"Холуи тоже должны быть по списку": Путина поймали на постановочной съемке "с народом". ФОТОрепортаж

Змиевобандеровец
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, Алесандр Рожнетовский
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, Злий Грицько
, (unknown) f5c0a881
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, антиватник черниговский
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, keeper0306
, Шуц
, violator
, roman trypalyuk
, сам прихожу
, Maks Kolorto
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, Иван Афанасьев
, 'Задумчивый d55d571a
, Антон Сперанский
, Антип61
, Senator S 01a656ec
, Палиця Василь
, Олксандр
, Maximka Hoy
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Vedana
, ina kretova
, Виктор Степаненко
, Cтарий Кінь
, VD K
, sasa223
, BreakerR0ry 9f7fbb8e
, UD AV 12103e32
, Дымон Олбански
, CА
, La Figa56 ab2ed38e
, sergey kanev
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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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, kostjaua5
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, Леонид Днепр
, комэск Титаренко
, sea dog
, винтовка
, Накатим Задидов 28965f62
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, larisa890
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, молодой рабочий
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, Михаил Левченко 935ca39c
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, DamBuster82
, valeria
, andrew_sc
, Олег Хардин
, Георгий Куликов
, Aleks_15
, Василь Новоселецький
, bonny clever
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, Чип
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, Sineus
, сумчанка
, Oleg Bobon
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, Natali Smile
, Lvbnhj
, Anatoly Nichikov 15029d40
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, Александр Кочубей
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, Илья Ильин e75eb129
, Domkrat
, Das Boot bebd29c2
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, Alex Zhigun
, злой крот
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, Вячеслав Хлюпин
, R G
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, mps_ andruxa 52fe198a
, ПРАВДИВЫЙ
, Cholodniy Yar
, denis e40fb249
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, Serega 62
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Всего на сайте: 199 писателей
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отгремел салют,
под заборы мочатся,
и в каментах срут.
Что же ты не каешься,
живя на Русси,
а только харкаешься
в фильм от BBC.
Ты теперь селедочка
в банке из-под шпрот.
Педофильчик Вовочка
за тобой идет.
И тебя, дворняжечку,
как ты ни крути,
прямо в каталажечку
повезут менты.
Дергайся, не дергайся,
а конец один…
Навсегда закончился
праздник Хуйлоуин.
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народ и партия едины !
это ж какой надо иметь моцк, чтобы было такое сочинить в СССР !!!
типа партия это что-то отдельное ! не из народа...
вот оттуда все и тянется...
красноперые религию подменили пропагандой и понеслась !
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Ялта. Просто кацапское тупое быдло
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Вот так выглядят рыбаки с озера Ильмень, пока они случайно не повстречают президента...
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Но в других литературных источниках княжеский род Урусовых восходит к Урус-хану (Урус - это узбекское произношение этнонима «русь»). А выше было указано, что если вес улус Урус-хана в знаменитых персидских и других литературных источниках называли Узбекским улусом, то его самого называли не иначе как узбеком [19, 36-37].
Так что исходя из работы профессора С.Я.Баскакова [41] можно с уверенностью сказать, что к узбекам относятся: русский царь Борис Годунов, Юсуповы, князья Голицыны, Нарышкины, Ростопчины, Глинские, Романовы, православный святой Петр Ордынский, Петр, мученик Казанский, Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, царица Марфа Апраксина.
А также Наталья Нарышкина - законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Отсюда и царь Петр I. Быть может именно по этой причине он и писал в своем указе: «А басурман зело тихим образом, чтобы не узнали, сколько возможно убавлять» - о чем говорит в своей очень интересной работе писатель Мурад Аджиев [3]. http://fundamental-economic.uz/o-nas/узбеки-дворяне-тюркских-народов-а-сар/
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Ведьма
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Хоч за це її можна поважати.
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Jan. 7th, 2017 at 2:15 PM
В то время как весь мир празднует Новый Год и Рождество, не успевая кочевать от одного стола к другому, в США и Канаде, загнивающие капиталисты не дремлют и упорно наращивают нефтедобывающий потенциал, вводя в строй всё больше и больше активных буровых!
Так, на прошлой неделе, США запустили 4 нефтяных буровых, а Канада, не поверите, 29! По газу статистика не хуже, в США запущено 3 скважины, в Канаде 23. А вы говорите сокращение добычи, сокращение добычи...
А теперь самое интересное. На сегодняшний день в США активно 529 нефтяных буровых и ввод их в строй начался в плавном режиме ещё в январе прошлого года, после резкого спада в 2015-м. Но, мало кто знает, что осенью 2014-го в США активны были более 1600 буровых! А потому - есть ещё что запускать и вряд ли сланцевые маньяки, которые придут в этом году к власти в США, станут удерживать нефтяного быка.
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Вот вам номер 5 еще
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Встреча с теми самыми рыбаками не скрывается российскими СМИ, тут нет никакой постановки.
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И что-то мне подсказывает,что даже когда сдохнет хуйло,они ещё долго не освободятся от этих "ценностей".
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КГБФСБ, а как вы думали???!!!
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7 Січня 14:01
Жители временно оккупированных территорий Донбасса все меньше доверяют своей "власти" и недовольны ее действиями. Украинцы, которые живут не получают своевременно зарплаты и пенсионные выплаты. Из-за отсутствия средств люди даже не могут нормально отпраздновать Новый год и Рождество. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
По информации разведки, "гумконвои", которые заходят на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, везут продукты и товары очень низкого качества. А мясная продукция и алкоголь, которые поставляет Кремль на Донбасс, не пользуется спросом в России, и почти не пригодна для употребления. "Правоохранители ЛДНР" постоянно устраивают обыски, необоснованные аресты, занимаются грабежами. Тех, кто выказывает недовольство действиями "власти", подвергают пыткам и истязаниям.
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