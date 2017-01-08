EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571411)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща найдётся умник, который скажет, что этот беспилотник в АТО нужен, а вы ерунду какую-то снимаете
 показать весь комментарий
Ответить
 
И такие есть, бесплатно раздающие советы. Но потом окажется, что этот дрон для АТО не подходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тоже мне, в лугандонии небось боярышник раздавали на шару!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ночной Киев,сияющий в праздничных огнях,особенно прекрасен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Музичний супровід можна і по-українськи.Ролик дуже короткий.А так гарно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо, но ПОЧЕМУ ТАК МАЛО?? Такая красота заслуживает хотя бы несколько минут любования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для этого нужен дрон и качественная экшнкамера. Снимите, а мы посмотрим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас :Москва, Россия воскресенье 10:00 Преимущ. солнечно -27°C
Организаторы воскресного велопробега, который был намечен на 8 января в столице, решили не отказываться от мероприятия, несмотря на 30-градусный мороз и объявленный в связи с этим МЧС оранжевый уровень опасности. Сбор участников, как и было назначено ранее, состоится в 10 утра, после чего колонна велосипедистов двинется по набережным до Кремля и обратно.
http://argumenti.ru/society/2017/01/517997

Лишняя хромосома - это лишняя хромосома... И её решили выморозить. Хотя чему там вымораживаться, коль в голове только кость там, где у людей мозги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это для Финов ,для Укров это не приемлимо потому что очень много идиотов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не спорю ,но освещен токо центр ,а дальше темнота Посмотрели бы вы на Венгрию в 93-м , а сейчас 2017 -й
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был в этих годах в Будапеште и живу в Киеве. Освещено везде вечером и хорошо. Так, что не врите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Який же Київ гарний! Люблю це місто, в нього дуже сильна енергетика. Київ нікого не залишає байдужим. Процвітання тобі, Києве!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень красивый город, но Одесса таки чуточку красивее ( шутка). В Украине очень много неповторимых и красивых городов: Киев, Львов , Одесса, Днепр, Ужгород...... всех и не перечислишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесса по своему красива, но в Одессе лучший юмор. Вот моему товарищу в районе дачи Ковалевского на просьбу о сигарете ответили: бери, для хорошего человека говна не жалко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныРождественский Киев с высоты птичьего полета. ВИДЕО беспилотника
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ole Lahti, Мабон, Зрада Зрадова, частный сектор, Valery Greff, Змиевобандеровец, (unknown) f5c0a881, Злий Грицько, Ere Menko, антиватник черниговский, Шуц, Senator S 01a656ec, Ali Hasan, Иван Афанасьев, Tatyana Pomolova, Степа Лыходэев, Maxim Isajew, Unleashed, Мускорта, Ksenia VB, VOLVO XC 70, Виктор Степаненко, Антип61, crank shaft, Victor Sokolenko, Denisn, Геракл Платонович, Stephan Bil, винтовка, Данило Галицький 1c1ee858, Vedana, keeper0306, молодой рабочий, Леонид Днепр, sea dog, Tritey, Elena Maslova, Mikola Ivanov, Wevelsburg, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Константин Антонов c55cbf38, Юрко Янгол, valeria, larisa890, Лысый Сапожник, Anatoly Nichikov 15029d40, Phoenix Yes, Das Boot bebd29c2, bonny clever, сумчанка, kostjaua5, Maximka Hoy, Sineus, Lvbnhj, denis e40fb249, Тунгусский метеорит, Serega 62
 Всего на сайте: 199 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти