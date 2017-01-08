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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: Минобороны (4536) обстрел (5059) ранение (1282) военнослужащие (3064) Антитеррористическая операция (15500) Мотузяник (320)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За минувшие сутки погибших нет. В двух горячих точках были ранены 6 украинских бойцов, - спикер АТО

Шестеро украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 7 января.

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ЗСУ - НАША ГОРДІСТЬ! ‏@UaForcesУ Різдво, нехай всі Ваші мрії здійсняться. Ворог буде розбитий. Всі повернуться до своїх родин, а Україна буде сильною та багатою!


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СЛАВА нашим бойцам ,УКРАИНА ни порошенко и не забудет ВАС ГЕРОИ !!!!
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Бойовики ,, наколядувалися"!
Інцидент стався в результаті відсутність взаємодії між підрозділами терористів, наголосили в ГУР.

Ілюстрація:Вести.RuНа Луганщині російські окупанти підірвались на мінах, які напередодні встановили їхні поплічники. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України!
Повідомляється, що у частинах та підрозділах 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмічається відсутність взаємодії між підрозділами."Так 7 січня військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ під час висування на бойові позиції потрапили на мінне поле, що напередодні було встановлене саперами цієї ж бригади", - йдеться у повідомленні. Горіть у пеклі, кляті москалі !
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єто сепари виложили на своем сайте
https://www.youtube.com/watch?v=wPo068NJ_NQ

а Полторак заявляет что у наша армия одета, обута и обогрета
- суки долбание
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Какое отношение Полторак имеет к росийской армии, или Полторак командующий всия Руси нацгвардии.
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Американский историк и публицист украинского происхождения Александр Мотыль считает, что Украина не должна принимать назад оккупированный ныне Донбасс, даже если Путин заявит о готовности его вернуть.

Об этом Мотыль заявил в опубликованном сегодня интервью «Апострофу».

«Патовая ситуация на Востоке означает, что Россия должна платить большие средства для удержания Донбасса. Это - полезно для Украины. В противовес, реинтеграция моментально обанкротит Украину, приведет к концу реформ, движения на Запад, к демократии. Поэтому я убежден, что отстранение Донбасса полезно для Украины, которая должна развивать себя так, словно Донбасса в составе страны нет», - отметил эксперт.

С Крымом - то же самое, считает он.

«Украина имеет четыре стратегических приоритета - выживание, укрепление безопасности, реформы и продвижение на Запад, сохранение демократии. Их возможно осуществить только без Донбасса и Крыма. Здесь надо трезво, без пафоса, хладнокровно подходить к этим вопросам», - пояснил Мотыль.

По его словам, в 2017 году действительно существует возможность какой-либо договоренности между Трампом и Путиным относительно Крыма и Донбасса.

«И Украина должна четко заявить, чего хочет, а чего не хочет. Представьте себе такой сценарий: Путин декларирует, что готов передать Донбасс, границы Украине. Это будет настоящий "троянский конь". Украина должна бы хладнокровно сказать: "Нет, спасибо"», - заявил профессор.

На вопрос журналиста, может ли Украина на самом деле бороться за умы людей на Донбассе, он ответил так:


- Зачем вести эту борьбу? Пусть люди себе там живут. Пусть Украина развивается без них - с ними наверняка развиваться не будет. Пусть Украина становится сильнее, безопаснее, богаче, свободнее, здесь нужно сосредоточить свое внимание и свои весьма ограниченные ресурсы. А Путин пусть тратит свои копейки на Донбасс...

В начале текущего месяца Мотыль высказал предположение, что Россия может уже в ближайшее время прибегнуть в Украине к реализации "сирийского сценария", когда будут полностью введены войска с дальнейшим разделением территорий.

О том же, что Украине не нужен Донбас, он говорил еще в июне прошлого года. Причем, с лекцией, содержащий данный тезис, профессорвыступал в Киеве…

многие украинские политики тоже считают необходимьім отгородиться от Донбасса - признать его на законодательном уровне оккупированной зоной, как это было сделано по отношению к Крыму. Соответственно, нужно прекратить любую торговлю с Донбассом и выплачивать туда пенсии (пусть это полностью ляжет на Россию!). Я такое мнение высказывал еще осенью 2014 года.

Однако это одновременно означает необходимость законодательно признать факт военной агрессии России против Украины, чего категорически не хочет делать Порошенко - в первую очередь, из барыжного интереса. Ведь он имеет в России д
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Все это могло бы быть правдой при простом условии. Если бы у Украины были успехи в военной сфере, в политике и в экономике. Да и трудно ожидать инвестиций, пока идут боевые действия. Да, и тот, кто говорит, что "Украине не нужен Донбасс". Или "Крым". Пусть подумает, нужна ли ему голова. И зачем.
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Олександр Мотиль вважає, що майбутній глава Білого дому Трамп, хоче він того чи ні, може змусити російського лідера Путіна в значній мірі розширити сферу впливу Кремля в східноєвропейському регіоні.

Ілюстрація:gosrf.ruНезважаючи на невелику ймовірність повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Києву все ж потрібно постійно до цього бути готовим. Відповідної точки зору дотримується Олександр Мотиль, який є професором політології в Ратгерському університеті в Ньюарку. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Апостроф .

Експерт заявив, що майбутній глава Білого дому Дональд Трамп, хоче він того чи ні, може змусити російського лідера Володимира Путіна в значній мірі розширити сферу впливу Кремля в східноєвропейському регіоні. За твердженням вченого, західні держави на сьогоднішній день не готові жорстко протистояти Кремлю в зв'язку з можливістю захоплення держав Східної Європи.Олександр Мотиль впевнений, що якщо Москва вирішить розв'язати війну в балтійських країнах, в Білорусі або в Україні, реакція ЄС і США обмежиться гучними заявами і, можливо, посиленням санкцій. Крім того, експерт вважає, що після інавгурації Дональда Трампа він може прийняти рішення про скасування антиросійських обмежень, визнати законність анексії Криму і припинити постачання Києву військової допомоги. І приклад республіканця можуть наслідувати країни ЄС.
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Если Трамп так поступит, то вернуть свое влияние в Украине США долго не сможет.
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полний бред
республиканци задавят кацапов
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Дональд Трамп не стал бы Президентом, если б не эти атаки и сливы ! Признать это он не может, так как подшатнет свою легитимность; отрицать тоже нельзя, так как Обама (и силовики) загнал в угол; тянуть долго с "комиссиями" - это не очень долгий ящик. Он в безвыходном положении.
Разве что, комиссии придут к выводу: что путинское вмешательство было не на столько "вмешательством" , что повлияло на исход выборов, но оно было, потому Трамп скажет, что Обама "от части прав", и согласиться с заложенным курсом "совсем не хромой утки" Обамы. И на весь срок дискредитирует себя, как случайно-избранный президент или его срок укоротят имптчментом.
Чтобы этого всего не случилось, нужно будет делать что-то очень резкое , и что-то намного более резкое против Путина, чем предлагает Конгресс, иначе будет в его тени, тени сенаторов-ястребов , как настоящая хромая утка-неудачник.
Запасаемся попкорном
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки погибших нет. В двух горячих точках были ранены 6 украинских бойцов, - спикер АТО
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