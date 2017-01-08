Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Горячее всего было в районе Новозвановки, - Луганская ОВГА

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....Фінляндія - колишня ПЕРИФІРІЯ кАцапоімперіїї га протязы чуть більше 100 років...
.... не знаю і по чому порівнювати нашу Кераїну , і Суомі...- але чому у них там так ...
......там живуть Вільні Люди !!!!! - Вільні....
.....Українці - починайте ДУМАТИ - чому в одних так - а у НАС пА-новому старому....26 років - уже ПОРА...
Искушение деньгами: Финляндия начала платить безработным «зарплату» в размере €560
С 1 января 2017 года Финляндия начала выдавать своим безработным гражданам гарантированный доход. Правительство надеется, что это поможет побороть бедность и повысить уровень занятости населения.
Финляндия стала первой страной в Европе, которая начала выдавать своим гражданам безусловный ежемесячный доход в размере €560, сообщает The Guardian. Программа рассчитана на безработных финнов в возрасте от 25 до 58 лет и продлится два года. При этом все социальные льготы для этих людей будут отменены.
В Управлении социального страхования Финляндии (Kela) заявили, что главной целью социального эксперимента является борьба с бедностью и снижение уровня безработицы, который в странах Северной Европы составляет 8,1%.
Подобные программы действуют и в других странах. Например, в голландском Утрехте базовый ежемесячный доход составляет €970, а в итальянском Ливорно - чуть более €500, но его получают лишь 100 самых бедных семей. Похожие проекты в 2017 году планируют запустить в Канаде и Шотландии.
А вот в Швейцарии от него отказались. На референдуме в прошлом году 75% опрошенных проголосовали против выдачи безработным безусловного ежемесячного дохода в размере 2300 евро. Оно и понятно: такое нововведение означало бы увеличение расходов из бюджета на 19,4%. При этом никто не гарантирует, что эти люди не предпочли бы жить на помощь от государства вместо того, чтобы искать работу.
В Финляндии этого тоже побаиваются, но верят в добросовестность своих граждан. Местные власти уверены, что получение дополнительных денег каждый месяц позволит людям чуть дольше искать достойную работу, а не браться за первую попавшуюся из-за нужды.
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