних людей , які взмозі зрозуміти де наші вороги , а де шакали !
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https://www.youtube.com/watch?v=OFbzKHXfDAM
,
суровые годы уходят !
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