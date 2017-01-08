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Теги: книги (376) Порошенко (10330)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году

Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него впечатление в 2016 году и которые, на его взгляд, достойны внимания.

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Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу" ("Secondhand time" Svetlana Alexievich). Цитувати і читати - це одне діло. А прочув ти це? Через душу, через серце прочув? Добре, якщо він це зрозумів. Я коли Камю "Чума" читала, я ввібрала в себе все, що хотів сказати автор, але мені тоді було 18 - це вік максималізму. А віці Порошенка за свободу не вмирають, за неї борються. Як мати дорослих дітей скажу - я за них горло перегризу, але не вмру, хрипітиму, але не вмру, і свободу їм вигризу живцем. І вмирати не збираюсь
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Я сначала прочитал: "Порошенко прочел 6 книг"
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...были кадысь очень интересные книжки...
"Мало земли", "Возражение", "Цель иная" ...*)
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лучшая книга всех времен и народов за 16 млн.бюджетных гривен, Витька Индюкович -"как я стал Крысадэнтом УРКАины"
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И у Барыги-Шестикнижие,как в Торе.Диды читали.
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Югик тоже рапортовал о прочитанных в тюрьме книгах...
Вот читал, читал и стал генпрокурором,... таким начитанным...
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пете нужно читать - Конституцию Украины, Уголовный Кодекс, Библию(Талмуд, Коран и пр) и документы по Нюрнбергу и Гааге. не те ты книжки читаешь))
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Ну там якби написано.
Аннотация. Предлагается к изданию книга " ФЕНОМЕН РОСТОВЩИЧЕСТВА: ОТ ВАВИЛОНА ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА, АНТРОПОЛОГИЯ", посвященная феномену ростовщичества, его роли в истории человеческой цивилизации, становлению современной мировой процентной глобализационной экономики. На основе исторических фактов , анализа законодательной базы, рассмотрения принципов процентной экономики , банковской деятельности и приводимых статистических данных показаны негативные экономические и общественные процессы, вызванные ростовщичеством в разные исторические эпохи. Приводится обширный материал по практике беспроцентного кредитования. Особое внимание в книге уделено истории и доктринам еврейского ростовщичества и связанного с ним формирования антисемитизма, борьбе мировых религий против греха ростовщичества. В главе "Процентная антропология" рассматривается психология личности рантье, понятия социального паразитизма, социально - индуцированные неврозы и психопатии, вызванные долговым угнетением заемщика. Обсуждаются категории субъективного восприятия времени в ростовщических отношениях. Рассматриваются механизмы нарушения солидарных групповых отношений посредством финансовых обменов с начислением процентов. Автор приводит обширные ссылки на мнения и взгляды крупнейших экономистов, философов, психологов, писателей, финансистов, политических, религиозных и общественных деятелей. Книга состоит из 15 глав общим объемом 12 авторских листов. Приводится 1 график динамики ставки процента во времени развития человеческой цивилизации. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами экономики, философии, истории, законодательства, психологии. Оригинальный подход автора состоит в синтезе различных подходов к изучению современных исторических и общественных процессов через категорию процента как параметра порядка . Представленный в книге материал оживляется малоизвестными, интересными и драматическими историческими примерами, изложен достаточно увлекательно и популярно. Ранее, насколько известно автору, книг подобной тематики, где бы в таком контексте освещались изложенные выше вопросы, не издавалось. Издание подобной книги представляется актуальным и общественно полезным. Автор готов к сотрудничеству с издательством в публикации предлагаемой к изданию книги.
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я адепт сталкинга - чем хуже, тем быстрее поциент выздоровеет. понимаете, мы конешно бандеровцы, но - кто-то стучал на соседей в нквд, кто-то стрелял в спину в войну, кто-то стоял в загранотрядах во время голодомора. вот сегодня беседовала - ну как беседовала, др..кала одного генерала из Днепра. на пенсии. год назад - привселюдно просил прощения у изменника присяги, бывшего мичмана из севастополя. старая подстилка до сих пор пишет Украина. сколько мы такое терпеть будем?
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лезвие оккама - все просто. народ болен, щас обострение. поциент или выздоровеет, или на его место придет более сильный. уже не знаю, что этим беспамятным тварям нужно
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ну десять лет он не просил...а вот то что вы хотите у него и два оставшихся года отобрать-видно невооруженным взглядом.бо ж юля давно ни разу не була
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Кажуть Юля непорочно зачала свою дитину і взагалі не займана.
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есть новости похуже - ляшко забеременел от батончика рошен
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...Муженко: Призванные в армию офицеры запаса после прохождения подготовки могут быть направлены в зону АТО
http://antikor.com.ua/articles/145586-muhenko_prizvannye_v_armiju_ofitsery_zapasa_posle_prohohdenija_podgotovki_mogut_bytj_napravleny_v_zo

...
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товаристч Швондер,вы товарища Шарикова видели?нет профессор,я занимаюсь очистными сооружениями города Мацквы,Шариков по наряду НКВД занимается Удушением каких то тварей в ЖКК-1 или в Моссовете..
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Знаете в чем основная проблема порохоботов?
В том что их не существует
Их выдумали совершенно реальные боты из Ольгино чтобы дискредитировать про-государственную позицию граждан Украины.
И беда даже не в том что так как их не существует то у них нет общей стратегии и тактики ведения информационной войны, а в том что у них даже нет какого-то объединенного единого "командования"В тоже самое время в западной прессе, журналисты с пропиской из Москвы или писавшие раньше на Партию Регионов, пишут тонны статей о том как на западе устали от Украины, как там полно коррупции, как Вова X всех переиграл и тд
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Типографии уже в панике!Гадают небось,на шо,це Петя намекае?!
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Ничего ! Наступит время и будешь коротать дни в тюремной камере ,получая сильное впечатление от ознакомления с томами большого уголовного дела ...
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Песня Швондера "Суровые годы уходють" переведена на 300 языков мира,Кроме немецкого.Карл Маркс и его соратничек чЛенин запретили.
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Чем отличается канал 24 Украина и ещекуча от паРаша СМИ сладкой брехней но с украинских уст.. что все пропало зрада коррупция, хотя сами эти каналы в этой коррупционной зраде..
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это скот думает что кто то поверит что он действительно читал эти книги ?
барыга может нахлобучить только быдло голосовавшее за него
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он занимался скорочтением)))))хиз инглиш из вери гуд,хи лайкс ридинг вери мач)))))
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Читая эту книгу понимаешь , что бесы овладели российскими душами , задолго до появления Ленина и Ко ...
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кретин с извращённой камуняцкой логикой
примерно как и его боты землевладельцыпостящие на этом форуие
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Дело не в том,что он читает,пусть хоть Кама-Сутру до дыр перечитывает.Дело в том,что народ его ненавидит за то,что он творит,вот и все
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а мои знакомые не ненавидят)))и родня тоже))))просто работают,крутятся и думают о своих близких,которым могут помочь))))а не о политиках,которые приходят и уходят))))они не тратят душевную энергию на временное)))ненависть разрушает личное здоровье!)
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лучше про доходы от бизнес деятельности свои пусть расскажет
интересно сколько лет назад он в правду книгу прочитал трепло
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Кого интересует твоё мнение , читал или не читал?
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советский директор колхоза не можеть быть миллионером.БУХГАЛТЕР ТОВАРИСТЧ кОРЕЙКО МОЖЕТ.. потому к немиу и обратился товарищ Остап Ибрагимович Бендер-Задунайский и его Кореша Паниковский и шура Балаганов
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- Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака - магнитофон, у посла - медальон...- Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю - ты на что, царская морда, намекаешь?!
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Знаменитый омериканский фокусник Дэвид Блэйн прострелил себе рот.Фокус Блэйна заключается в опасном трюке - "Поймай пулю зубами"....,типа рюсская рулетка закончилась трагически..
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БЕЗСИЛЬНИМ тріском ватних школорічних пердаків на Пороха цілком задоволений! )))))))
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кому книги читать,а кому спортом заниматься и на фото голый торс показывать))))))))))книги читать полезно,особенно хорошие!)
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ЯнукОВОЩ любив твори Анни Ахмєтової - ми його критикували !! Порошенко читає про Скоропадського та Малевича - знову недогода , знову зрада , знову все не так! Та не буде по - вашому , кацапоторолі, бо в Україні достатньо розумних людей , які взмозі зрозуміти де наші вороги , а де шакали !
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Ты так усердно лижешь очко своему богу. За это хоть премия полагается?
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Я самодостатній чоловік і вболіваю за Україну , перш за все !
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Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году. пэтя! начни НГ с новой книги, сильные впечатления гарантированы :
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко назвал шесть книг, которые произвели на него сильное впечатление в 2016 году
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