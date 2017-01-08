EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571411)
  9775  73
Теги: Путин (20576) рыбаки (122) соцсети (244)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж

Блогеры высмеивают новость об очередной "случайной" встрече президента РФ Владимира Путина с "простыми рыбаками" в Великом Новгороде, с которыми он выпил чаю после богослужения.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похож на старую ботоксную шлюху,мужики ботокс в морду не колят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брехливая сатана Путин уже изощряется по полной,устраивает спектакли своей любви к кацапскому быдлонароду и эти рабы ему верят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что забыли беженку из Лугандонии ,"свидетельницу распятого мальчика", "маму" жертвы 2 мая в Одессе, и беженку из Крыма... и главное народец кацапстану хавает и взахлеб так чего казлам не скармливать каждым разом все ту же перегниль капусту..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас кинутся рассказывать что на Руси издревле ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну еблище на 4 фотке,так и просится на мой огромный бандеровский сапог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто на четвертой,вся его ботоксная сущность,как она есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо,на первых трёх разве лучше? Такая-же падаль,тварь и мразота ботоксная)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем гбню ловить.Цель их жизни держать свое стадо в узде.А тут как говорится все методы хороши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыбаки на кораблях так не улыбаются. Труд потому-что адский - изможденные и грязные. А тут как с иголочки, ручки розовенькие, на одежке и муха не иплась. Клоунада хуйловская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие ещё рыбаки, нахер... Знаешь, кто эта баба блондинистая на фотках, с круглым лицом? "Заместитель генерального директора компании «Еврохимсервис», Лариса Борисовна Сергухина". В переводе на человеческий: глядящая за конкретным бизнесом со стороны "кооператива Озеро".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только дебильным россиянам,можно такое показывать,дно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это давно известно. А кацапне пофиг, все хавают - и это схавают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйлоуин закончился,
отгремел салют,
под заборы мочатся,
и в каментах срут.

Что же ты не каешься,
живя на Русси,
а только харкаешься
в фильм от BBC.

Ты теперь селедочка
в банке из-под шпрот.
Педофильчик Вовочка
за тобой идет.

И тебя, дворняжечку,
как ты ни крути,
прямо в каталажечку
повезут менты.

Дергайся, не дергайся,
а конец один…
Навсегда закончился
праздник Хуйлоуин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И я умоляю, не показывайте улыбающегося хуйла. Это же ужас тихий, а не морда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем готовить к весенней рыбалки? запустить хуйло уже сейчас под лед, к весне раки и насобираются!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сьемка постановочная с народом хйуло не насточщее а двоник .вот так ми живут кацапы в матрице
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боїться перефіл, щоб вдячне скрєпне бидло не замочило табакеркою по лисому черепу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все как заповещено !
народ и партия едины !
это ж какой надо иметь моцк, чтобы было такое сочинить в СССР !!!
типа партия это что-то отдельное ! не из народа...
вот оттуда все и тянется...
красноперые религию подменили пропагандой и понеслась !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он не имеет - боится даже собственного двойника сделать))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У него другая фишка: бросать награжденных на аеродроме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На рыболовецком сейнере,после первого поднятия трала,вся рабочая одежда будет грязная и вонючая,а на фото она только с магазина,все рыбаки выбритые Они рыбу только в магазине видели,не хватает еще пару амфор в центре фото,типа нашли тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неа. фуйло по мальчикам. девочка у других в подчинении
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага , наверное для виду держит , что бы думали о нем хорошо - " и по девочкам могу " .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ефрейтор нквд сиберианского воэного округа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
некоторые фото напоминают старые картины, видимо точно эту моль в святые возведут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ху..ло держит свой народ за дебилов, а может они и есть дебилы? когда втюхивает им то встречу с матерью одиночкой, то случайная встреча с рыбаками, то молитва в церкви случайная
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там еще наши наблюдательные парни обнаружили на одном из рыбаков часики ролекс как раз для смены на сейнере рыбацком необходимый атрибут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доктор Хаос ‏@leib_medic 21 ч.21 час назад
Вот так выглядят рыбаки с озера Ильмень, пока они случайно не повстречают президента...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запускайте фотку "мать солдата" из Лугандона с коровьеми слезами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лживое государство со лживой историей. Лживая нация, претендующая на неродной русский язык. Что у них настоящее?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В литературных источниках знаменитый княжеский род Урусовых относят к любимому военачальнику Амира Темура Едигею, игравшему затем большую роль в Золотой Орде и являющемуся основателем династии, возглавившей Ногайскую Орду и одним из правителей Хорезма.
Но в других литературных источниках княжеский род Урусовых восходит к Урус-хану (Урус - это узбекское произношение этнонима «русь»). А выше было указано, что если вес улус Урус-хана в знаменитых персидских и других литературных источниках называли Узбекским улусом, то его самого называли не иначе как узбеком [19, 36-37].
Так что исходя из работы профессора С.Я.Баскакова [41] можно с уверенностью сказать, что к узбекам относятся: русский царь Борис Годунов, Юсуповы, князья Голицыны, Нарышкины, Ростопчины, Глинские, Романовы, православный святой Петр Ордынский, Петр, мученик Казанский, Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, царица Марфа Апраксина.
А также Наталья Нарышкина - законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Отсюда и царь Петр I. Быть может именно по этой причине он и писал в своем указе: «А басурман зело тихим образом, чтобы не узнали, сколько возможно убавлять» - о чем говорит в своей очень интересной работе писатель Мурад Аджиев [3]. http://fundamental-economic.uz/o-nas/узбеки-дворяне-тюркских-народов-а-сар/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Панночка померла? Ні, вона, як лєнін в мавзолеї. Живіша од всіх.
Хоч за це її можна поважати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня 5 раз вытаскивали (вырезали) кошелек из сумки. Теперь маю маничку (иногда даже во сне снится, что кошелек потеряла) - боюсь потерять кошелек, все время мацаю сумку - там ли? Я здесь вижу ту же шизу - дядя пу боится себя потерять. Самолеты с собственной едой, опоздания (чтоб один, последний, чтобы в толпе не подстелили), проверенные люди (біля маминої циці тепліше). Ну, что тут скажешь, не самое приятное чувство. ТРЕВОЖНО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
5 раз Я класть деньги в стеклянную банку, а ее в сумку не пробовали
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЗАМОРОЗИТЬ ДОБЫЧУ? США И КАНАДА ВВЕЛИ В СТРОЙ ЕЩЁ БОЛЬШЕ НЕФТЯНЫХ БУРОВЫХ!

Jan. 7th, 2017 at 2:15 PM

В то время как весь мир празднует Новый Год и Рождество, не успевая кочевать от одного стола к другому, в США и Канаде, загнивающие капиталисты не дремлют и упорно наращивают нефтедобывающий потенциал, вводя в строй всё больше и больше активных буровых!

Так, на прошлой неделе, США запустили 4 нефтяных буровых, а Канада, не поверите, 29! По газу статистика не хуже, в США запущено 3 скважины, в Канаде 23. А вы говорите сокращение добычи, сокращение добычи...
А теперь самое интересное. На сегодняшний день в США активно 529 нефтяных буровых и ввод их в строй начался в плавном режиме ещё в январе прошлого года, после резкого спада в 2015-м. Но, мало кто знает, что осенью 2014-го в США активны были более 1600 буровых! А потому - есть ещё что запускать и вряд ли сланцевые маньяки, которые придут в этом году к власти в США, станут удерживать нефтяного быка.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы ФсЬЙО врЙОтееее!!! ЭтА не праФдааааа!!! пуЬЕнбоХ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пупин экономит.Использованные гондоны не выбрасывает.Он использует их
 показать весь комментарий
Ответить
 
ничего удивительного нет . страна фейк . фальшивое все от истории до современности . не ошибусь если скажу что с фальшивыми рыбаками и Путин не настоящий сидит . этакое шоу двойников пиплу после парочки фунфуриков " Боярышника " сойдет . кто там разбираться будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ложь,обман,вероломство,перекручивание фактов,фашизм,нацизм-это всё хуйловская расея.
И что-то мне подсказывает,что даже когда сдохнет хуйло,они ещё долго не освободятся от этих "ценностей".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только сотрудники КГБ ФСБ, а как вы думали???!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Его же впидь можуть!!! Адепты русского мира)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия везет в оккупированный Донбасс все, что давно уже пора выбросить на помойку

7 Січня 14:01

Жители временно оккупированных территорий Донбасса все меньше доверяют своей "власти" и недовольны ее действиями. Украинцы, которые живут не получают своевременно зарплаты и пенсионные выплаты. Из-за отсутствия средств люди даже не могут нормально отпраздновать Новый год и Рождество. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
По информации разведки, "гумконвои", которые заходят на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, везут продукты и товары очень низкого качества. А мясная продукция и алкоголь, которые поставляет Кремль на Донбасс, не пользуется спросом в России, и почти не пригодна для употребления. "Правоохранители ЛДНР" постоянно устраивают обыски, необоснованные аресты, занимаются грабежами. Тех, кто выказывает недовольство действиями "власти", подвергают пыткам и истязаниям.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ole Lahti, Мабон, Зрада Зрадова, частный сектор, Valery Greff, Змиевобандеровец, (unknown) f5c0a881, Злий Грицько, Ere Menko, антиватник черниговский, Шуц, Senator S 01a656ec, Ali Hasan, Иван Афанасьев, Tatyana Pomolova, Степа Лыходэев, Maxim Isajew, Unleashed, Мускорта, Ksenia VB, VOLVO XC 70, Виктор Степаненко, Антип61, crank shaft, Victor Sokolenko, Denisn, Геракл Платонович, Stephan Bil, винтовка, Данило Галицький 1c1ee858, Vedana, keeper0306, молодой рабочий, Леонид Днепр, sea dog, Tritey, Elena Maslova, Mikola Ivanov, Wevelsburg, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Константин Антонов c55cbf38, Юрко Янгол, valeria, larisa890, Лысый Сапожник, Anatoly Nichikov 15029d40, Phoenix Yes, Das Boot bebd29c2, bonny clever, сумчанка, kostjaua5, Maximka Hoy, Sineus, Lvbnhj, denis e40fb249, Тунгусский метеорит, Serega 62
 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти